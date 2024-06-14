Конференция относительно Украины без участия России рассматривается как "абсурд" и признается "фарсом", который способствует пропаганде конфликта, так как проводится не для достижения мира, а для компенсации "печального" положения Киева и усталости НАТО от поддержки Украины, заявило в заявлении Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).



"В связи с близостью даты конференции явственно проявляются недобросовестные умыслы США, Запада и марионеточного режима Владимира Зеленского, которые коварно эксплуатируют даже склонность человечества к миру", — утверждает ЦТАК.



По мнению агентства, Зеленский ведет "дипломатию милостыни", а США, выступая "основным инициатором" нынешнего украинского кризиса, пытаются сформировать международный союз для оказания давления на Россию, с целью сгладить "плачевное положение своих пособников" и растущее "усталение" от поддержки Украины среди членов НАТО.



"Несмотря на привлекательное название конференции, разговоры о каком-либо "мире" без участия России, ключевого игрока в урегулировании украинской проблемы, являются абсурдом… Это собрание не может являться платформой для диалога и мира, а перерастет в фарс, стимулирующий конфронтацию и расширение военного конфликта", — сообщает агентство.



ЦТАК утверждает, что для реального урегулирования украинского кризиса следует остановить выдвижение нереалистичных "ультиматумов" со стороны США и Украины, пока Россия добивается победы, и, отказавшись от "двуличия", честно усадить обе стороны за переговорный стол "на равных условиях".



Швейцария организует 15-16 июня конференцию относительно Украины на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн.

Примерно 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не возьмут участия в конференции.



Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения на саммит по Украине, Москва все равно не примет участие.



Он добавил, что активно публикуемая идея мирной конференции не принимается РФ, поскольку она представляет собой еще один способ принудить к непродуктивной "формуле мира", не учитывающей интересы России.



В Кремле отмечали, что поиски выхода из украинского конфликта без участия России крайне нелогичны и бесперспективны.

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