Тренд, который сметает старую классику: обувь, которая победила белый тренд
Пока одни продолжают выбирать проверенные временем белые кроссовки, Европа уже переключилась на новый тренд. На улицах Лондона, Парижа и Милана все чаще можно увидеть бетонные кроссовки — обувь с мягким серым оттенком, которая стремительно завоевывает сердца модников. Теперь этот стиль добрался и до Южной Америки: бразильские бренды выпускают первые коллекции "бетонных" моделей, а стилисты называют их "новым нейтральным стандартом".
Серый — цвет нового поколения
Те, кто следит за уличной модой, отмечают, что главная сила серого заключается в его универсальности. Он не бросается в глаза, как белый, и не утяжеляет образ, как черный. В нем чувствуется баланс — легкость, современность и сдержанная элегантность. Поэтому бетонные кроссовки стали новым базовым элементом городского гардероба.
"Серый оттенок делает любой образ свежим, но при этом спокойным", — отметила стилист Кэти Холмс в комментарии для журнала Who What Wear.
Благодаря своей нейтральности бетонные модели идеально вписываются как в повседневные, так и в офисные образы. Их можно сочетать с классическими брюками, костюмами oversize и даже с шелковыми платьями. Этот тренд объединил эстетику спортивной обуви и лаконичность городской моды.
Почему бетонные кроссовки стали фаворитами
Мода давно движется в сторону практичности и простоты. После пандемии люди стали ценить комфорт и функциональность, не отказываясь при этом от эстетики. Серые кроссовки стали логичным продолжением этой тенденции: они удобны, не требуют сложного ухода и при этом выглядят дорого.
По данным модных аналитиков, запросы на серую обувь в Европе выросли более чем на 70 % за последние два года. Многие дизайнеры включили бетонные оттенки в свои коллекции: от Adidas и New Balance до Balenciaga и Axel Arigato. При этом серый цвет подходит для всех сезонов, не теряя актуальности ни летом, ни зимой.
Как носить бетонные кроссовки
Секрет успеха в том, что бетонные кроссовки легко адаптируются под любой стиль. Их можно сочетать с расслабленными спортивными образами, а можно — с элегантными нарядами. Главное — правильно подобрать оттенки и фактуры.
Монохромный образ
Модный прием — использовать несколько оттенков серого. Светло-серые брюки, графитовый свитер и бетонные кроссовки создают стильный минималистичный образ. Такой лук смотрится современно и гораздо интереснее привычного "все черное".
Пастель и мягкость
Розовый, лаванда, голубой — эти тона прекрасно гармонируют с серым, добавляя легкости. Например, серые кроссовки можно надеть с голубыми джинсами и розовым худи — получится нежный и уютный образ для прогулок.
Яркие акценты
Для смелых подойдут насыщенные цвета: фуксия, изумруд, горчица. Серый оттенок уравновешивает их, не позволяя образу быть перегруженным. Поэтому бетонные кроссовки часто используют как базу под яркие куртки и сумки.
Природная палитра
Серый отлично дружит с природными цветами — карамелью, хаки, терракотой. Эти сочетания особенно уместны осенью, когда хочется тепла и уюта в одежде.
Сравнение
|
Особенность
|
Белые кроссовки
|
Бетонные кроссовки
|
Уход
|
Требуют постоянной чистки
|
Меньше пачкаются
|
Стиль
|
Классический, но уже привычный
|
Современный, урбанистичный
|
Универсальность
|
Подходит не под всё
|
Сочетается с любыми цветами
|
Сезонность
|
Весна-лето
|
Круглый год
|
Трендовость
|
Теряет актуальность
|
Новый модный стандарт
Советы шаг за шагом: как выбрать свою пару
- Определите оттенок. Светло-серый подойдет для летних образов, а темно-серый — для осенне-зимних.
- Выбирайте материалы. Замша делает обувь уютной, кожа — строгой, а текстиль — повседневной.
- Обратите внимание на подошву. Толстая платформа добавит рост и динамику, тонкая — универсальность.
- Подумайте о деталях. Металлические вставки, текстурные панели или контрастные шнурки помогут выделиться.
- Примерьте с разной одеждой. Универсальные модели одинаково хорошо смотрятся с костюмом, платьем или спортивными брюками.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Покупать слишком светлую пару.
Последствие: На обуви быстро видны пятна.
Альтернатива: Выберите бетонный оттенок средней насыщенности — он дольше сохраняет чистоту.
- Ошибка: Носить только в спортзале.
Последствие: Потеряете потенциал трендового аксессуара.
Альтернатива: Используйте бетонные кроссовки как элемент городского стиля — с пальто, юбкой, пиджаком.
А что если…
Если вам кажется, что серые кроссовки скучны, попробуйте модели с глянцевыми вставками, металлическим блеском или контрастной подошвой. Такие детали делают обувь эффектной, не лишая универсальности. Особенно интересно смотрятся сочетания серого с серебристым или жемчужным тоном.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Универсальны и легко комбинируются
|
Менее заметны, чем белые
|
Меньше пачкаются
|
Не всегда уместны на вечерних мероприятиях
|
Комфортны для повседневной носки
|
Требуют внимания к материалу
|
Подходят под любой сезон
|
Иногда воспринимаются как "офисный" стиль
Исторический контекст
Еще десять лет назад белые кроссовки считались символом минимализма. Однако со временем их популярность привела к перенасыщению. Серый стал естественным продолжением этой моды — он сохранил универсальность, но добавил глубину и характер.
FAQ
Как выбрать идеальные бетонные кроссовки?
Выбирайте по оттенку и материалу. Кожа подойдет для офиса, замша — для прогулок, текстиль — для спорта.
С чем их носить зимой?
С пальто, паркой или длинным пуховиком. Серый прекрасно сочетается с черным, бордовым и оливковым.
Какие бренды предлагают бетонные модели?
Adidas, Nike, New Balance, Veja, Puma, а также люксовые — Balenciaga, Dior и Prada.
Подойдут ли они мужчинам?
Да, бетонные кроссовки — универсальный тренд, который одинаково хорошо смотрится на всех.
Можно ли носить их с платьем?
Да, особенно если выбрать модель с лаконичным дизайном и плотной подошвой.
Мифы и правда
- Миф: Серые кроссовки скучны.
Правда: Современные модели поражают дизайном — от глянца до геометрии.
- Миф: Они только для офиса.
Правда: Их носят с юбками, спортивными костюмами и даже вечерними нарядами.
- Миф: Серый плохо сочетается с цветом.
Правда: Наоборот — это идеальная база для любого оттенка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru