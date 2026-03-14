Работа без перерыва: как Ханты-Мансийский округ стал лидером по закрытию реестров долгостроев

Ханты-Мансийский автономный округ официально закрыл вопрос с долгостроями, став одним из восьми субъектов России, полностью очистивших Единый реестр проблемных объектов в 2025 году. Финальной точкой в этой многолетней задаче стала сдача последнего проблемного дома №2 в сургутском жилом комплексе "Уютный". В феврале 2026 года собственники начали получать ключи от 356 квартир. Всего за время реализации программы в регионе защищены права 3 505 граждан, а из списков исключено 54 объекта.

История одного финала

Жилой комплекс "Уютный" в Сургуте долгое время оставался самым сложным участком на строительной карте региона. Объект находился в статусе проблемного с 2017 года, вызывая серьезное беспокойство у сотен семей. Завершить строительство удалось благодаря вмешательству регионального Фонда защиты прав дольщиков, который взял на себя функции застройщика, а правительство Югры обеспечило жесткий контроль за ходом работ.

Сдача дома позволила поставить точку в истории долгостроев округа. К текущему моменту 172 семьи уже получили ключи от своих квартир, и процедура продолжается в плановом режиме. Успешный ввод объекта в эксплуатацию стал закономерным результатом многолетней кадровой и финансовой работы, которую проводили власти региона совместно с экспертными ведомствами.

"Завершение истории с дольщиками требует не просто финансирования, а тонкой настройки взаимодействия между всеми участниками процесса. Когда мы видим, что регионы закрывают такие реестры, это прежде всего говорит о высоком уровне управленческих компетенций на местах. Это не только восстановление справедливости для граждан, но и важный сигнал для рынка недвижимости, что правила игры стали прозрачнее. Системный подход к достройке таких объектов спас сотни семей от неопределенности на годы вперед. Югра показала достойный пример того, как через диалог можно решать сложные задачи инфраструктурного характера." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабы работы в округе

За годы реализации программы Югра прошла сложный путь по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства. Всего за этот период были приняты меры по 54 проблемным проектам. Общее число граждан, получивших долгожданную жилплощадь или денежную компенсацию, достигло отметки в 3 505 человек.

Данный результат был достигнут в тесном сотрудничестве с федеральным Фондом развития территорий. Вместе с профильными министерствами и законодателями правительство округа выстроило цепочку действий, которая позволила последовательно сокращать количество долгостроев. Сегодня Югра стоит в одном ряду с Москвой, Пермским краем и другими регионами, где вопрос обманутых дольщиков окончательно переместился из актуальной повестки в архив.

Механизмы восстановления прав

Решение проблемы обманутых дольщиков базируется на двух основных направлениях. Первое — завершение строительства домов силами региональных фондов или привлечение сторонних инвесторов, готовых взять на себя достройку. Второе — выплата компенсаций гражданам, когда вариант с завершением работ технически или экономически невозможен.

Такой подход позволил по всей России полностью ликвидировать проблемы в 57 регионах. В восьми субъектах, ставших лидерами по закрытию реестров в 2025 году, жилье или выплаты получили около 3 тысяч человек. С 2019 года в масштабах всей страны права были возвращены более чем 261 тысяче пострадавших граждан, что отражает общую динамику оздоровления рынка жилищного строительства.