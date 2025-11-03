Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
строящийся дом
строящийся дом
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:16

До 255 тысяч на руки: Тюменская стройка зовёт — и платит как в столице

В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи вакансий в строительстве — департамент труда

Тюменский рынок труда активно растёт: только в строительной отрасли региона на сегодня открыто свыше 3,7 тысячи вакансий. Такие данные опубликовал департамент труда и занятости населения Тюменской области.

"Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах"

"Отрасль нуждается в высококвалифицированных рабочих. Это монтажники, сварщики, инженерные работники, управляющий персонал", — говорится в официальной статистике ведомства.

Рынок труда в строительстве остаётся одним из самых динамичных: компании ищут специалистов как для новых проектов, так и для модернизации инфраструктуры в регионе.

Самые востребованные профессии

По данным рекрутинговых порталов, наибольший спрос приходится на инженеров ПТО и сметчиков - таких вакансий более 200. Работодатели предлагают зарплаты до 255 тысяч рублей после вычета налогов.

На втором месте — разнорабочие, также около 200 вакансий. В зависимости от специализации и опыта, доход может достигать 220 тысяч рублей.

Замыкают тройку самых востребованных специалистов электромонтажники, которым в ряде предложений обещают оплату до 250 тысяч рублей.

Строительный сектор остаётся локомотивом занятости

Эксперты отмечают, что спрос на строителей в регионе будет сохраняться: реализуются масштабные инфраструктурные и жилищные проекты, а кадровый дефицит компенсируется только частично.
Работодатели всё чаще готовы повышать оплату труда и предлагать расширенные социальные пакеты, чтобы привлечь квалифицированных специалистов.

