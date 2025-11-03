Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кроссовки New Balance
Кроссовки New Balance
© commons.wikimedia.org by LeDroider is licensed under CC0
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована вчера в 23:33

Тренд, который сметает старую классику: обувь, которая победила белый тренд

Бетонные кроссовки вытесняют белые модели и становятся базовым элементом городского гардероба

Пока одни продолжают выбирать проверенные временем белые кроссовки, Европа уже переключилась на новый тренд. На улицах Лондона, Парижа и Милана все чаще можно увидеть бетонные кроссовки — обувь с мягким серым оттенком, которая стремительно завоевывает сердца модников. Теперь этот стиль добрался и до Южной Америки: бразильские бренды выпускают первые коллекции "бетонных" моделей, а стилисты называют их "новым нейтральным стандартом".

Серый — цвет нового поколения

Те, кто следит за уличной модой, отмечают, что главная сила серого заключается в его универсальности. Он не бросается в глаза, как белый, и не утяжеляет образ, как черный. В нем чувствуется баланс — легкость, современность и сдержанная элегантность. Поэтому бетонные кроссовки стали новым базовым элементом городского гардероба.

"Серый оттенок делает любой образ свежим, но при этом спокойным", — отметила стилист Кэти Холмс в комментарии для журнала Who What Wear.

Благодаря своей нейтральности бетонные модели идеально вписываются как в повседневные, так и в офисные образы. Их можно сочетать с классическими брюками, костюмами oversize и даже с шелковыми платьями. Этот тренд объединил эстетику спортивной обуви и лаконичность городской моды.

Почему бетонные кроссовки стали фаворитами

Мода давно движется в сторону практичности и простоты. После пандемии люди стали ценить комфорт и функциональность, не отказываясь при этом от эстетики. Серые кроссовки стали логичным продолжением этой тенденции: они удобны, не требуют сложного ухода и при этом выглядят дорого.

По данным модных аналитиков, запросы на серую обувь в Европе выросли более чем на 70 % за последние два года. Многие дизайнеры включили бетонные оттенки в свои коллекции: от Adidas и New Balance до Balenciaga и Axel Arigato. При этом серый цвет подходит для всех сезонов, не теряя актуальности ни летом, ни зимой.

Как носить бетонные кроссовки

Секрет успеха в том, что бетонные кроссовки легко адаптируются под любой стиль. Их можно сочетать с расслабленными спортивными образами, а можно — с элегантными нарядами. Главное — правильно подобрать оттенки и фактуры.

Монохромный образ

Модный прием — использовать несколько оттенков серого. Светло-серые брюки, графитовый свитер и бетонные кроссовки создают стильный минималистичный образ. Такой лук смотрится современно и гораздо интереснее привычного "все черное".

Пастель и мягкость

Розовый, лаванда, голубой — эти тона прекрасно гармонируют с серым, добавляя легкости. Например, серые кроссовки можно надеть с голубыми джинсами и розовым худи — получится нежный и уютный образ для прогулок.

Яркие акценты

Для смелых подойдут насыщенные цвета: фуксия, изумруд, горчица. Серый оттенок уравновешивает их, не позволяя образу быть перегруженным. Поэтому бетонные кроссовки часто используют как базу под яркие куртки и сумки.

Природная палитра

Серый отлично дружит с природными цветами — карамелью, хаки, терракотой. Эти сочетания особенно уместны осенью, когда хочется тепла и уюта в одежде.

Сравнение

Особенность

Белые кроссовки

Бетонные кроссовки

Уход

Требуют постоянной чистки

Меньше пачкаются

Стиль

Классический, но уже привычный

Современный, урбанистичный

Универсальность

Подходит не под всё

Сочетается с любыми цветами

Сезонность

Весна-лето

Круглый год

Трендовость

Теряет актуальность

Новый модный стандарт

Советы шаг за шагом: как выбрать свою пару

  1. Определите оттенок. Светло-серый подойдет для летних образов, а темно-серый — для осенне-зимних.
  2. Выбирайте материалы. Замша делает обувь уютной, кожа — строгой, а текстиль — повседневной.
  3. Обратите внимание на подошву. Толстая платформа добавит рост и динамику, тонкая — универсальность.
  4. Подумайте о деталях. Металлические вставки, текстурные панели или контрастные шнурки помогут выделиться.
  5. Примерьте с разной одеждой. Универсальные модели одинаково хорошо смотрятся с костюмом, платьем или спортивными брюками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать слишком светлую пару.
    Последствие: На обуви быстро видны пятна.
    Альтернатива: Выберите бетонный оттенок средней насыщенности — он дольше сохраняет чистоту.
  • Ошибка: Носить только в спортзале.
    Последствие: Потеряете потенциал трендового аксессуара.
    Альтернатива: Используйте бетонные кроссовки как элемент городского стиля — с пальто, юбкой, пиджаком.

А что если…

Если вам кажется, что серые кроссовки скучны, попробуйте модели с глянцевыми вставками, металлическим блеском или контрастной подошвой. Такие детали делают обувь эффектной, не лишая универсальности. Особенно интересно смотрятся сочетания серого с серебристым или жемчужным тоном.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Универсальны и легко комбинируются

Менее заметны, чем белые

Меньше пачкаются

Не всегда уместны на вечерних мероприятиях

Комфортны для повседневной носки

Требуют внимания к материалу

Подходят под любой сезон

Иногда воспринимаются как "офисный" стиль

Исторический контекст

Еще десять лет назад белые кроссовки считались символом минимализма. Однако со временем их популярность привела к перенасыщению. Серый стал естественным продолжением этой моды — он сохранил универсальность, но добавил глубину и характер.

FAQ

Как выбрать идеальные бетонные кроссовки?
Выбирайте по оттенку и материалу. Кожа подойдет для офиса, замша — для прогулок, текстиль — для спорта.

С чем их носить зимой?
С пальто, паркой или длинным пуховиком. Серый прекрасно сочетается с черным, бордовым и оливковым.

Какие бренды предлагают бетонные модели?
Adidas, Nike, New Balance, Veja, Puma, а также люксовые — Balenciaga, Dior и Prada.

Подойдут ли они мужчинам?
Да, бетонные кроссовки — универсальный тренд, который одинаково хорошо смотрится на всех.

Можно ли носить их с платьем?
Да, особенно если выбрать модель с лаконичным дизайном и плотной подошвой.

Мифы и правда

  • Миф: Серые кроссовки скучны.
    Правда: Современные модели поражают дизайном — от глянца до геометрии.
  • Миф: Они только для офиса.
    Правда: Их носят с юбками, спортивными костюмами и даже вечерними нарядами.
  • Миф: Серый плохо сочетается с цветом.
    Правда: Наоборот — это идеальная база для любого оттенка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ламас: люди с высокофункциональной депрессией выглядят здоровыми, но испытывают хроническую усталость сегодня в 17:34
Когда "держаться" становится диагнозом: как отличить усталость от высокофункциональной депрессии

Высокофункциональная депрессия — это когда успешные люди скрывают внутреннюю боль. Узнайте, как распознать симптомы и поддержать себя и близких.

Читать полностью » Японская техника шиацу помогает при бессоннице — мнение специалистов сегодня в 17:05
Шиацу против бессонницы: всего три минуты — и тело само вспоминает, как отдыхать

Вы не представляете, насколько просто вернуть себе глубокий сон. Японская техника шиацу использует всего две точки, чтобы тело само включило режим отдыха.

Читать полностью » Эксперты предупредили: нанесение духов на волосы может вызвать сухость и ломкость сегодня в 16:53
Аромат, который исчезает раньше, чем вы выходите из дома: 5 ошибок, убивающих духи на коже

Как нанести парфюм, чтобы аромат держался весь день и раскрывался правильно. Рассказываем, какие зоны "любят" запах, а где духам не место.

Читать полностью » Учёные отмечают: знакомые ароматы и вкусы помогают воссоздать ощущение дома и снизить тревожность сегодня в 16:27
Дом, которого нет: как вернуть ощущение уюта, даже если стены исчезли

Узнайте, как воссоздать атмосферу родного дома в новой квартире: от аромата блюд до создания 'микродома' — простые стратегии поддержки эмоционального равновесия.

Читать полностью » Врачи предупредили: ацетон и частый контакт с водой вызывают расслоение ногтей сегодня в 15:48
Эта привычка убивает ногти медленно, но верно — а делают её почти все

Хрупкие ногти не всегда результат неудачного маникюра. Рассказываем, какие привычки и простые средства действительно помогают вернуть ногтям силу и блеск.

Читать полностью » Физиотерапевты называют слабость ягодичных мышц одной из частых причин боли в пояснице сегодня в 15:23
Эта часть тела отвечает за боль в спине: главный "спящий" виновник найден

Узнайте, как слабость ягодичных мышц может привести к болям в пояснице, и какие упражнения помогут вернуть здоровье вашему позвоночнику.

Читать полностью » Врач Александр Умнов рассказал, почему чистка ушей ватными палочками опасна для слуха сегодня в 14:41
Одна привычка, которая может стоить слуха: почему врачи против ватных палочек

Узнайте, почему чистка ушей ватными палочками может закончиться снижением слуха и как ухаживать за ушами безопасно и без вреда.

Читать полностью » Пластыри для похудения оказывают только поверхностный косметический эффект — Ольга Сергеева сегодня в 14:12
Обещают сжечь жир, а максимум — кожу: что на самом деле делают пластыри для похудения

Пластыри для похудения обещают быстрое сжигание жира без усилий. Но могут ли они действительно работать, или это всего лишь маркетинговая ловушка?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Правильно приготовленный мыльный раствор может отмыть даже самую въевшуюся грязь на авто
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом
Авто и мото
Современные МКПП оснащены синхронизаторами на всех передачах, включая заднюю
Наука
Пиготт: костный фрагмент из стоянки Староселье в Крыму принадлежит неандертальцу возрастом 45-46 тысяч лет
Наука
INNOVENT: меч из погребального инвентаря Йенского университета принадлежал оружейнику Клемесу Штаму
Туризм
Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами
Спорт и фитнес
Как накачать пресс дома: эффективные упражнения для укрепления мышц живота
Еда
Омлет на пару сохраняет витамины и подходит для диетического питания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet