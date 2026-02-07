Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:48

Пили "для пользы", а стало хуже — эти популярные добавки часто вызывают запоры

Проблемы с пищеварением нередко подталкивают людей к поиску "быстрого решения" в виде добавок. Однако не все популярные средства действительно помогают наладить работу кишечника, а некоторые могут даже усугубить запоры. Эксперты предупреждают: иногда причина кроется именно в витаминах и минералах. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

Почему добавки могут мешать работе кишечника

Запор чаще всего связан с образом жизни и питанием, но определённые добавки и слабительные способны нарушать естественную моторику кишечника. В отличие от пищи, богатой клетчаткой и водой, добавки действуют иначе и не всегда предсказуемо, особенно при длительном или бесконтрольном приёме.

Кальций и железо: скрытая причина запоров

Кальциевые добавки нередко замедляют работу кишечника и уменьшают количество жидкости в просвете кишки, из-за чего стул становится сухим и плотным.

"У меня было несколько клиентов, жаловавшихся на запоры, и после дополнительного обследования я выяснил, что источником запора была добавка кальция", — говорит диетолог Керри Конлон / отмечается в материале.

Железо также известно своим побочным эффектом в виде запоров. Особенно часто проблемы возникают при приёме сульфата железа натощак или в высоких дозах. Специалисты советуют по возможности получать железо из пищи и принимать добавки только по назначению врача.

Когда клетчатка и витамин D работают против вас

Клетчатка считается основой здорового пищеварения, но в виде добавок она может дать обратный эффект. Резкое увеличение её количества без достаточного потребления воды способно усилить запор, особенно если речь идёт о нерастворимой клетчатке.

Добавки витамина D при регулярном приёме в высоких дозах также могут влиять на стул. Избыток этого витамина повышает уровень кальция в крови, а его переизбыток, как отмечают эксперты, связан с ухудшением перистальтики.

Сенна и риск зависимости от слабительных

Сенна известна как мощное растительное слабительное, но её регулярное использование может привести к противоположному эффекту.

"Длительное или чрезмерное применение сенны может привести к зависимости от слабительных, хроническим запорам и потере нормальной функции кишечника", — говорит диетолог Келси Коста.

Кроме того, сенна может вызывать обезвоживание и нарушение электролитного баланса, что лишь усиливает проблемы при отмене препарата.

Что действительно помогает при запорах

Эксперты сходятся во мнении, что основой лечения должны быть питание и привычки. Рацион с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых и ферментированных продуктов, а также регулярная физическая активность и достаточное потребление воды помогают кишечнику работать естественно и стабильно.

Выбор в пользу цельных продуктов и постепенных изменений образа жизни часто оказывается эффективнее, чем ставка на добавки, особенно при длительных проблемах с пищеварением.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

