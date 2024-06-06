Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 88,7436
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 96,4443
Компания Маска запустит в США производство самого большого в мире суперкомпьютера
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:32

Компания Маска запустит в США производство самого большого в мире суперкомпьютера

Илон Маск через свою компанию X. AI планирует построить самый большой в мире суперкомпьютер в Мемфисе, США. Этот суперкомпьютер, описанный как "гигафабрика вычислительных мощностей", будет использовать графические процессоры Nvidia H100 для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Проект требует одобрения различных регулирующих органов.

Предполагается, что суперкомпьютер разместят на территории бывшего завода Electrolux. Переговоры о строительстве начались в марте текущего года, а запуск планируется к осени 2025 года.

Фото: flickr.com/OLCF at ORNL (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Альварадо: Поддержка БРИКС решающая для Венесуэлы

Альварадо: Поддержка БРИКС решающая для Венесуэлы

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал свою точку зрения вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо. Он считает, что поддержка БРИКС будет решающей для восстановления энергосистемы страны.

Читать полностью
Херсонская администрация покидает город

Херсонская администрация покидает город

Администрация, назначенная властями Киева, покидает Херсон и уничтожает документы, такое заявление РИА Новости сделал координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев, сославшись на свидетельства местных жителей.

Читать полностью

Общество

Врач Миневич: хлеб и сладости могут вызывать отеки

Врач Миневич: хлеб и сладости могут вызывать отеки

Врач-аллерголог Юлия Миневич объяснила, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как белый хлеб, сладости и выпечка, может вызвать резкий скачок уровня инсулина в крови, что приводит к задержке натрия и воды, вызывая отеки.

Читать полностью
Психолог Покусаева рассказала о пользе

Психолог Покусаева рассказала о пользе "цифрового детокса": без связи мир не рассыпается

Согласно данным опроса портала SuperJob, 47% россиян говорят о своей зависимости от гаджетов и интернета. Чем моложе респонденты, тем чаще у них проявляются симптомы цифровой зависимости: до 34 лет доля зависимых составляет 59%, среди опрошенных 35-44 лет — 48%, от 45 лет — 41%.

Читать полностью

Новости