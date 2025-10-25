Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка в винтажных чулках
Девушка в винтажных чулках
© freepik.com by diana_mironenko is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:15

Когда красота и лечение совпадают: зачем женщинам носить компрессионные чулки каждый день

Флеболог Елена Смирнова объяснила, почему при варикозе необходимы компрессионные чулки
Отёки ног, чувство тяжести и усталости к вечеру — симптомы, знакомые многим. Часто они связаны с нарушением венозного или лимфатического оттока, и без поддержки сосудов состояние может только ухудшаться. Врач-флеболог Юсуповской больницы Елена Смирнова в беседе с РИА Новости объяснила, почему при варикозе и лимфатической недостаточности компрессионные чулки становятся не просто аксессуаром, а важной частью лечения и профилактики.

"Пациентам с отёками, лимфатической недостаточностью и венозными язвами компрессионная терапия необходима постоянно. Лицам с варикозной болезнью и хронической венозной недостаточностью обычно предписывается дневное ношение трикотажа: его надевают утром и снимают вечером," — отметила Смирнова.

Как работает компрессионная терапия

Компрессионные чулки создают равномерное давление на ноги, поддерживая вены и помогая крови двигаться вверх к сердцу. Такое воздействие уменьшает застой крови, снимает отёки и предотвращает образование тромбов.

Эффект можно сравнить с мягким массажем, который стимулирует работу сосудов и лимфатической системы. При регулярном использовании чулки не только улучшают самочувствие, но и замедляют развитие варикозной болезни.

"Необходимо правильно подбирать класс компрессии и размер, в чём поможет врач. Это сделает использование чулок комфортным и эффективным средством профилактики и терапии, вместо источника дискомфорта," — добавила Смирнова.

Когда показано ношение компрессионных чулок

• варикозное расширение вен;
• хроническая венозная недостаточность;
• лимфедема (лимфатические отёки);
• профилактика тромбоза глубоких вен;
• беременность при склонности к варикозу;
• длительные перелёты, поездки, работа "на ногах" или за компьютером.

Флебологи также рекомендуют надевать компрессионный трикотаж при тяжёлых физических нагрузках и длительном сидении, чтобы избежать застоя крови в венах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать чулки без консультации специалиста.
    Последствие: неверный уровень давления может вызвать онемение, боль и даже усугубить отёки.
    Альтернатива: подбор компрессионного класса и размера после измерений в клинике.

  • Ошибка: носить чулки нерегулярно.
    Последствие: эффективность снижается, а симптомы возвращаются.
    Альтернатива: использовать изделие ежедневно в течение всего активного дня.

  • Ошибка: экономить на качестве.
    Последствие: неравномерное давление и быстрое растяжение ткани.
    Альтернатива: выбирать медицинский компрессионный трикотаж проверенных брендов.

Как выбрать компрессионные чулки

  1. Определите цель: профилактика, лечение или восстановление после операции.

  2. Подберите класс компрессии:

    • I класс (18-22 мм рт. ст.) - профилактика, лёгкий варикоз, усталость ног.

    • II класс (23-32 мм рт. ст.) - выраженные отёки, сосудистые "звёздочки".

    • III класс (33-46 мм рт. ст.) - тяжёлая хроническая венозная недостаточность.

  3. Снимите мерки: обхват щиколотки, голени, бедра, длину ноги. Измерения проводят утром, пока нет отёков.

  4. Выберите материал: хлопок, микрофибра или лайкра с медицинской компрессией.

  5. Проверяйте сертификаты: медицинский трикотаж должен иметь маркировку "RAL" или "CE".

А что если чулки неудобны?

Неправильный размер — частая причина дискомфорта. Если чулки слишком тугие, появляется боль или ощущение давления, стоит пересмотреть модель или класс компрессии. Также важно надевать их правильно: утром, лёжа, до появления отёков. Для удобства можно использовать специальные перчатки или приспособления — батлеры.

Если ощущение усталости сохраняется, нужно повторно обратиться к флебологу: возможно, потребуется корректировка терапии или смена изделия.

Плюсы и минусы компрессионных чулок

Плюсы Минусы
Снижают отёки и тяжесть в ногах Требуют ежедневного использования
Предотвращают развитие варикоза Могут быть неудобны летом
Улучшают циркуляцию крови Стоимость выше обычных колготок
Подходят для профилактики тромбоза Необходим индивидуальный подбор

Мифы и правда

Миф: компрессионные чулки нужны только пожилым людям.
Правда: варикоз развивается и у молодых, особенно при сидячей работе или беременности.

Миф: трикотаж можно выбрать "на глаз".
Правда: неправильное давление может навредить сосудам.

Миф: чулки лечат варикоз.
Правда: они не устраняют болезнь, но эффективно останавливают её развитие.

Исторический контекст

Компрессионная терапия известна с античности. Ещё древнеримские легионеры бинтовали ноги тканью, чтобы облегчить усталость при долгих переходах. В XVIII веке французский врач Гийом де Шарлье предложил использовать эластичные бинты для лечения варикозных язв.

Современные медицинские чулки появились в XX веке, когда были разработаны синтетические волокна с контролируемым давлением. Сегодня они считаются стандартом в лечении и профилактике заболеваний вен.

