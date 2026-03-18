Каска, перчатки и защитные очки на строительной площадке
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:59

Между стройкой и жильем: неожиданные последствия соседства, которых никто не ждал в Иркутске

Жители улицы Верхняя Набережная в Иркутске столкнулись с серьезными последствиями соседства с масштабными строительными площадками. Возле многоквартирных и частных домов в марте 2026 года активно возводят два жилых комплекса, что привело к повреждению конструкций зданий и постоянному дискомфорту. Горожане жалуются на трещины в несущих элементах подъездов, разрушение кровли, постоянный шум тяжелой техники и блокировку проездов. Несмотря на многочисленные обращения в профильные ведомства, работа строительных объектов продолжается в плановом режиме.

Влияние застройки на жилой фонд

Жители дома №145а по улице Верхняя Набережная связывают появление трещин в стенах и подъездах с интенсивной эксплуатацией строительной техники. Зданию, которое с трудом выдерживает вибрационную нагрузку, всего 15 лет, однако последствия близости строек становятся все более заметными. Очевидцы фиксируют расхождение швов и деформацию перекрытий, что невольно вызывает опасения за безопасность проживания.

Ситуация осложняется постоянным присутствием грузовых машин, которые перекрывают доступ к дворовым территориям. Местные жители отмечают, что шум, пыль и периодическое отключение электричества стали привычным фоном повседневности. Владельцы частных домов, расположенных непосредственно между двумя строительными площадками, страдают от падающего мусора и повреждений кровли, что создает угрозу не только имуществу, но и здоровью людей.

Помимо деформации жилых конструкций, район сталкивается с хронической блокадой подъездных путей. Крупногабаритная техника регулярно занимает узкие проезды, создавая аварийные ситуации и препятствуя проезду транспорта жильцов. И хотя застройщики действуют в рамках выданных разрешений на создание новых жилых комплексов и подземных автостоянок, физическое состояние существующих домов продолжает стремительно ухудшаться.

Попытки жителей разрешить конфликт через государственные органы зачастую упираются в административные барьеры. Заявления, направляемые в прокуратуру, МЧС и городскую администрацию, регулярно перенаправляются в Службу строительного надзора. По словам местных жителей, этот алгоритм пересылки документов не приводит к конкретным изменениям на площадках, ограничиваясь лишь формальными беседами с представителями строительных компаний.

Владельцы домов предпринимают попытки привлечь внимание различных ведомств, включая обращения по линии защиты прав несовершеннолетних, однако действенного механизма контроля за соблюдением комфортных условий проживания граждан в зоне плотной застройки пока не выработано. Несмотря на то, что за порчу имущества одной из жительниц удалось добиться компенсации, системная проблема негативного влияния стройки на окружающий квартал остается нерешенной.

Разрешительная документация, имеющаяся у застройщиков, позволяет им вести работы в установленном порядке. Это фактически легализует статус-кво, при котором интересы девелоперов доминируют над качеством жизни горожан. В отсутствие жесткого муниципального контроля за ходом работ на объектах, жители продолжают фиксировать ущерб, наносимый их жилью тяжелой техникой.

Пути решения конфликта

Экспертное сообщество подчеркивает необходимость изменения подхода к взаимодействию между участниками процесса. Для снижения социальной напряженности важно не столько оспаривать законность самих проектов, сколько добиваться строгого соблюдения внутренних распорядков, минимизирующих вред для близлежащих домов.

"Жителям необходимо направлять официальные запросы непосредственно в Службу строительного надзора с требованием провести проверку соблюдения регламентов производства работ. Важно инициировать диалог с самими девелоперами, чтобы добиться корректировки строительного графика. Это позволит исключить работы в ночное время и выходные дни, снизив общий уровень шума и вибрации. Только посредством фиксации нарушений и перевода претензий в юридическую плоскость можно добиться от застройщика более ответственного отношения к окружающей инфраструктуре".

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Для эффективного пресечения нарушений жителям рекомендуется коллективно фиксировать каждый инцидент, включая акты падения строительных материалов или факты перекрытия дорог машинами. Взаимодействие с муниципальными властями может сместиться в конструктивное русло, если требования будут касаться именно безопасности эксплуатации зданий в зоне влияния работ.

На текущий момент битва с многоэтажными "гигантами" требует от собственников существенного терпения и времени на ведение претензионной переписки. Без активного участия муниципалитета в процессах согласования графика работ и контроля за состоянием соседних зданий, перспективы изменения ситуации остаются неопределенными.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

