Месяцами жила с сильной тревожностью — всё изменилось после одного анализа крови

Тревожность редко связывают с тем, что лежит на тарелке, однако всё больше данных указывает на неожиданную роль питания в состоянии психики. Иногда источник психологического дискомфорта скрывается не только в переживаниях или биографии, но и в биохимии организма. Исследователи всё чаще говорят о связи между рационом и работой мозга. Об этом пишет The New York Times.

Когда тревога начинается не с мыслей

К маю 2024 года Эбони Дюпас почувствовала, что с ней происходит нечто выходящее за рамки обычного беспокойства. Сначала её тревожили размышления о будущем и собственных целях, но спустя несколько месяцев ощущения усилились и стали напоминать паранойю. Она не могла объяснить, откуда берётся страх, и перестала чувствовать внутреннюю опору.

По совету врача Дюпас обратилась к нескольким психиатрам. Специалисты рассматривали разные диагнозы — от генерализованного тревожного расстройства до биполярного расстройства и шизофрении, — и предлагали сразу начать медикаментозное лечение. Лишь один из врачей решил сначала назначить анализы крови, чтобы исключить физиологические причины ухудшения состояния.

"У меня почти не было магния", — говорит Дюпас.

Этот результат изменил стратегию лечения и стал отправной точкой для более комплексного подхода, включающего питание и работу с дефицитами.

Почему питание всё чаще обсуждают в психиатрии

Классическая схема лечения тревожных и депрессивных расстройств обычно строится на сочетании психотерапии и медикаментов, чаще всего селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Однако в последние годы растёт интерес к тому, как питание влияет на мозг и психическое здоровье. Учёные изучают не только микробиом кишечника, но и роль микроэлементов — магния, холина, витаминов группы B и других веществ.

Хотя влияние еды на здоровье мозга давно известно, рацион редко рассматривают как фактор, способный заметно повлиять на тревожность или депрессию. Не все врачи уделяют внимание этому аспекту, и многие пациенты также не связывают психологическое состояние с тем, что и как они едят.

"Связь между едой и мозгом остаётся незамеченной большинством людей", — отмечает директор по питанию и психиатрии образа жизни в Массачусетской общей больнице Ума Найду.

Что происходит между кишечником и мозгом

Связь между питанием и психикой опирается на базовую биологию. Именно в кишечнике синтезируется большая часть серотонина в организме, а также значительная доля гамма-аминомасляной кислоты — нейромедиатора, связанного с ощущением спокойствия. Препараты, влияющие на уровень серотонина, широко применяются при лечении тревоги и депрессии, что подчёркивает значимость этой системы.

Одной из наиболее изученных тем остаётся микробиом кишечника. Воспаление и изменения в составе микрофлоры связывают с тревожными и депрессивными состояниями уже не первый год. Параллельно растёт интерес к тому, как нехватка конкретных витаминов и минералов отражается на работе мозга и эмоциональном фоне.

"Мозг и психическое здоровье — это уже не просто проблемы выше шеи", — подчёркивает Найду.

Добавки: потенциал и ограничения

Дефицит магния, витаминов группы B, витамина D, омега-3, холина и L-теанина связывают с повышенным риском тревожных и депрессивных симптомов. В экспериментах на животных снижение уровня магния может вызывать тревожное поведение. Однако перенос этих данных на людей остаётся сложной задачей.

Обзор исследований 2024 года показал, что приём магния, вероятно, может быть полезен при лёгкой тревожности и бессоннице, особенно у людей с подтверждённым дефицитом. При этом результаты клинических работ часто противоречивы, в том числе из-за большого разнообразия форм добавок.

"Мы до сих пор плохо понимаем, какие формы микроэлементов лучше всего усваиваются и достигают мозга", — отмечает психиатр с Лонг-Айленда Александр Равджи.

Ситуацию усложняет и то, что большинство добавок не проходят строгую проверку перед выходом на рынок, а анализы крови не всегда точно отражают реальные запасы веществ в организме.

Питание как часть комплексного подхода

После анализов психиатр назначил Дюпас магний, L-теанин, витамины группы B, омега-3 и небольшую дозу СИОЗС. Медикаменты она принимала недолго и вскоре почувствовала заметное улучшение. Тем не менее специалисты подчёркивают, что подобный эффект наблюдается далеко не у всех пациентов, и добавки редко становятся универсальным решением.

Равджи рассматривает их как элемент многостороннего подхода, а не замену основным методам лечения. Он также предупреждает, что ожидать от магния эффекта, сопоставимого с бензодиазепинами, не стоит.

В то же время врачи всё чаще говорят о необходимости обращать внимание на питание и дефициты, особенно у пациентов с несколькими диагнозами или сложной схемой приёма лекарств. При сбалансированном рационе большинство людей способны получать необходимые вещества из пищи, не полагаясь исключительно на добавки.

В конечном счёте питание остаётся мощным и недооценённым инструментом поддержки здоровья. Современные данные всё яснее показывают, что забота о мозге начинается не только с терапии и таблеток, но и с повседневных пищевых привычек.