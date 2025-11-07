10 лет без сюрпризов: Peugeot научил авто думать за водителя
Peugeot предлагает европейским владельцам электромобилей и подключаемых гибридов новый уровень удобства. Компания решила включить в стандартный пакет Connect ONE два цифровых сервиса, которыми можно пользоваться целых десять лет без дополнительных платежей. Такое решение направлено на то, чтобы сделать управление транспортом максимально комфортным и простым, а переход на электромобиль — безболезненным.
Умное планирование маршрута
Первый из сервисов позволяет эффективно планировать поездки. Система интегрирована с приложением Free2move Charge и учитывает не только расположение зарядных станций и текущую дорожную ситуацию, но и индивидуальный стиль вождения. Она подбирает оптимальный маршрут с учётом того, где и когда потребуется зарядка, чтобы водитель мог быть уверен в том, что поездка пройдёт без лишних остановок.
Особое внимание сервис уделяет дополнительным факторам. Если на автомобиле установлен багажник для велосипедов или прицеп, система корректирует маршрут и план зарядки с учётом этих изменений. Вся информация о состоянии дорог, пробках, времени зарядки и доступности станций отображается в реальном времени на смартфоне, что делает поездку предельно информативной и удобной.
Удалённое управление автомобилем
Второй сервис ориентирован на дистанционное управление электромобилем через приложение MyP Joe. С его помощью можно:
-
проверять уровень заряда батареи в любой момент.
-
запускать зарядку или планировать её на конкретное время.
-
настраивать температуру в салоне до 21 градуса, а для некоторых моделей — прогревать аккумулятор.
-
ограничивать заряд до 80% для продления срока службы батареи.
-
минимизировать расход энергии на климат-контроль во время зарядки.
Эти функции позволяют владельцу управлять своим автомобилем не только с точки зрения передвижения, но и с позиции оптимизации расхода энергии, что особенно важно для электромобилей.
Сравнение сервисов Peugeot
|Сервис
|Основные функции
|Преимущества
|Ограничения
|Free2move Charge
|Планирование маршрута с учётом зарядки, пробок и стиля вождения
|Максимальная точность расчёта маршрута, учёт багажника и прицепа
|Необходим смартфон с интернетом
|MyP Joe
|Дистанционное управление зарядкой, прогрев салона, мониторинг батареи
|Удобство контроля и экономия энергии, продление срока службы батареи
|Функции могут различаться по моделям
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорирование планирования маршрута.
Последствие: возможны неожиданные остановки на зарядку.
Альтернатива: использование Free2move Charge для точного расчёта маршрута.
• Ошибка: зарядка до 100% каждый день.
Последствие: ускоренный износ батареи.
Альтернатива: ограничение заряда до 80% через MyP Joe.
• Ошибка: оставление автомобиля холодным зимой.
Последствие: снижение эффективности аккумулятора.
Альтернатива: прогрев батареи и салона через MyP Joe.
А что если… не использовать сервисы
Если владелец решает не подключать приложения, он лишается ряда удобств: точного расчёта маршрута, контроля заряда и оптимизации расхода энергии. В этом случае управление электромобилем становится более традиционным и менее эффективным, а переход на экологичный транспорт теряет часть преимуществ.
FAQ
Как выбрать электромобиль с сервисами Peugeot?
Выбирайте модели с пакетом Connect ONE — оба сервиса входят в стандартную комплектацию.
Сколько стоит пользование сервисами?
Никаких дополнительных платежей в течение десяти лет не требуется.
Можно ли использовать сервисы без смартфона?
Нет, для доступа к Free2move Charge и MyP Joe необходим смартфон с интернетом.
Мифы и правда
• Миф: планирование маршрута для электромобиля не имеет значения.
Правда: правильный расчёт маршрута позволяет избежать неожиданных остановок и экономит время.
• Миф: удалённое управление зарядкой не влияет на срок службы батареи.
Правда: установка лимита на заряд и прогрев аккумулятора продлевают срок службы батареи.
• Миф: электромобиль сложно использовать зимой.
Правда: с помощью MyP Joe можно заранее подготовить батарею и салон, что делает поездки комфортными.
3 интересных факта
• Система Free2move Charge учитывает даже прицепы и багажники при расчёте маршрута.
• Приложение MyP Joe позволяет ограничить заряд батареи для продления срока службы.
• Peugeot делает эти сервисы стандартными для всех новых электромобилей и подключаемых гибридов в Европе.
Исторический контекст
-
2010 год — первые массовые электромобили начали появляться в Европе.
-
2015 год — Peugeot запускает пилотные цифровые сервисы для владельцев гибридов.
-
2025 год — компания делает Free2move Charge и MyP Joe стандартом для всех электромобилей и подключаемых гибридов, предоставляя их на десять лет бесплатно.
