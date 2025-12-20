Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Водитель за рулём
Водитель за рулём
© freepik.com by standret is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 7:10

Первые дни после покупки авто могут быть опасны: есть момент, о котором почти не говорят

Езда без ОСАГО допускается только до регистрации автомобиля в ГАИ — автоюристы

Покупка автомобиля не всегда означает, что водитель обязан немедленно оформлять полис ОСАГО. Закон действительно допускает короткий период, когда машиной можно пользоваться без страховки, не опасаясь штрафов. Однако на практике этот нюанс часто вызывает споры и недоразумения с инспекторами. Об этом сообщает портал naavtotrasse.ru.

ОСАГО как обязательное условие эксплуатации

Полис ОСАГО в России считается ключевым документом, без которого автомобиль не может быть допущен к полноценной эксплуатации. Страховка гарантирует компенсацию ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП и напрямую связана с вопросами безопасности на дорогах. Без действующего полиса невозможно поставить транспортное средство на регистрационный учет, а использование уже зарегистрированного автомобиля без страховки считается нарушением.

Ранее санкции за отсутствие ОСАГО были достаточно жесткими. Автомобилистов могли лишить государственных номеров, а саму машину фактически выводили из эксплуатации до момента оформления страхового полиса. Сейчас меры ответственности стали мягче, но полностью проблему это не сняло, особенно на фоне ужесточения контроля за соблюдением требований к регистрации.

Какие штрафы действуют сегодня

В действующих нормах предусмотрена административная ответственность за езду без ОСАГО. При первом выявлении нарушения водителю грозит штраф в размере 800 рублей. Если же инспекторы фиксируют повторный случай в течение года, сумма возрастает и составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Важно учитывать, что штрафы применяются к владельцам зарегистрированных автомобилей. Если же машина куплена недавно и еще не оформлена в ГАИ, действует иной порядок. При этом затягивать с оформлением документов не стоит, поскольку за несвоевременную регистрацию автомобиля также предусмотрена отдельная административная ответственность.

Законные 10 дней после покупки

После подписания договора купли-продажи у нового владельца есть 10 дней, чтобы оформить все необходимые документы. В этот период допускается эксплуатация автомобиля без ОСАГО и без регистрации в ГАИ. Отсчет начинается строго с даты, указанной в договоре, а не с момента фактического выезда на дорогу.

Обычно за это время собственник проходит техосмотр, оформляет страховой полис и ставит автомобиль на учет. Чаще всего такая схема применяется при покупке машин с пробегом. Новые автомобили, приобретенные у официальных дилеров, как правило, страхуют сразу в автосалоне, иногда с дополнительной выгодой для покупателя.

Почему лазейка работает не всегда

На первый взгляд может показаться, что правило о десяти днях позволяет злоупотреблять ситуацией и ездить без страховки дольше положенного. Однако на практике подобные попытки редко заканчиваются без последствий.

Инспекторы ГАИ нередко скептически относятся к аргументу о "недавней покупке", особенно если у автомобиля отсутствует действующий страховой полис прежнего владельца. Кроме того, автоматические комплексы фиксации нарушений постепенно расширяют функционал, и камеры начнут фиксировать езду без ОСАГО, что снижает шансы остаться незамеченным.

В результате штрафы могут приходить даже без личной остановки автомобиля. Причем в отдельных случаях постановления получают прежние собственники, если машина формально еще числится за ними, что нередко становится причиной споров между сторонами сделки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вэй Цзяньцзюнь раскритиковал тренды в китайском автопроме — GWM вчера в 14:21
Гонка за трендами может стоить жизни: разоблачены главные проблемы китайских автомобилей

Вэй Цзяньцзюнь снова раскритиковал проблемы китайского автопрома: от модных трендов до ценовой войны и агрессивной технологической гонки.

Читать полностью » Ослабленный стояночный тормоз проявляется увеличенным ходом рычага и откатом автомобиля — автомеханики вчера в 14:21
Этот механизм редко проверяют, а зря — он может спасти от серьёзных проблем

Ручник стал держать хуже и рычаг приходится тянуть выше? Пошагово разбираем, как подтянуть ручной тормоз самостоятельно и в каких случаях лучше не рисковать.

Читать полностью » Поездки на автостопе не опаснее московской электрички — журналист Серебряный вчера в 12:57
Автостоп — не экстремально, но есть один скрытый риск, который вас удивит

Путешественник Игорь Серебряный развенчал мифы об опасности автостопа, объяснив, что это не более рискованно, чем поездка на электричке.

Читать полностью » АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash вчера в 10:54
Непроданные Lada нашли новый рынок — направление оказалось неожиданным

АвтоВАЗ начал отправлять нераспроданные Lada в Иран и Йемен, где спрос на российские автомобили оказался заметно выше, чем внутри страны.

Читать полностью » Самодиагностика автомобиля считывает коды ошибок без сканера — автоэлектрик вчера в 10:26
Загорелась ошибка на панели? Включи зажигание и сделай это — увидишь код неисправности

Считать ошибки в машине иногда можно без сканера и сервиса. Автоэлектрик объяснил, как запустить самодиагностику с помощью педалей.

Читать полностью » Средние цены на новые автомобили в России в 2026 году вырастут на 10% — вчера в 10:04
Рынок подаёт тревожный сигнал: автомобили в России могут резко изменить цену

Эксперты ожидают, что в 2026 году новые автомобили в России подорожают минимум на 10%, а отдельные категории — значительно сильнее.

Читать полностью » В Госдуме обсуждают создание единой цифровой базы запчастей для китайских автомобилей — вчера в 9:52
Владельцы китайских машин устали от ошибок — в Госдуме нашли решение

В России обсуждают создание единой цифровой базы запчастей для китайских автомобилей, чтобы сократить ошибки при ремонте и обслуживании.

Читать полностью » Цены на новые авто с АКП начинаются с двух миллионов рублей — Autonews вчера в 8:20
Эта машина с автоматом стоит как подержанная иномарка: но её всё равно сметают с салонов — вот почему

Autonews выяснил, какие новые автомобили с АКП остаются самыми доступными в России. Цены стартуют от 2 млн рублей — и ниже предложений почти нет.

Читать полностью »

Новости
Общество
Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС
Мир
В Индии поезд столкнулся с стадом слонов, погибло восемь животных – PTI
Артиллеристы 6-й армии нанесли удар по ВСУ с снарядом За Арину – ТАСС
Питомцы
Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России в 2025 году – РКФ
Общество
В России развиваются системы оповещения, включая использование домофонов для экстренных уведомлений – МЧС
Спорт и фитнес
Персональные тренеры помогают клиентам развивать самостоятельность – NASM
Туризм
Некрополь Саккара показывает пирамиды без толп — Lonely Planet
Экономика
Глава комитета Госдумы: цифровой рубль легко использовать – Анатолий Аксаков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet