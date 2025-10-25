Когда красота и лечение совпадают: зачем женщинам носить компрессионные чулки каждый день

Отёки ног, чувство тяжести и усталости к вечеру — симптомы, знакомые многим. Часто они связаны с нарушением венозного или лимфатического оттока, и без поддержки сосудов состояние может только ухудшаться. Врач-флеболог Юсуповской больницы Елена Смирнова в беседе с РИА Новости объяснила, почему при варикозе и лимфатической недостаточности компрессионные чулки становятся не просто аксессуаром, а важной частью лечения и профилактики.

"Пациентам с отёками, лимфатической недостаточностью и венозными язвами компрессионная терапия необходима постоянно. Лицам с варикозной болезнью и хронической венозной недостаточностью обычно предписывается дневное ношение трикотажа: его надевают утром и снимают вечером," — отметила Смирнова.

Как работает компрессионная терапия

Компрессионные чулки создают равномерное давление на ноги, поддерживая вены и помогая крови двигаться вверх к сердцу. Такое воздействие уменьшает застой крови, снимает отёки и предотвращает образование тромбов.

Эффект можно сравнить с мягким массажем, который стимулирует работу сосудов и лимфатической системы. При регулярном использовании чулки не только улучшают самочувствие, но и замедляют развитие варикозной болезни.

"Необходимо правильно подбирать класс компрессии и размер, в чём поможет врач. Это сделает использование чулок комфортным и эффективным средством профилактики и терапии, вместо источника дискомфорта," — добавила Смирнова.

Когда показано ношение компрессионных чулок

• варикозное расширение вен;

• хроническая венозная недостаточность;

• лимфедема (лимфатические отёки);

• профилактика тромбоза глубоких вен;

• беременность при склонности к варикозу;

• длительные перелёты, поездки, работа "на ногах" или за компьютером.

Флебологи также рекомендуют надевать компрессионный трикотаж при тяжёлых физических нагрузках и длительном сидении, чтобы избежать застоя крови в венах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать чулки без консультации специалиста.

Последствие: неверный уровень давления может вызвать онемение, боль и даже усугубить отёки.

Альтернатива: подбор компрессионного класса и размера после измерений в клинике.

Ошибка: носить чулки нерегулярно.

Последствие: эффективность снижается, а симптомы возвращаются.

Альтернатива: использовать изделие ежедневно в течение всего активного дня.

Ошибка: экономить на качестве.

Последствие: неравномерное давление и быстрое растяжение ткани.

Альтернатива: выбирать медицинский компрессионный трикотаж проверенных брендов.

Как выбрать компрессионные чулки

Определите цель: профилактика, лечение или восстановление после операции. Подберите класс компрессии: I класс (18-22 мм рт. ст.) - профилактика, лёгкий варикоз, усталость ног.

II класс (23-32 мм рт. ст.) - выраженные отёки, сосудистые "звёздочки".

III класс (33-46 мм рт. ст.) - тяжёлая хроническая венозная недостаточность. Снимите мерки: обхват щиколотки, голени, бедра, длину ноги. Измерения проводят утром, пока нет отёков. Выберите материал: хлопок, микрофибра или лайкра с медицинской компрессией. Проверяйте сертификаты: медицинский трикотаж должен иметь маркировку "RAL" или "CE".

А что если чулки неудобны?

Неправильный размер — частая причина дискомфорта. Если чулки слишком тугие, появляется боль или ощущение давления, стоит пересмотреть модель или класс компрессии. Также важно надевать их правильно: утром, лёжа, до появления отёков. Для удобства можно использовать специальные перчатки или приспособления — батлеры.

Если ощущение усталости сохраняется, нужно повторно обратиться к флебологу: возможно, потребуется корректировка терапии или смена изделия.

Плюсы и минусы компрессионных чулок