Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач
Врач
© unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:27

Сердце остановили, чтобы вернуть к жизни: как тюменские врачи обманули смерть

Кардиохирурги Тюмени провели редкую операцию Борста — Комсомольская правда

Кардиологи тюменской областной клинической больницы провели редкую и технически сложную операцию, известную как операция Борста. Вмешательство стало спасением для 57-летнего пациента с тяжелым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Уникальный случай в региональной практике

Редкость патологии делает такие операции особым событием даже для крупных клиник. Подобные аневризмы аорты диагностируются примерно у двадцати человек на миллион населения, что объясняет ограниченное число специалистов, владеющих методикой Борста. Тюменские хирурги столкнулись с риском разрыва сосудов, который мог привести к мгновенной смерти пациента.

Команда врачей подготовилась к вмешательству тщательно — были задействованы кардиохирурги, анестезиологи и специалисты по искусственному кровообращению. Они создали условия, при которых можно было безопасно остановить сердце и временно взять на себя функции кровообращения с помощью аппарата.

Семь часов под контролем сердца

Хирургическая операция длилась более семи часов. За это время специалисты полностью заменили поражённые участки артерий синтетическим протезом, восстановив восходящий отдел и дугу аорты. Работа требовала предельной точности: малейшая ошибка могла стоить пациенту жизни.

"Мы фактически перестраивали главный сосуд организма, не допустив критического снижения кровоснабжения органов", — пояснили врачи клиники. Операция проходила в условиях полной остановки сердца, что требует высочайшей слаженности всех участников бригады.

Шанс на жизнь после риска

После вмешательства пациент прошёл курс восстановления под наблюдением специалистов. Его состояние стабилизировалось, а угроза разрыва сосудов была полностью устранена. Через несколько недель мужчина смог вернуться домой.

По словам медиков, успех подобного вмешательства стал результатом многолетней подготовки команды и технических возможностей клиники. Подобные операции, ранее выполнявшиеся только в федеральных центрах, теперь доступны и в Тюмени. Это означает, что жители региона с редкими сосудистыми патологиями получают шанс на лечение без необходимости выезда в другие города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Метеозависимым людям стоит быть осторожными в период магнитной бури — АБН24 сегодня в 11:45
Магнитная буря на подходе: как солнечные удары отразятся на самочувствии метеозависимых людей

Магнитная буря, вызванная солнечными вспышками, достигает пика 11 декабря. Метеозависимым людям следует быть осторожными из-за возможных проблем с самочувствием.

Читать полностью » Анализ крови может заменить сложную диагностику остеопороза — URA.Ru сегодня в 9:48
У вас в карте уже есть ответ: врачи смогут находить риск остеопороза в старых анализах крови

Учёные обнаружили, что рутинный анализ крови может предупредить об остеопорозе задолго до тяжёлых симптомов, открывая путь к более ранней диагностике.

Читать полностью » Алкоголь ожирение и диабет стали основными причинами цирроза в РФ — Чернышова сегодня в 9:35
Ожирение и диабет бьют по печени: как обычные болезни приводят к страшному диагнозу

Врачи фиксируют стремительный рост цирроза печени в России: заболевание всё чаще развивается тайно и выявляется только на опасных стадиях.

Читать полностью » Полифенолы в рационе снижают давление и холестерин у пожилых — BMC Medicine сегодня в 9:08
Шокирующее открытие для пожилых: небольшое изменение в меню работает лучше сложных диет

Исследование в BMC Medicine показало, что "полифеноловая" диета помогает пожилым снижать давление и холестерин без радикальных изменений питания.

Читать полностью » Стресс и алкоголь повышают риск инфаркта в праздники — кардиолог Рудченко сегодня в 8:37
Красные флаги для сердца: если увидели эти симптомы после застолья — срочно звоните в скорую

Кардиолог объяснил, почему сочетание стресса, алкоголя и солёной еды делает новогодние дни опасными для сердца — и какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов сегодня в 8:10
Французский секрет безупречной кожи: роскошь, которая выглядит как её отсутствие

Эффект "я только проснулась" стал главным трендом в индустрии красоты. Разбираемся, стоит ли платить за невидимую косметику.

Читать полностью » В Приморье зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — Роспотребнадзор сегодня в 7:58
Когда вирусы идут по зимнему кругу: подъём заболеваемости в Приморье не ломает эпидкартину

Несмотря на рост заболеваемости, в Приморье сохраняется стабильная эпидобстановка, а специалисты напоминают о мерах профилактики в сезон массовых мероприятий.

Читать полностью » Ежедневная норма вина для мужчин три бокала — Панасюк сегодня в 7:40
Ваша ежедневная порция вина оказалась безопасной? Всё не так просто — вот что говорит наука

Эксперт рассказал, сколько вина можно выпивать ежедневно без заметного вреда, и объяснил, почему расчёты основаны скорее на традициях, чем на науке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Число взрослых с диабетом удвоилось с 1990 года — ВОЗ
Красота и здоровье
В России растёт число заболевших гриппом A H3N2 — иммунолог Жемчугов
Туризм
Сдвиг дат поездки на несколько дней снижает стоимость билетов в разы — эксперты индустрии
Дом
Минимализм делает новогодний интерьер дорогим и уютным — дизайнеры
Красота и здоровье
Курение вызвало рак мочевого пузыря у мужчины 38 лет — онкоуролог Гадзиян
Общество
Уволившиеся россияне получают больничный до 20 тысяч рублей — экономист Балынин
Общество
Суды оспаривают сделки с недвижимостью на основании заблуждения и мошенничества — Козлов
Туризм
Саша Коновалова объяснила, как готовить еду в ОАЭ и экономить на питании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet