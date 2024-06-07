MSI представила на выставке Computex 2024 игровой компьютер MEG Vision X AI, который является первым в мире ПК со встроенным 13,3-дюймовым сенсорным экраном. Этот экран занимает почти всю лицевую часть системного блока и может использоваться как монитор, хотя не рекомендуется для основного игрового дисплея из-за интегрированной графики.

Особенностью ПК является встроенный ИИ с локальной нейросетью, который оптимизирует настройки оборудования, генерирует изображения, текст, взаимодействует с чат-ботами и поддерживает голосовое управление через Copilot.

MEG Vision X AI будет доступен в разных конфигурациях с новейшими процессорами и видеокартами, с деталями о стоимости и дате выпуска, которые будут объявлены позднее.

Фото: commons.wikimedia.org/Mbrickn (Creative Commons Attribution 4.0 International license)