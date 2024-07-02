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Врач Кондрахин: в условиях жары следует открывать окна для создания сквозняка
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Врач Кондрахин: в условиях жары следует открывать окна для создания сквозняка

В условиях жары без доступа к кондиционеру, врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал использовать пульверизаторы для охлаждения и увлажнения воздуха. Он порекомендовал открывать окна для создания сквозняка, но предостерег от длительного пребывания в таких условиях из-за риска простуды, сообщает News.Ru.

Кроме того, для снижения температуры можно обтираться слегка увлажненной тряпкой и использовать влажные полотенца или платки на шее, что поможет охладить кровь, идущую к мозгу, создавая ощущение свежести.

Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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