Почти потеряла араукарию — она снова стала зелёной и здоровой: помогли несколько простых шагов
Запах хвои ассоциируется с лесом, свежестью и новогодними праздниками. Иметь этот аромат в доме круглый год — мечта многих цветоводов. Однако выращивание хвойных растений, таких как араукария и кипарис, в квартире — задача не из лёгких. Эти растения требуют особого ухода и внимательности, но с правильным подходом они вполне могут стать прекрасными домашними питомцами.
Араукария — комнатная ель
Араукария разнолистная (Araucaria heterophylla) — единственный хвойный вид, который может долго жить в домашних условиях. Её часто называют "комнатной елью" из-за схожести с новогодним деревом.
Внешний вид: у араукарии красивые горизонтально распростертые ветви с мягкими светло-зелеными хвоинками. Растение растет медленно, но в идеальных условиях может достичь значительных размеров.
Секреты ухода за араукарией
-
Прохлада — ключевой фактор
Араукария не переносит жару и сухой воздух. Идеальная температура для неё - +10…+18°C круглый год, максимум — +20°C. При температуре выше +22°C, особенно зимой при работающих батареях, растение начнёт желтеть, сбрасывать хвою и погибать.
Решение: место для араукарии — прохладная лоджия или самое холодное место в квартире. Летом растение можно вынести в сад в тень.
-
Яркий рассеянный свет
Араукария любит много света, но от прямых солнечных лучей её нужно защищать, иначе хвоя получит ожог. Чтобы крона развивалась равномерно, горшок нужно поворачивать вокруг своей оси.
Решение: размещайте растение на восточных или западных окнах. На южных — обязательно притеняйте в полдень.
-
Стабильная влажность почвы и воздуха
Земляной ком должен быть умеренно влажным, но не мокрым. Полив требуется регулярный, особенно летом, когда температура высока. Влажность воздуха должна быть высокой, особенно зимой, когда воздух в квартире сухой.
Решение: регулярное опрыскивание мягкой прохладной водой и установка увлажнителя воздуха. Также можно использовать поддон с влажным керамзитом или галькой.
-
Правильная пересадка и грунт
Араукарию пересаживают осторожно, методом перевалки, когда корни полностью оплетут земляной ком. Почва для араукарии должна быть слабокислой (pH 5.5-6.0).
Решение: подготовьте смесь хвойной земли, листовой земли, торфа и песка (1:1:1:0.5). Обязательно используйте дренаж.
-
Подкормка
Араукарии подкармливают с весны до осени раз в 3-4 недели. Удобрение должно быть с низким содержанием кальция и азота. Зимой подкормки прекращаются.
Решение: используйте удобрение для хвойных растений или удобрение для азалий/рододендронов в половинной дозе.
Кипарис и Кипарисовик
Эти два растения часто путают, продавая под общим названием "кипарис". Кипарисовик более приспособлен для домашних условий, отличается выносливостью и разнообразием сортов с разной окраской хвои (от зеленой до голубой и желтоватой).
Внешний вид: кипарисы имеют пирамидальную или раскидистую форму с чешуевидной хвоей, которая при прикосновении часто источает лимонный аромат.
Секреты ухода за кипарисом/кипарисовиком
-
Зимовка на балконе — залог выживания
Как и араукария, кипарис требует прохладной зимовки. При содержании в тепле зимой растение начнёт сохнуть и станет уязвимым для паутинного клеща.
Решение: оптимальная зимняя температура для кипариса — +5…+15°C. Место — светлая, утепленная лоджия, где температура не опускается ниже нуля.
-
Обильный свет с притенением
Кипарисы предпочитают яркий рассеянный свет. Легкое утреннее или вечернее солнце пойдет на пользу, но полуденные лучи могут повредить хвой.
Решение: размещайте растение на восточных или западных окнах. На южных — обеспечьте притенение.
-
Регулярный полив и влажный воздух
Полив должен быть таким, чтобы земля оставалась слегка влажной. Полная пересушка земляного кома неприемлема, так как кипарис начнёт желтеть.
Решение: постоянное опрыскивание растения, размещение на поддоне с влажным керамзитом и использование увлажнителя воздуха.
-
Пересадка и грунт
Пересаживайте кипарис весной, когда корни полностью освоят пространство горшка. Грунт должен быть водо- и воздухопроницаемым, слабокислым.
Решение: используйте готовый грунт для хвойных с добавлением перлита или песка для рыхлости. Дренаж обязателен.
-
Формировка и подкормки
Кипарисы хорошо поддаются формировке. Можно аккуратно подрезать выбивающиеся веточки, чтобы стимулировать кущение.
Решение: подкармливайте растение с апреля по октябрь 1-2 раза в месяц удобрением для хвойных растений. Зимой подкормки прекращаются.
Общие проблемы и их решение
-
Желтеет и осыпается хвоя: это может быть следствием жаркого и сухого воздуха, пересушки почвы, недостатка света или нападения паутинного клеща.
-
Сохнут отдельные веточки: это может быть признаком перелива и загнивания корней, особенно при холодном содержании.
-
Паутинный клещ: он появляется в сухом и жарком воздухе. Профилактика — поддержание высокой влажности. При обнаружении клеща обработайте растение акарицидами ("Фитоверм", "Антиклещ").
Часто задаваемые вопросы
-
Какую температуру должна выдерживать араукария зимой?
Араукария требует зимнего содержания при температуре от +10°C до +18°C, не выше +20°C.
-
Можно ли содержать кипарис в комнате зимой?
Кипарис нуждается в зимовке при температуре от +5°C до +15°C. Содержание в тепле зимой приведет к его порче.
-
Как часто поливать кипарис в зимний период?
Полив нужно уменьшить, но земля не должна пересыхать. Влажность воздуха должна быть высокой.
Мифы и правда
-
Миф: хвойные растения можно содержать при любых температурных условиях.
Правда: хвойным растениям необходимо прохладное зимнее содержание.
-
Миф: хвойные растения не нуждаются в регулярном поливе зимой.
Правда: полив зимой нужно уменьшить, но нельзя допускать пересыхания почвы.
Интересные факты
-
Араукария в природе может вырастать до 60 метров в высоту.
-
Кипарис имеет уникальную способность источать лимонный запах, что делает его популярным для создания уютной атмосферы.
-
Правильная зимовка и уход могут значительно увеличить продолжительность жизни этих хвойных растений.
Исторический контекст
Хвойные растения, такие как араукария и кипарис, были известны еще в Древнем Египте, где их использовали для создания живых изгородей и украшений. В наше время они стали популярными комнатными растениями, обеспечивающими не только эстетическое удовольствие, но и улучшение качества воздуха.
