Цифровое искусство искусственной интеллекта
Цифровое искусство искусственной интеллекта
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:47

Сознание упёрлось в стену: наука подошла к границе, за которой всё придётся объяснять заново

Учёные перешли от поиска зон мозга к объяснению сознания — Frontiers in Science

Сознание остается одной из самых сложных и притягательных загадок современной науки. Несмотря на подробные карты мозга и впечатляющие успехи искусственного интеллекта, до сих пор не ясно, каким образом физические процессы превращаются в субъективный опыт. Новый научный обзор предлагает взглянуть на эту проблему шире — с учетом будущих последствий возможного прорыва. Об этом сообщает издание The Debrief.

Наука о сознании на переломном этапе

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Science, нейробиологи Аксель Клиреманс, Лиад Мудрик и Анил К. Сет подводят итоги многолетних исследований и обозначают следующий шаг. По их мнению, область подошла к границе, за которой простого сопоставления мозговой активности и переживаний уже недостаточно. Исследователи все чаще говорят о необходимости объяснительных теорий, способных ответить не только на вопрос, где возникает сознание, но и почему оно вообще появляется.

Это особенно важно на фоне ускоряющегося технологического прогресса. Современные алгоритмы уже демонстрируют результаты, заставляющие пересматривать привычные представления о мышлении, что видно и по работам о том, как человек больше не эталон в ряде когнитивных задач. Однако авторы подчеркивают: внешнее сходство поведения еще не означает наличия субъективного опыта.

"Понимание биофизической основы сознания остается серьезной проблемой для науки XXI века", — пишут исследователи.

От нейронных коррелятов к конкурирующим теориям

На протяжении десятилетий исследования были сосредоточены на нейронных коррелятах сознания — устойчивых паттернах активности, сопровождающих осознанное восприятие. С помощью МРТ и ЭЭГ ученые научились отличать сон от бодрствования и связывать отдельные зоны коры с элементами опыта. Тем не менее накопленные данные не привели к единой теории.

Сегодня существует множество подходов — от глобального рабочего пространства до предиктивной обработки и интегративной теории информации. Проблема, по мнению авторов, в том, что эксперименты редко ставят эти модели в прямое соперничество. В результате область рискует застрять в параллельных объяснениях, не сходящихся в общей картине.

"В таких условиях существует опасность, что исследователи будут говорить не друг с другом, а мимо друг друга", — отмечается в статье.

Новые методы и реальные последствия

Выход авторы видят в развитии состязательной науки — совместных проектов, где сторонники разных теорий заранее договариваются о проверках, способных опровергнуть их собственные идеи. Дополняют этот подход новые инструменты: виртуальная реальность, носимые системы нейровизуализации и возвращение внимания к феноменологии — описанию того, как именно переживается опыт.

Интерес к субъективной стороне восприятия перекликается и с другими исследованиями, показывающими, что границы между биологическим и искусственным мышлением постепенно размываются, а мозг обрабатывает язык по принципам, во многом схожим с алгоритмами ИИ. Это делает вопрос о природе сознания не абстрактным, а практически значимым.

Если наука приблизится к надежным критериям сознания, это может изменить медицину, психиатрию и этику. Речь идет о более точной диагностике пациентов с тяжелыми травмами мозга, переосмыслении статуса животных, эмбрионов и даже сложных искусственных систем.

В итоге авторы приходят к осторожному выводу: даже частичное объяснение сознания способно изменить представления человека о себе и своей ответственности. Вопрос уже не только в том, удастся ли раскрыть эту тайну, а в том, готово ли общество к последствиям такого знания.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

