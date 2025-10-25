Когда красота и лечение совпадают: зачем женщинам носить компрессионные чулки каждый день

Отёки ног, чувство тяжести и усталости к вечеру — симптомы, знакомые многим. Часто они связаны с нарушением венозного или лимфатического оттока, и без поддержки сосудов состояние может только ухудшаться. Врач-флеболог Юсуповской больницы Елена Смирнова в беседе с РИА Новости объяснила, почему при варикозе и лимфатической недостаточности компрессионные чулки становятся не просто аксессуаром, а важной частью лечения и профилактики.
"Пациентам с отёками, лимфатической недостаточностью и венозными язвами компрессионная терапия необходима постоянно. Лицам с варикозной болезнью и хронической венозной недостаточностью обычно предписывается дневное ношение трикотажа: его надевают утром и снимают вечером," — отметила Смирнова.
Как работает компрессионная терапия
Компрессионные чулки создают равномерное давление на ноги, поддерживая вены и помогая крови двигаться вверх к сердцу. Такое воздействие уменьшает застой крови, снимает отёки и предотвращает образование тромбов.
Эффект можно сравнить с мягким массажем, который стимулирует работу сосудов и лимфатической системы. При регулярном использовании чулки не только улучшают самочувствие, но и замедляют развитие варикозной болезни.
"Необходимо правильно подбирать класс компрессии и размер, в чём поможет врач. Это сделает использование чулок комфортным и эффективным средством профилактики и терапии, вместо источника дискомфорта," — добавила Смирнова.
Когда показано ношение компрессионных чулок
• варикозное расширение вен;
• хроническая венозная недостаточность;
• лимфедема (лимфатические отёки);
• профилактика тромбоза глубоких вен;
• беременность при склонности к варикозу;
• длительные перелёты, поездки, работа "на ногах" или за компьютером.
Флебологи также рекомендуют надевать компрессионный трикотаж при тяжёлых физических нагрузках и длительном сидении, чтобы избежать застоя крови в венах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать чулки без консультации специалиста.
Последствие: неверный уровень давления может вызвать онемение, боль и даже усугубить отёки.
Альтернатива: подбор компрессионного класса и размера после измерений в клинике.
-
Ошибка: носить чулки нерегулярно.
Последствие: эффективность снижается, а симптомы возвращаются.
Альтернатива: использовать изделие ежедневно в течение всего активного дня.
-
Ошибка: экономить на качестве.
Последствие: неравномерное давление и быстрое растяжение ткани.
Альтернатива: выбирать медицинский компрессионный трикотаж проверенных брендов.
Как выбрать компрессионные чулки
-
Определите цель: профилактика, лечение или восстановление после операции.
-
Подберите класс компрессии:
-
I класс (18-22 мм рт. ст.) - профилактика, лёгкий варикоз, усталость ног.
-
II класс (23-32 мм рт. ст.) - выраженные отёки, сосудистые "звёздочки".
-
III класс (33-46 мм рт. ст.) - тяжёлая хроническая венозная недостаточность.
-
Снимите мерки: обхват щиколотки, голени, бедра, длину ноги. Измерения проводят утром, пока нет отёков.
-
Выберите материал: хлопок, микрофибра или лайкра с медицинской компрессией.
-
Проверяйте сертификаты: медицинский трикотаж должен иметь маркировку "RAL" или "CE".
А что если чулки неудобны?
Неправильный размер — частая причина дискомфорта. Если чулки слишком тугие, появляется боль или ощущение давления, стоит пересмотреть модель или класс компрессии. Также важно надевать их правильно: утром, лёжа, до появления отёков. Для удобства можно использовать специальные перчатки или приспособления — батлеры.
Если ощущение усталости сохраняется, нужно повторно обратиться к флебологу: возможно, потребуется корректировка терапии или смена изделия.
Плюсы и минусы компрессионных чулок
|Плюсы
|Минусы
|Снижают отёки и тяжесть в ногах
|Требуют ежедневного использования
|Предотвращают развитие варикоза
|Могут быть неудобны летом
|Улучшают циркуляцию крови
|Стоимость выше обычных колготок
|Подходят для профилактики тромбоза
|Необходим индивидуальный подбор
Мифы и правда
Миф: компрессионные чулки нужны только пожилым людям.
Правда: варикоз развивается и у молодых, особенно при сидячей работе или беременности.
Миф: трикотаж можно выбрать "на глаз".
Правда: неправильное давление может навредить сосудам.
Миф: чулки лечат варикоз.
Правда: они не устраняют болезнь, но эффективно останавливают её развитие.
Исторический контекст
Компрессионная терапия известна с античности. Ещё древнеримские легионеры бинтовали ноги тканью, чтобы облегчить усталость при долгих переходах. В XVIII веке французский врач Гийом де Шарлье предложил использовать эластичные бинты для лечения варикозных язв.
Современные медицинские чулки появились в XX веке, когда были разработаны синтетические волокна с контролируемым давлением. Сегодня они считаются стандартом в лечении и профилактике заболеваний вен.