Илон Маск через свою компанию X. AI планирует построить самый большой в мире суперкомпьютер в Мемфисе, США. Этот суперкомпьютер, описанный как "гигафабрика вычислительных мощностей", будет использовать графические процессоры Nvidia H100 для задач, связанных с искусственным интеллектом.
Проект требует одобрения различных регулирующих органов.
Предполагается, что суперкомпьютер разместят на территории бывшего завода Electrolux. Переговоры о строительстве начались в марте текущего года, а запуск планируется к осени 2025 года.
Фото: flickr.com/OLCF at ORNL (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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