Коммуналка по-новому: зачем государство отдает сети частникам и станут ли услуги лучше

В подвале у соседей пахнет сыростью, батареи греют неравномерно, а горячая вода "гуляет" по напору. Такой сценарий тянется годами, потому что во многих городах коммунальные сети строили ещё в советское время — материалы стареют, а обновлять всё сразу городским бюджетам часто не хватает денег. На практике искать выход приходится не только в ремонтах, а в новых моделях: частные компании готовы вкладываться в инфраструктуру, если им дадут право участвовать в эксплуатации. Это и есть концессия в ЖКХ: договор, где государство остаётся собственником, а бизнес берёт на себя модернизацию и обслуживание. Жителям в этой схеме важны не термины, а то, чтобы сети реально работали стабильнее и безопаснее.

"Концессионное соглашение в ЖКХ — это не про "передали и забыли”. Там жёстко фиксируют, что именно бизнес обязан построить или реконструировать, в какие сроки и как будет подтверждаться выполнение требований по качеству и надёжности. Если сроки, показатели или режим эксплуатации не соблюдаются, у государства должны быть рычаги воздействия по условиям договора и закону. Поэтому жителям стоит смотреть не только на сам факт концессии, а на конкретные обязательства в документе и на то, как они измеряются". Строитель, специалист по строительным и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что такое концессия и как её используют в ЖКХ

Концессия в ЖКХ — это партнёрство государства и частного бизнеса, где местные власти дают компании право эксплуатировать объекты или предоставлять услуги в течение установленного срока. Взамен концессионер обязуется вкладываться в развитие объекта, обслуживать его и вносить концессионные платежи.

В схеме есть две стороны: концессионер и концедент. Концессионером выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а концедентом — Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование. Права на городское имущество остаются у государства, а компания отвечает за то, чтобы услуги для населения и обслуживание объектов шли по договору.

По сути, бизнес получает доступ к эксплуатации, но не становится собственником имущества. Государство при этом сохраняет контроль и может применять меры воздействия при нарушении условий соглашения. У жителей логика простая: обновлённые сети и понятные обязательства подрядчика должны отражаться на качестве коммунальных услуг.

Что говорит закон о концессии в ЖКХ

Основной документ — Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях". Он регулирует подготовку, заключение, исполнение, изменение и прекращение таких соглашений. Закон важен именно тем, что задаёт "рамку игры”: как выбирают концессионера, на каких условиях и с какой предсказуемостью.

В самом законе заложены и практические эффекты: возможность привлечь частные инвестиции, повысить эффективность управления объектами, внедрять инновации и ускорять строительство. Плюс концессионные соглашения заключают на срок до 49 лет, что даёт инвесторам основу для окупаемости проектов и планирования затрат.

По общему правилу нужен конкурсный отбор, но есть исключения. Федеральный закон от 30.12.2021 №469-ФЗ позволяет трансформировать договор аренды объектов ЖКХ в долгосрочное концессионное соглашение. А с 1 марта 2026 года, согласно закону от 15.12.2025 №464-ФЗ, добросовестный концессионер получает преимущественное право на заключение нового концессионного соглашения для модернизации объектов теплоснабжения, централизованных систем подачи холодной и горячей воды или водоотведения, а также отдельных объектов таких систем.

Если хотите посмотреть первоисточники по ключевым изменениям, можно начать с: текста закона №115-ФЗ, поправок №469-ФЗ и изменений №464-ФЗ.

Как применяется концессия: какие объекты заходят в договор

В ЖКХ концессионные договоры чаще всего заключают на объекты, где сети и оборудование реально изношены и требуют крупных вложений. Это тепловые сети и котельные, водопроводные и канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения.

Также в концессию нередко включают объекты для обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Отдельный блок — системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, потому что там особенно заметны проблемы с режимами работы и потерями в сетях.

В материале приводится пример: в Великом Новгороде в 2016 году МУП "Теплоэнерго" заключило соглашение с частной компанией. Концессионер вложил в изношенные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 2 миллиарда рублей: обновил старые котельные, построил новые, заменил трубы. В течение 8 лет бюджет получал концессионные платежи по 70 миллионов рублей в год.

Условия концессионного соглашения: что там прописывают

Концессионное соглашение — это не общий разговор "о модернизации”. Там обязательно фиксируют обязательства концессионера: создать или реконструировать объект и сделать это в конкретные сроки. Ещё важнее — прописать, как именно объект должен использоваться, и на каких параметрах строится финансовая модель проекта.

Отдельным блоком идут технические и организационные вещи: описание объекта, сроки передачи объекта концессионеру и способ, как бизнес обеспечивает обязательства. Обычно это банковская гарантия, залог или страховка — то, что страхует риски срыва работ или невыполнения условий.

В договоре также указывают размер концессионной платы, форму, порядок и сроки внесения, а ещё прописывают порядок возмещения расходов, если договор расторгнут досрочно. Включают и вопрос подготовки территории для строительства: кто отвечает за подготовку — концедент или концессионер. Помимо обязательных пунктов могут быть и дополнительные условия, не противоречащие законодательству РФ, например регулирование тарифов, предельный размер расходов, плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности.

"Жителям полезно понимать одну вещь: выгода концессии появляется не из обещаний, а из прописанных обязанностей и условий обслуживания. Когда в соглашении указаны целевые показатели по надёжности, качеству и режимам работы, проще проверять, выполняет ли концессионер свою часть. Если показатели не достижимы без нормальной эксплуатации и своевременных работ по оборудованию, концессионер это обязан обеспечить по договору. В противном случае государство получает основания требовать соблюдения условий и применять предусмотренные меры". Дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

Проверено экспертом: на что смотреть в договоре, чтобы обещания не превращались в "слова на бумаге” на что смотреть в договоре, чтобы обещания не превращались в "слова на бумаге” Елена Маркова

FAQ

Вопрос? Концессия — это про передачу собственности?

Ответ: Нет. Собственником имущества остаётся государство, а концессионер получает право использовать объект и обязан обслуживать его по договору.

Вопрос? На какой срок заключают концессионные соглашения?

Ответ: В общем случае — до 49 лет.

Вопрос? Какие объекты в ЖКХ чаще всего отдают в концессию?

Ответ: Тепловые сети и котельные, водопроводные и канализационные сети, насосные станции, очистные сооружения, объекты по ТКО, а также централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Вопрос? Всегда ли нужен конкурс для выбора концессионера?

Ответ: По общему правилу — да, но есть исключения. Например, закон №469-ФЗ допускает трансформацию аренды объектов ЖКХ в долгосрочное концессионное соглашение.

Проверено экспертом: строительный взгляд на обязательства по срокам и показателям Михаил Волков

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