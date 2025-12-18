Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тревожный сон
Тревожный сон
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 23:10

Месяцами жила с сильной тревожностью — всё изменилось после одного анализа крови

Анализ крови выявил дефицит магния у пациентки с тревогой — врачи

Тревожность редко связывают с тем, что лежит на тарелке, однако всё больше данных указывает на неожиданную роль питания в состоянии психики. Иногда источник психологического дискомфорта скрывается не только в переживаниях или биографии, но и в биохимии организма. Исследователи всё чаще говорят о связи между рационом и работой мозга. Об этом пишет The New York Times.

Когда тревога начинается не с мыслей

К маю 2024 года Эбони Дюпас почувствовала, что с ней происходит нечто выходящее за рамки обычного беспокойства. Сначала её тревожили размышления о будущем и собственных целях, но спустя несколько месяцев ощущения усилились и стали напоминать паранойю. Она не могла объяснить, откуда берётся страх, и перестала чувствовать внутреннюю опору.

По совету врача Дюпас обратилась к нескольким психиатрам. Специалисты рассматривали разные диагнозы — от генерализованного тревожного расстройства до биполярного расстройства и шизофрении, — и предлагали сразу начать медикаментозное лечение. Лишь один из врачей решил сначала назначить анализы крови, чтобы исключить физиологические причины ухудшения состояния.

"У меня почти не было магния", — говорит Дюпас.

Этот результат изменил стратегию лечения и стал отправной точкой для более комплексного подхода, включающего питание и работу с дефицитами.

Почему питание всё чаще обсуждают в психиатрии

Классическая схема лечения тревожных и депрессивных расстройств обычно строится на сочетании психотерапии и медикаментов, чаще всего селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Однако в последние годы растёт интерес к тому, как питание влияет на мозг и психическое здоровье. Учёные изучают не только микробиом кишечника, но и роль микроэлементов — магния, холина, витаминов группы B и других веществ.

Хотя влияние еды на здоровье мозга давно известно, рацион редко рассматривают как фактор, способный заметно повлиять на тревожность или депрессию. Не все врачи уделяют внимание этому аспекту, и многие пациенты также не связывают психологическое состояние с тем, что и как они едят.

"Связь между едой и мозгом остаётся незамеченной большинством людей", — отмечает директор по питанию и психиатрии образа жизни в Массачусетской общей больнице Ума Найду.

Что происходит между кишечником и мозгом

Связь между питанием и психикой опирается на базовую биологию. Именно в кишечнике синтезируется большая часть серотонина в организме, а также значительная доля гамма-аминомасляной кислоты — нейромедиатора, связанного с ощущением спокойствия. Препараты, влияющие на уровень серотонина, широко применяются при лечении тревоги и депрессии, что подчёркивает значимость этой системы.

Одной из наиболее изученных тем остаётся микробиом кишечника. Воспаление и изменения в составе микрофлоры связывают с тревожными и депрессивными состояниями уже не первый год. Параллельно растёт интерес к тому, как нехватка конкретных витаминов и минералов отражается на работе мозга и эмоциональном фоне.

"Мозг и психическое здоровье — это уже не просто проблемы выше шеи", — подчёркивает Найду.

Добавки: потенциал и ограничения

Дефицит магния, витаминов группы B, витамина D, омега-3, холина и L-теанина связывают с повышенным риском тревожных и депрессивных симптомов. В экспериментах на животных снижение уровня магния может вызывать тревожное поведение. Однако перенос этих данных на людей остаётся сложной задачей.

Обзор исследований 2024 года показал, что приём магния, вероятно, может быть полезен при лёгкой тревожности и бессоннице, особенно у людей с подтверждённым дефицитом. При этом результаты клинических работ часто противоречивы, в том числе из-за большого разнообразия форм добавок.

"Мы до сих пор плохо понимаем, какие формы микроэлементов лучше всего усваиваются и достигают мозга", — отмечает психиатр с Лонг-Айленда Александр Равджи.

Ситуацию усложняет и то, что большинство добавок не проходят строгую проверку перед выходом на рынок, а анализы крови не всегда точно отражают реальные запасы веществ в организме.

Питание как часть комплексного подхода

После анализов психиатр назначил Дюпас магний, L-теанин, витамины группы B, омега-3 и небольшую дозу СИОЗС. Медикаменты она принимала недолго и вскоре почувствовала заметное улучшение. Тем не менее специалисты подчёркивают, что подобный эффект наблюдается далеко не у всех пациентов, и добавки редко становятся универсальным решением.

Равджи рассматривает их как элемент многостороннего подхода, а не замену основным методам лечения. Он также предупреждает, что ожидать от магния эффекта, сопоставимого с бензодиазепинами, не стоит.

В то же время врачи всё чаще говорят о необходимости обращать внимание на питание и дефициты, особенно у пациентов с несколькими диагнозами или сложной схемой приёма лекарств. При сбалансированном рационе большинство людей способны получать необходимые вещества из пищи, не полагаясь исключительно на добавки.

В конечном счёте питание остаётся мощным и недооценённым инструментом поддержки здоровья. Современные данные всё яснее показывают, что забота о мозге начинается не только с терапии и таблеток, но и с повседневных пищевых привычек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гонконгский грипп вызывает температуру до 40 градусов без насморка — Еделев сегодня в 8:52
История повторяется: штамм гриппа из 1968 года вернулся, но теперь у медиков есть оружие против него

В России растёт заболеваемость гонконгским гриппом: врачи объясняют, чем опасен штамм H3N2 и какие меры помогают снизить риск осложнений.

Читать полностью » Ремиссия преддиабета вдвое сокращает риск госпитализации с сердечной недостаточностью — The Lancet сегодня в 8:40
Ремиссия преддиабета — ваш щит от больницы: риск госпитализации сокращается на 60%

Ремиссия преддиабета оказалась связана с резким снижением сердечных рисков: десятилетия наблюдений показали, что нормальный сахар меняет прогноз.

Читать полностью » Темный шоколад замедляет старение на молекулярном уровне — MX сегодня в 8:39
Ваши теломеры скажут вам спасибо: простое лакомство оказалось оружием против старения

Ученые обнаружили связь между веществом из темного шоколада и более молодым биологическим возрастом — что именно замедляет старение?

Читать полностью » Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM сегодня в 8:16
Ваши сосуды в опасности: привычный продукт повышает риск инфаркта — вот чем его заменить

Исследование на 66 тысячах участников связало отказ от сливочного масла со снижением сердечно-сосудистых рисков — что советуют есть вместо него?

Читать полностью » Внимание к наследственным болезням увеличивает продолжительность жизни — Ржевская сегодня в 7:24
Дожить до 100 лет уже не чудо: новые данные показывают, как медицина меняет правила игры

Главврач поликлиники Управделами президента объяснила, почему 120 лет — не миф, и какие шаги могут приблизить такую планку.

Читать полностью » Домашние водные роды в Москве привели к гибели новорождённого — АиФ Москва сегодня в 7:24
Интерент обещал гармонию, но вмешалась реальность: младенец не выжил после домашних родов

Трагедия с младенцем после домашних водных родов в Москве получила медицинское объяснение. Врач рассказал, в чём была смертельная ошибка.

Читать полностью » Учёные зафиксировали связь осознания сильных сторон с благополучием у взрослых с СДВГ — Университет Бат сегодня в 7:02
СДВГ оказался не только проблемой: люди с этим диагнозом чаще находят в себе неожиданные сильные стороны

Новое исследование раскрывает сильные стороны людей с СДВГ, которые способствуют их благополучию и качеству жизни. Удивительные результаты ждут вас.

Читать полностью » В России после пандемии увеличилось число неврологических и суставных заболеваний — Елена Ржевская сегодня в 5:52
Неврологические и суставные подарки ковида: почему после пандемии россияне нуждаются в новом типе помощи

После пандемии ковида в России увеличилось количество пациентов с неврологическими и суставными заболеваниями. В Кремлевке рассматривают увеличение числа травматологов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Под Гренландией выявили резкие перепады температуры в недрах Земли — PNAS
Туризм
Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений в 2026 году — Trip.com
Авто и мото
Аккумуляторы гаджетов в машине зимой теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автоэксперты
Еда
Яичный ликёр советуют добавлять в овсянку из-за корицы гвоздики и муската — Tasting Table
Наука
Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ
Туризм
Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности
Россия
Новосибирскую область отнесли к красной зоне по ОСАГО — аналитики
Спорт и фитнес
Физическая активность без еды повысила сжигание жира — Femina
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet