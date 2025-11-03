Тренд, который сметает старую классику: обувь, которая победила белый тренд

Пока одни продолжают выбирать проверенные временем белые кроссовки, Европа уже переключилась на новый тренд. На улицах Лондона, Парижа и Милана все чаще можно увидеть бетонные кроссовки — обувь с мягким серым оттенком, которая стремительно завоевывает сердца модников. Теперь этот стиль добрался и до Южной Америки: бразильские бренды выпускают первые коллекции "бетонных" моделей, а стилисты называют их "новым нейтральным стандартом".

Серый — цвет нового поколения

Те, кто следит за уличной модой, отмечают, что главная сила серого заключается в его универсальности. Он не бросается в глаза, как белый, и не утяжеляет образ, как черный. В нем чувствуется баланс — легкость, современность и сдержанная элегантность. Поэтому бетонные кроссовки стали новым базовым элементом городского гардероба.

"Серый оттенок делает любой образ свежим, но при этом спокойным", — отметила стилист Кэти Холмс в комментарии для журнала Who What Wear.

Благодаря своей нейтральности бетонные модели идеально вписываются как в повседневные, так и в офисные образы. Их можно сочетать с классическими брюками, костюмами oversize и даже с шелковыми платьями. Этот тренд объединил эстетику спортивной обуви и лаконичность городской моды.

Почему бетонные кроссовки стали фаворитами

Мода давно движется в сторону практичности и простоты. После пандемии люди стали ценить комфорт и функциональность, не отказываясь при этом от эстетики. Серые кроссовки стали логичным продолжением этой тенденции: они удобны, не требуют сложного ухода и при этом выглядят дорого.

По данным модных аналитиков, запросы на серую обувь в Европе выросли более чем на 70 % за последние два года. Многие дизайнеры включили бетонные оттенки в свои коллекции: от Adidas и New Balance до Balenciaga и Axel Arigato. При этом серый цвет подходит для всех сезонов, не теряя актуальности ни летом, ни зимой.

Как носить бетонные кроссовки

Секрет успеха в том, что бетонные кроссовки легко адаптируются под любой стиль. Их можно сочетать с расслабленными спортивными образами, а можно — с элегантными нарядами. Главное — правильно подобрать оттенки и фактуры.

Монохромный образ

Модный прием — использовать несколько оттенков серого. Светло-серые брюки, графитовый свитер и бетонные кроссовки создают стильный минималистичный образ. Такой лук смотрится современно и гораздо интереснее привычного "все черное".

Пастель и мягкость

Розовый, лаванда, голубой — эти тона прекрасно гармонируют с серым, добавляя легкости. Например, серые кроссовки можно надеть с голубыми джинсами и розовым худи — получится нежный и уютный образ для прогулок.

Яркие акценты

Для смелых подойдут насыщенные цвета: фуксия, изумруд, горчица. Серый оттенок уравновешивает их, не позволяя образу быть перегруженным. Поэтому бетонные кроссовки часто используют как базу под яркие куртки и сумки.

Природная палитра

Серый отлично дружит с природными цветами — карамелью, хаки, терракотой. Эти сочетания особенно уместны осенью, когда хочется тепла и уюта в одежде.

Сравнение

Особенность Белые кроссовки Бетонные кроссовки Уход Требуют постоянной чистки Меньше пачкаются Стиль Классический, но уже привычный Современный, урбанистичный Универсальность Подходит не под всё Сочетается с любыми цветами Сезонность Весна-лето Круглый год Трендовость Теряет актуальность Новый модный стандарт

Советы шаг за шагом: как выбрать свою пару

Определите оттенок. Светло-серый подойдет для летних образов, а темно-серый — для осенне-зимних. Выбирайте материалы. Замша делает обувь уютной, кожа — строгой, а текстиль — повседневной. Обратите внимание на подошву. Толстая платформа добавит рост и динамику, тонкая — универсальность. Подумайте о деталях. Металлические вставки, текстурные панели или контрастные шнурки помогут выделиться. Примерьте с разной одеждой. Универсальные модели одинаково хорошо смотрятся с костюмом, платьем или спортивными брюками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать слишком светлую пару.

Последствие: На обуви быстро видны пятна.

Альтернатива: Выберите бетонный оттенок средней насыщенности — он дольше сохраняет чистоту.

Последствие: Потеряете потенциал трендового аксессуара.

Альтернатива: Используйте бетонные кроссовки как элемент городского стиля — с пальто, юбкой, пиджаком.

А что если…

Если вам кажется, что серые кроссовки скучны, попробуйте модели с глянцевыми вставками, металлическим блеском или контрастной подошвой. Такие детали делают обувь эффектной, не лишая универсальности. Особенно интересно смотрятся сочетания серого с серебристым или жемчужным тоном.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальны и легко комбинируются Менее заметны, чем белые Меньше пачкаются Не всегда уместны на вечерних мероприятиях Комфортны для повседневной носки Требуют внимания к материалу Подходят под любой сезон Иногда воспринимаются как "офисный" стиль

Исторический контекст

Еще десять лет назад белые кроссовки считались символом минимализма. Однако со временем их популярность привела к перенасыщению. Серый стал естественным продолжением этой моды — он сохранил универсальность, но добавил глубину и характер.

FAQ

Как выбрать идеальные бетонные кроссовки?

Выбирайте по оттенку и материалу. Кожа подойдет для офиса, замша — для прогулок, текстиль — для спорта.

С чем их носить зимой?

С пальто, паркой или длинным пуховиком. Серый прекрасно сочетается с черным, бордовым и оливковым.

Какие бренды предлагают бетонные модели?

Adidas, Nike, New Balance, Veja, Puma, а также люксовые — Balenciaga, Dior и Prada.

Подойдут ли они мужчинам?

Да, бетонные кроссовки — универсальный тренд, который одинаково хорошо смотрится на всех.

Можно ли носить их с платьем?

Да, особенно если выбрать модель с лаконичным дизайном и плотной подошвой.

Мифы и правда