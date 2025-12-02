Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia is licensed under CC BY 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:34

Готовы прямо сейчас: жёсткое заявление Путина поставило Европу и Украину перед непростым выбором

Владимир Путин заявил о возможности "отрезать Украину от моря"

Серия жёстких заявлений Владимира Путина обозначила возможные последствия для Украины в случае продолжения атак на российские суда. Об этом заявил президент России, комментируя ситуацию в Черном море и ход конфликта. Он подчеркнул, что ответные меры Москвы могут затронуть стратегически важные направления.

Реакция на атаки в Черном море

Путин назвал происходящее в акватории "пиратством", подчеркнув, что атаки на танкеры требуют расширения ответных шагов. По словам президента, Россия готова увеличивать номенклатуру ударов по украинским портам и по судам, которые туда заходят. Он говорил о том, что подобные действия Киева создают угрозу гражданскому судоходству и требуют оперативного реагирования.

Президент также допустил возможность "отрезать Украину от моря", если атаки продолжатся. Такой сценарий он связал с необходимостью защитить российские суда и сохранить контроль над безопасностью морских маршрутов.

Международная дипломатия и позиция Европы

Отдельная часть заявлений касалась переговорного процесса. Путин отметил, что Европа продолжает продвигать условия мирного плана, неприемлемые для России. По его словам, участие европейских государств в переговорах возможно лишь в том случае, если они будут учитывать "реалии на земле" и действующий баланс сил.

Говоря о перспективах конфликта с европейскими странами, президент подчеркнул, что Россия "не собирается воевать с Европой". Однако он добавил, что если европейские государства выберут иной путь, Москва "готова прямо сейчас", что стало одним из самых жёстких заявлений о готовности к потенциальной эскалации.

Ситуация на фронте и работа журналистов

Путин вновь затронул тему контроля территорий. Он заявил, что российские силы удерживают Красноармейск и пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, лично убедиться, кто контролирует город. По его словам, Россия готова обеспечить их безопасность и показать все кварталы Красноармейска и Купянска.

Президент подчеркнул, что российская армия действует "хирургическим способом", подчеркнув отличия текущей кампании от полномасштабной войны в традиционном понимании.

