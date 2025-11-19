Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© Own work by Jan.evenepoel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 16:10

Раньше часами мучилась в зале — теперь делаю одно упражнение с мячом

Упражнение с фитболом укрепляет 12 групп мышц — специалисты по фитнесу

Многие привыкли считать: чтобы тело стало подтянутым, нужно тратить на тренировки несколько часов в день. Но это не совсем так. Современная фитнес-наука доказывает, что правильно подобранные упражнения могут дать больше пользы за меньшее время. Один из ключевых приёмов — использование комплексных движений, в которых задействуются сразу несколько групп мышц. Такие упражнения не только ускоряют метаболизм, но и создают естественную симметрию тела.

Основной принцип — 2 в 1

Комплексные (или "compound") упражнения активируют верхнюю и нижнюю части тела одновременно. Благодаря этому усиливается работа сердечно-сосудистой системы, а мышцы получают двойную нагрузку. Особенно полезно включать такие элементы в домашние тренировки, если нет возможности регулярно посещать спортзал. Одно из самых результативных движений — упражнение "Открывающийся мост" (Open the Drawbridge).

Как выполнять упражнение "Открывающийся мост"

Для тренировки понадобятся фитбол и медицинбол или гантель.

  1. Сядьте на фитбол, удерживая медицинбол обеими руками.

  2. Медленно перекатитесь вперёд, пока плечи и голова не окажутся на мяче, а колени согнуты под углом 90 градусов.

  3. Поднимите руки с мячом над грудью, вытянув их полностью. Напрягите ягодицы и поднимите таз вверх — корпус должен образовать прямую линию.

  4. Плавно опустите руки за голову, не расслабляя пресс. Вернитесь в исходное положение.

  5. Сделайте 12 повторов, затем короткий отдых. Рекомендуется 3 подхода.

Во время выполнения важно следить за дыханием и не перенапрягать шею. Такое движение одновременно укрепляет ягодицы, заднюю поверхность бедра, руки и мышцы кора.

Советы шаг за шагом

  • Работайте в комфортном темпе — движение должно быть контролируемым.

  • Используйте утяжеление только тогда, когда уверенно держите равновесие.

  • Добавляйте вариации: вместо медицинбола можно использовать гантель или диск от штанги.

  • Включайте упражнение в программу через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

  • Комбинируйте с упражнениями на пресс — например, "планкой" или "ножницами".

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое опускание мяча за голову.
    Последствие: риск травмы плечевых суставов.
    Альтернатива: снижайте амплитуду и держите руки под углом 45°.

  • Ошибка: провисание таза в верхней точке.
    Последствие: уменьшается нагрузка на ягодицы и бёдра.
    Альтернатива: контролируйте положение тела с помощью зеркала или тренажёра с поддержкой спины.

  • Ошибка: неровная опора ног.
    Последствие: потеря равновесия.
    Альтернатива: используйте нескользящий коврик или обувь с устойчивой подошвой.

А что если нет фитбола

Можно использовать обычную скамью или плотную подушку. Главное — сохранять устойчивость. Для утяжеления подойдёт бутылка с водой, гиря или даже книга. Важно, чтобы предмет удобно лежал в руках и не мешал движениям.

Плюсы и минусы метода

Плюсы:

  • экономия времени — одна тренировка заменяет две;

  • улучшение координации и баланса;

  • подтягивание основных мышечных зон;

  • возможность тренироваться дома.

Минусы:

  • требуется контроль техники;

  • начинающим сложнее удерживать равновесие;

  • не рекомендуется при проблемах со спиной.

FAQ

Как часто выполнять это упражнение?
2-3 раза в неделю с перерывом в день между тренировками.

Что лучше: фитбол или коврик?
Фитбол эффективнее — он добавляет элемент нестабильности, заставляя мышцы кора работать активнее.

Сколько весит медицинбол для начала?
Оптимально — 2-3 кг. С ростом силы вес можно постепенно увеличивать.

Мифы и правда

  • Миф: комплексные упражнения не подходят женщинам.
    Правда: они укрепляют тело и делают мышцы более подтянутыми, не добавляя объёма.

  • Миф: для сжигания жира нужны только кардионагрузки.
    Правда: силовые упражнения, особенно многофункциональные, ускоряют метаболизм даже сильнее.

  • Миф: медицинбол — устаревший инвентарь.
    Правда: этот снаряд до сих пор используют профессиональные спортсмены, включая боксёров и легкоатлетов.

Три интересных факта

  1. Комплексные упражнения ускоряют обмен веществ на 15-20% больше, чем изолированные.

  2. Фитбол был изобретён в Швейцарии в 1960-х для реабилитации пациентов с нарушением равновесия.

  3. При правильной технике упражнение "Открывающийся мост" активирует более 12 мышечных групп одновременно.

Исторический контекст

Силовые тренировки с мячами и утяжелениями известны со времён античных игр. В Древней Греции и Риме использовали кожаные мешки с песком для развития ловкости и силы. Современные фитболы и медицинболы стали частью фитнес-культуры в XX веке, а сегодня — основой функциональных тренировок, где упор делается не на массу, а на качество движений и здоровье суставов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сайд-степпер из программы Мойнахэн улучшил тонус бёдер — фитнес-инструкторы сегодня в 15:10
Раньше ходила на тренажёры, теперь делаю это движение — и эффект сильнее

Узнай, как актриса Бриджет Мойнахэн поддерживает форму и делает ноги стройными с помощью короткой, но эффективной программы упражнений.

Читать полностью » Бокс улучшает переключение внимания у офисных специалистов сегодня в 14:09
После рабочего дня едва держался на ногах — но бокс вернул силы за один час

Как бокс помогает карьеристам повышать стрессоустойчивость, улучшать концентрацию и сохранять энергию после сложного рабочего дня.

Читать полностью » Колено остаётся главной зоной риска при занятиях спортом сегодня в 13:05
Тренируюсь регулярно, а травмы всё равно приходят: одна ошибка ломает весь спортрежим

Почему у любителей спорта чаще всего болят колени и голеностоп, как избежать стрессовых переломов и какие правила помогут тренироваться без травм.

Читать полностью » Жир уходит неравномерно из-за особенностей организма сегодня в 12:10
Хожу в зал, ем правильно — а живот не уходит: одна скрытая причина ломает весь прогресс

Почему живот уходит последним, как стресс тормозит похудение и какие шаги помогают сдвинуть плато без перегруза организма.

Читать полностью » Дыхательные техники снижают нагрузку на тазовое дно сегодня в 11:15
Женщина после родов попробовала простую практику — и была в шоке от перемен: всего 5 минут в день

Когда и как безопасно возвращаться к тренировкам после родов, какие упражнения подходят на каждом этапе и почему постепенность — ключ к здоровому восстановлению.

Читать полностью » Физиологи зафиксировали пик мышечной боли через сутки сегодня в 10:18
Мышцы ныли весь день после тренировки — а потом случилось то, чего я никак не ожидал

Почему мышцы болят после тренировки, как понять, когда это норма, а когда риск травмы, и что помогает безопасно продолжать занятия.

Читать полностью » Совместные тренировки с питомцем снижают стресс у людей — физиологи сегодня в 9:10
Начала заниматься с собакой — тело подтянулось, настроение стало лучше

Эти простые упражнения помогут подтянуть тело и зарядиться энергией, а если рядом ваш пёс — тренировка превратится в весёлую игру.

Читать полностью » Тренировки с хулахупом укрепляют мышцы рук и спины — спортивные врачи сегодня в 8:10
Беру хулахуп и включаю музыку — руки подтянулись за неделю, не поверите

Забытые игры детства снова в моде — хулахуп не только поднимает настроение, но и помогает сделать руки подтянутыми и соблазнительными.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Остин Батлер опроверг слухи о романе с Эмили Ратаковски — Vanity Fair
Садоводство
Сухой воздух и частый полив мешают цветению комнатных растений зимой
Красота и здоровье
Игнорирование хеликобактериоза опасно — гастроэнтеролог Фарбер
Авто и мото
Экспорт китайских электромобилей вырос на 99,9% в октябре — Китайская ассоциация автопроизводителей
Культура и шоу-бизнес
Письмо пассажира "Титаника" Эрнеста Томлина впервые выставят на аукцион за 66 тысяч долларов — Daily Mail
Дом
Минималисты выбрасывают эти 8 вещей каждую неделю — именно поэтому у них дома всегда порядок
ЦФО
В Москве завершили благоустройство Волгоградского проспекта — мэр Собянин
Питомцы
Кости могут повредить кишечник собаки — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet