Не знала, что грунт так важен для здоровья растений: 5 секретов правильного состава для вашего цветка

Правильный состав грунта — ключевой момент для здоровья комнатных растений. Качественная земля способствует нормальному развитию корней и правильному росту растений. Важным аспектом является также правильное сочетание компонентов для разных типов растений. В этой статье мы рассмотрим, какие компоненты должны входить в грунт для различных целей, а также методы обеззараживания и хранения.

Основные компоненты грунта

Дерновая земля

Дерновая земля — основа большинства смесей, она богата минеральными веществами, которые необходимы растениям для нормального роста. В грунт её обычно добавляют в количестве 1/3 от общего объема. Заготавливать дерновую землю лучше осенью, однако лучше подготовить её заранее, например, летом.

Дерновую землю можно заготовить следующим образом: нарезать куски дерна 30х40 см и толщиной около 15 см, сложить их друг на друга травяной стороной вверх. Периодически такие куски поливают ЭМ-препаратом, чтобы ускорить разложение. Это способствует созданию хорошей почвы, насыщенной микроорганизмами.

Разрыхлители

Для улучшения структуры грунта обязательным компонентом являются разрыхлители. Они необходимы для улучшения воздухо- и влагопроницаемости почвы, что способствует нормальному развитию корней.

Торф — хороший разрыхлитель. Верховой торф подкисляет почву, а низинный — нейтральный. Торф способствует легкости и рыхлости грунта. Кокосовый субстрат — отличный аналог торфа. Он также улучшает структуру почвы и делает её более воздушной. Речной песок — применяется в смеси для большинства растений, особенно суккулентов, для улучшения дренажа. Перлит и вермикулит — оба этих компонента легкие и помогают улучшить аэрирование почвы, предотвращая загнивание корней. Перлит обычно используется для улучшения дренажа, а вермикулит помогает удерживать влагу.

Питательные добавки

К питательным добавкам относятся органические материалы, которые обеспечивают растения необходимыми веществами.

Листовая земля — легкая и рыхлая, идеально подходит для большинства комнатных растений. Перегной — богат органическими веществами, улучшает структуру грунта и повышает его плодородие. Компост — еще один органический материал, который вносит необходимые питательные вещества в почву.

Эти компоненты разрыхляют грунт и снабжают растения всеми необходимыми элементами для роста и цветения.

Дренаж

Правильный дренаж — залог здоровья корней. На дно горшков следует положить дренажный слой, который поможет избежать застоя воды и гниения корней.

Керамзит — самый легкий и популярный дренажный материал.

Кирпичная крошка и галька — используются реже, так как могут значительно утяжелять горшки.

Рецепты грунтов для разных типов растений

Грунт для декоративно-лиственных растений

2 части дерновой земли

1 часть перегноя

1 часть листовой земли

1 часть песка

Этот состав идеален для большинства декоративно-лиственных растений, так как он рыхлый, хорошо пропускает воздух и влагу, а также богат питательными веществами.

Грунт для суккулентов

1 часть дерновой земли

1 часть гравия

2 части песка

минимальная добавка органики (торф, сфагнум, кокосовое волокно)

Суккуленты нуждаются в хорошо дренированном грунте, который не будет задерживать влагу.

Грунт для цветущих растений

2 части торфа

2 части листовой земли

1 часть песка

1 часть перегноя

Этот состав обеспечит цветущие растения всеми необходимыми питательными веществами и хорошей дренажной способностью.

Грунт для фиалок

4 части листовой земли

2 части торфа

2 части вермикулита

1 часть перлита

1 часть кокосового субстрата

Фиалки предпочитают легкую, немного кисловатую почву, которая должна хорошо удерживать влагу, но при этом не быть переувлажненной.

Как обеззаразить грунт

При подготовке грунта важно обеззаразить его, чтобы избежать заболеваний и появления вредителей. Для этого можно использовать следующие методы:

Прокаливание в духовке: прогревайте грунт при температуре 90°C в течение 30-40 минут. Это поможет уничтожить патогены. Проморозка: поместите грунт в морозильную камеру на 1-2 дня, чтобы уничтожить вредителей и микроорганизмы. Обработка растворами: пролейте грунт раствором фитоспорина или марганцовки для дезинфекции.

После этого грунт следует обработать препаратами, содержащими полезную микрофлору, например, Байкал-ЭМ1 или Фитоспорин. Для восстановления микрофлоры рекомендуется подождать 2-3 недели.

Что можно сделать в ноябре

В ноябре самое время заготавливать дерновую и листовую землю. Для этого в летнее время нужно нарезать дерн размером 30х40 см и толщиной 15 см, затем сложить его в бурт высотой до 1,5 м и поливать ЭМ-препаратом для ускорения разложения.

Листовой перегной лучше всего собирать из-под ольхи, клена, березы и липы. Листья нужно отгрести, а потом выкапывать пласт земли 10-15 см толщиной и просеивать.

Заготовленные компоненты хранят в мешках в прохладном и темном месте.

Некоторые проблемы с субстратом у комнатных цветов

Закисание грунта

Если на поверхности грунта появляется белый налет, это может свидетельствовать о плесени или засолении. Чтобы исправить ситуацию, нужно:

Снять верхний слой грунта и добавить разрыхлитель (перлит, торф или мох сфагнум).

Отрегулировать полив, если необходимо, сократить его и использовать мягкую воду.

Повышенная кислотность

Если почва стала более кислой, это может быть связано с нарушением пропорций при составлении грунта. Чтобы снизить рН почвы, добавьте доломитовую муку. Если нужно повысить кислотность, добавьте верховой торф.

Практическое применение

Ноябрьский план действий

Проверьте грунт в горшках на предмет проблем с кислотностью и закисанием.

Если нужно, замените верхний слой земли в горшках.

Заготавливайте дерновую и листовую землю для будущих подкормок и посадок.

Плюсы и минусы различных компонентов

Плюсы:

Использование правильных компонентов улучшает структуру почвы и способствует здоровому росту растений. Обеззараживание грунта помогает избежать заболеваний. Заготовка компонентов для грунта заранее позволяет избежать проблем с качеством почвы в будущем.

Минусы:

Процесс заготовки и обеззараживания требует времени. Некоторые компоненты, такие как перегной, могут быть трудными для хранения.

FAQ

Как узнать, что грунт для орхидей не подходит?

Если орхидеи начинают желтеть или плохо расти, возможно, почва слишком плотная или закисшая. Можно ли использовать обычную садовую землю для комнатных растений?

Садовая земля может содержать слишком много питательных веществ, а также может быть слишком тяжелой, что затруднит развитие корней. Как часто нужно менять грунт у комнатных растений?

Обычно пересадку и замену грунта проводят раз в 1-2 года, но это зависит от типа растения и состояния почвы.

Мифы и правда

Миф: "Чем больше органических материалов в грунте, тем лучше."

Правда: слишком много органики может привести к застою воды и гниению корней. Важно соблюдать баланс компонентов.

Миф: "Темные горшки подходят для всех растений."

Правда: темные горшки могут замедлить рост, так как не позволяют следить за состоянием корней.