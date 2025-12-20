Первые дни после покупки авто могут быть опасны: есть момент, о котором почти не говорят

Покупка автомобиля не всегда означает, что водитель обязан немедленно оформлять полис ОСАГО. Закон действительно допускает короткий период, когда машиной можно пользоваться без страховки, не опасаясь штрафов. Однако на практике этот нюанс часто вызывает споры и недоразумения с инспекторами. Об этом сообщает портал naavtotrasse.ru.

ОСАГО как обязательное условие эксплуатации

Полис ОСАГО в России считается ключевым документом, без которого автомобиль не может быть допущен к полноценной эксплуатации. Страховка гарантирует компенсацию ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП и напрямую связана с вопросами безопасности на дорогах. Без действующего полиса невозможно поставить транспортное средство на регистрационный учет, а использование уже зарегистрированного автомобиля без страховки считается нарушением.

Ранее санкции за отсутствие ОСАГО были достаточно жесткими. Автомобилистов могли лишить государственных номеров, а саму машину фактически выводили из эксплуатации до момента оформления страхового полиса. Сейчас меры ответственности стали мягче, но полностью проблему это не сняло, особенно на фоне ужесточения контроля за соблюдением требований к регистрации.

Какие штрафы действуют сегодня

В действующих нормах предусмотрена административная ответственность за езду без ОСАГО. При первом выявлении нарушения водителю грозит штраф в размере 800 рублей. Если же инспекторы фиксируют повторный случай в течение года, сумма возрастает и составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Важно учитывать, что штрафы применяются к владельцам зарегистрированных автомобилей. Если же машина куплена недавно и еще не оформлена в ГАИ, действует иной порядок. При этом затягивать с оформлением документов не стоит, поскольку за несвоевременную регистрацию автомобиля также предусмотрена отдельная административная ответственность.

Законные 10 дней после покупки

После подписания договора купли-продажи у нового владельца есть 10 дней, чтобы оформить все необходимые документы. В этот период допускается эксплуатация автомобиля без ОСАГО и без регистрации в ГАИ. Отсчет начинается строго с даты, указанной в договоре, а не с момента фактического выезда на дорогу.

Обычно за это время собственник проходит техосмотр, оформляет страховой полис и ставит автомобиль на учет. Чаще всего такая схема применяется при покупке машин с пробегом. Новые автомобили, приобретенные у официальных дилеров, как правило, страхуют сразу в автосалоне, иногда с дополнительной выгодой для покупателя.

Почему лазейка работает не всегда

На первый взгляд может показаться, что правило о десяти днях позволяет злоупотреблять ситуацией и ездить без страховки дольше положенного. Однако на практике подобные попытки редко заканчиваются без последствий.

Инспекторы ГАИ нередко скептически относятся к аргументу о "недавней покупке", особенно если у автомобиля отсутствует действующий страховой полис прежнего владельца. Кроме того, автоматические комплексы фиксации нарушений постепенно расширяют функционал, и камеры начнут фиксировать езду без ОСАГО, что снижает шансы остаться незамеченным.

В результате штрафы могут приходить даже без личной остановки автомобиля. Причем в отдельных случаях постановления получают прежние собственники, если машина формально еще числится за ними, что нередко становится причиной споров между сторонами сделки.