Сердце остановили, чтобы вернуть к жизни: как тюменские врачи обманули смерть

Кардиологи тюменской областной клинической больницы провели редкую и технически сложную операцию, известную как операция Борста. Вмешательство стало спасением для 57-летнего пациента с тяжелым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Уникальный случай в региональной практике

Редкость патологии делает такие операции особым событием даже для крупных клиник. Подобные аневризмы аорты диагностируются примерно у двадцати человек на миллион населения, что объясняет ограниченное число специалистов, владеющих методикой Борста. Тюменские хирурги столкнулись с риском разрыва сосудов, который мог привести к мгновенной смерти пациента.

Команда врачей подготовилась к вмешательству тщательно — были задействованы кардиохирурги, анестезиологи и специалисты по искусственному кровообращению. Они создали условия, при которых можно было безопасно остановить сердце и временно взять на себя функции кровообращения с помощью аппарата.

Семь часов под контролем сердца

Хирургическая операция длилась более семи часов. За это время специалисты полностью заменили поражённые участки артерий синтетическим протезом, восстановив восходящий отдел и дугу аорты. Работа требовала предельной точности: малейшая ошибка могла стоить пациенту жизни.

"Мы фактически перестраивали главный сосуд организма, не допустив критического снижения кровоснабжения органов", — пояснили врачи клиники. Операция проходила в условиях полной остановки сердца, что требует высочайшей слаженности всех участников бригады.

Шанс на жизнь после риска

После вмешательства пациент прошёл курс восстановления под наблюдением специалистов. Его состояние стабилизировалось, а угроза разрыва сосудов была полностью устранена. Через несколько недель мужчина смог вернуться домой.

По словам медиков, успех подобного вмешательства стал результатом многолетней подготовки команды и технических возможностей клиники. Подобные операции, ранее выполнявшиеся только в федеральных центрах, теперь доступны и в Тюмени. Это означает, что жители региона с редкими сосудистыми патологиями получают шанс на лечение без необходимости выезда в другие города.