Эксперты поделились советами по предотвращению напряжения мышц при работе за компьютером. По данным Daily Mail, использование барного стула может помочь снять нагрузку с поясницы, в то время как замена обычного стула гимнастическим мячом может быть вредной. Рекомендуется выбирать стулья с подлокотниками для поддержки рук или использовать подушки для поднятия сиденья, чтобы обеспечить комфортное положение рук на столе.

Основное правило эргономики заключается в размещении монитора на уровне глаз для минимизации напряжения в шее, особенно для тех, кто работает, не отводя взгляд от клавиатуры. Для тех, кто часто переключает взгляд с экрана на клавиатуру, рекомендуется располагать монитор чуть ниже уровня глаз для уменьшения микродвижений головы.

Согласно физиотерапевтам, гимнастические мячи не подходят для замены обычных стульев из-за высокой нагрузки на мышцы при необходимости стабилизации тела. Полезно использовать барные стулья время от времени, так как они помогают снизить нагрузку на поясницу при условии наличия поддержки для ног. Кроме того, в качестве экономичной альтернативы рабочему столу, можно использовать гладильную доску для работы стоя.

Фото: flickr.com/Evan Lovely (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)