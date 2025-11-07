10 лет без сюрпризов: Peugeot научил авто думать за водителя

Peugeot предлагает европейским владельцам электромобилей и подключаемых гибридов новый уровень удобства. Компания решила включить в стандартный пакет Connect ONE два цифровых сервиса, которыми можно пользоваться целых десять лет без дополнительных платежей. Такое решение направлено на то, чтобы сделать управление транспортом максимально комфортным и простым, а переход на электромобиль — безболезненным.

Умное планирование маршрута

Первый из сервисов позволяет эффективно планировать поездки. Система интегрирована с приложением Free2move Charge и учитывает не только расположение зарядных станций и текущую дорожную ситуацию, но и индивидуальный стиль вождения. Она подбирает оптимальный маршрут с учётом того, где и когда потребуется зарядка, чтобы водитель мог быть уверен в том, что поездка пройдёт без лишних остановок.

Особое внимание сервис уделяет дополнительным факторам. Если на автомобиле установлен багажник для велосипедов или прицеп, система корректирует маршрут и план зарядки с учётом этих изменений. Вся информация о состоянии дорог, пробках, времени зарядки и доступности станций отображается в реальном времени на смартфоне, что делает поездку предельно информативной и удобной.

Удалённое управление автомобилем

Второй сервис ориентирован на дистанционное управление электромобилем через приложение MyP Joe. С его помощью можно:

проверять уровень заряда батареи в любой момент. запускать зарядку или планировать её на конкретное время. настраивать температуру в салоне до 21 градуса, а для некоторых моделей — прогревать аккумулятор. ограничивать заряд до 80% для продления срока службы батареи. минимизировать расход энергии на климат-контроль во время зарядки.

Эти функции позволяют владельцу управлять своим автомобилем не только с точки зрения передвижения, но и с позиции оптимизации расхода энергии, что особенно важно для электромобилей.

Сравнение сервисов Peugeot

Сервис Основные функции Преимущества Ограничения Free2move Charge Планирование маршрута с учётом зарядки, пробок и стиля вождения Максимальная точность расчёта маршрута, учёт багажника и прицепа Необходим смартфон с интернетом MyP Joe Дистанционное управление зарядкой, прогрев салона, мониторинг батареи Удобство контроля и экономия энергии, продление срока службы батареи Функции могут различаться по моделям

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорирование планирования маршрута.

Последствие: возможны неожиданные остановки на зарядку.

Альтернатива: использование Free2move Charge для точного расчёта маршрута.

• Ошибка: зарядка до 100% каждый день.

Последствие: ускоренный износ батареи.

Альтернатива: ограничение заряда до 80% через MyP Joe.

• Ошибка: оставление автомобиля холодным зимой.

Последствие: снижение эффективности аккумулятора.

Альтернатива: прогрев батареи и салона через MyP Joe.

А что если… не использовать сервисы

Если владелец решает не подключать приложения, он лишается ряда удобств: точного расчёта маршрута, контроля заряда и оптимизации расхода энергии. В этом случае управление электромобилем становится более традиционным и менее эффективным, а переход на экологичный транспорт теряет часть преимуществ.

FAQ

Как выбрать электромобиль с сервисами Peugeot?

Выбирайте модели с пакетом Connect ONE — оба сервиса входят в стандартную комплектацию.

Сколько стоит пользование сервисами?

Никаких дополнительных платежей в течение десяти лет не требуется.

Можно ли использовать сервисы без смартфона?

Нет, для доступа к Free2move Charge и MyP Joe необходим смартфон с интернетом.

Мифы и правда

• Миф: планирование маршрута для электромобиля не имеет значения.

Правда: правильный расчёт маршрута позволяет избежать неожиданных остановок и экономит время.

• Миф: удалённое управление зарядкой не влияет на срок службы батареи.

Правда: установка лимита на заряд и прогрев аккумулятора продлевают срок службы батареи.

• Миф: электромобиль сложно использовать зимой.

Правда: с помощью MyP Joe можно заранее подготовить батарею и салон, что делает поездки комфортными.

3 интересных факта

• Система Free2move Charge учитывает даже прицепы и багажники при расчёте маршрута.

• Приложение MyP Joe позволяет ограничить заряд батареи для продления срока службы.

• Peugeot делает эти сервисы стандартными для всех новых электромобилей и подключаемых гибридов в Европе.

Исторический контекст