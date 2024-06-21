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МИД Белоруссии назвал конференцию по Украине без Россией театром абсурда
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:07

МИД Белоруссии назвал конференцию по Украине без Россией театром абсурда

Министр внешних дел Белоруссии Сергей Алейник выразил мнение, что проведение собрания в Швейцарии для урегулирования конфликта на Украине без участия России выглядит как театр абсурда, особенно на фоне наполнения Киева западным оружием и боевой техникой.

Согласно словам главы белорусского МИД, участие Соединенных Штатов и большинства европейских стран в так называемом мирном собрании по Украине в Швейцарии, проведенном без участия ключевого игрока — России, представляет собой театр абсурда, особенно в контексте наращивания Киевом военного оборудования и оружия.

Такой странный подход к мирному урегулированию фактически способствует дальнейшей эскалации конфликта.

Эту позицию Сергей Алейник озвучил в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
Запись его выступления опубликовала пресс-служба ведомства.

"Мы неоднократно подчеркивали, что полное исключение России и Белоруссии из мирного урегулирования украинского конфликта и обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности не имеет перспективы", — подчеркнул Алейник.

Он также заявил, что стратегия, основанная на дискриминации и попытках изоляции суверенных государств от диалога по наиболее важным современным вопросам, приведет к никуда.

Фото: commons.wikimedia.org/Homoatrox (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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