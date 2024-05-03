С наступлением солнечных дней необходимо уделить внимание специальному уходу за кожей и изменить режим ухода. Главным образом стоит переключиться с питательных средств на увлажняющий крем.
Таковые советы были предоставлены в интервью для РИАМО косметологом из клиники DEGA — Кнарой Андрян.
Кнара подчеркнула важность применения сывороток с антиоксидантами, например, с витамином C, и гиалуроновыми сыворотками для дополнительной защиты кожи от воздействия солнечного излучения. Необходимо использовать средства с SPF защитой, отметила она.
Она также упомянула, что для тех, кто подвержен пигментации, важно использовать средства с SPF круглый год. В осенне-зимний период, согласно ее словам, достаточно средств с SPF 10-15, но с приходом весны рекомендуется перейти на SPF 30 как минимум, а тем, у кого есть пигментация, — на SPF 50.
Ранее Кнара предостерегала, что при сильном загаре кожи на солнце нарушается ее защитный барьер, что может привести к ухудшению иммунитета. Особенно это касается детей, по ее мнению.
Косметолог также подчеркнула важность осторожности для людей с большим количеством родинок, так как у них есть склонность к образованию новых образований.
Фото: commons.wikimedia.org/Vprtt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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