Бег каждый день не спасает от лишних килограммов — тело включает скрытую компенсацию

Многие уверены, что чем больше времени проводят в зале, тем быстрее увидят результат на весах. Однако новые научные данные показывают: связь между тренировками и снижением массы тела куда сложнее привычной формулы "больше движения — меньше килограммов". Оказывается, организм не всегда "засчитывает" все потраченные во время занятий калории. Об этом сообщает New York Post.

Организм считает энергию по-своему

Даже без спорта тело ежедневно расходует значительное количество энергии — на дыхание, работу сердца, поддержание температуры и другие жизненно важные процессы. По данным Кливлендской клиники, базовый суточный расход может составлять от 1300 до более чем 2000 килокалорий в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей. Долгое время считалось, что любые дополнительные нагрузки — бег, плавание или тренировки на дорожке — просто увеличивают эту цифру и автоматически создают дефицит для похудения.

Однако исследователи всё чаще говорят о так называемой ограниченной модели энергозатрат. Согласно этой теории, у организма есть определённый предел расхода энергии. Если человек начинает активно заниматься кардионагрузкой, тело может компенсировать часть потраченных калорий, сокращая затраты на другие внутренние процессы — например, на восстановление тканей или поддержание некоторых функций. Похожие выводы делают авторы материала о том, почему бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса, подчёркивая важность комплексного подхода.

Что показал анализ исследований

Учёные из Университета Дьюка проанализировали 14 исследований с участием около 450 человек и сопоставили ожидаемый расход калорий во время тренировок с реальными суточными показателями. В среднем оказалось, что лишь 72% калорий, сожжённых во время упражнений, отражаются в общем расходе за день. Оставшиеся 28% организм компенсирует, снижая активность других процессов.

С точки зрения эволюции такой механизм выглядит логичным. Нашим предкам приходилось проходить большие расстояния в поисках пищи, не истощая полностью энергетические запасы. Руководитель исследования, эволюционный антрополог Герман Понтцер, наблюдал подобный эффект у народа хадза в Танзании.

"Настоящая проблема в том, что если вы сочетаете тренировки с диетой, организм отвечает: "Хорошо, тогда я буду компенсировать ещё больше". Это по-прежнему полезно для здоровья, но не для снижения веса"", — рассказал профессор Герман Понтцер.

По его словам, при одновременном сокращении калорийности рациона и увеличении физической нагрузки компенсация может усиливаться, из-за чего общий расход почти не меняется.

Кардио и силовые: есть ли разница

Интересно, что компенсационный эффект проявлялся не при всех видах нагрузки. Чаще всего он наблюдался при аэробных тренировках, таких как бег. В то же время силовые упражнения в трёх проанализированных работах показали иной результат: участники тратили больше энергии, чем предполагали расчёты.

Это согласуется с выводами о том, что силовые тренировки необходимы для здоровья в любом возрасте и могут влиять на обмен веществ иначе, чем однотипное кардио. Возможное объяснение заключается в том, что восстановление мышечных волокон после силовой нагрузки требует дополнительных энергозатрат, а значит, повышает общий суточный расход.

При этом специалисты подчёркивают: физическая активность остаётся крайне важной. Регулярные тренировки помогают снижать хроническое воспаление, поддерживать гормональный баланс и уменьшать риск сердечно-сосудистых и обменных заболеваний. Просто рассчитывать исключительно на спорт как на главный инструмент снижения веса может быть недостаточно.

В итоге питание и движение выполняют разные задачи. Рацион помогает контролировать массу тела, а физическая активность укрепляет организм и поддерживает общее самочувствие. Осознание этой разницы позволяет выстроить более реалистичную стратегию и избежать разочарований на пути к здоровью.