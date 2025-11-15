Как я научился справляться с поломкой лифта: что делать, если лифт не работает

Что делать, если лифт в вашем подъезде сломался, не работает кнопка связи с диспетчером или ремонт затягивается? В этой статье мы подготовили пошаговый гид для тех, кто сталкивается с проблемами лифта в многоквартирных домах, и подскажем, куда жаловаться и кто за это отвечает.

Если лифт сломался или произошла другая неисправность, важно знать, кто должен отвечать за ремонт, как и куда жаловаться, а также какие сроки установлены для устранения проблем. В первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, которые отвечают за состояние лифта.

Что делать, если лифт сломался

Как поступать, если лифт сломался, и вы застряли в нем

Если вы застряли в лифте, первым делом нажмите кнопку вызова диспетчера и сообщите о поломке. Также вы можете позвонить родственникам с мобильного телефона и попросить их сообщить в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ. Контактные телефоны УК часто размещаются на информационных стендах в подъезде или возле лифта. Что делать, если лифт не работает, а вы снаружи

В случае поломки лифта, когда вы находитесь снаружи, также обращайтесь в управляющую компанию или ТСЖ. В большинстве случаев информация о телефонах для экстренных случаев будет размещена возле лифта.

Что делать, если не можете найти контакты управляющей компании

В Москве

В Москве для решения проблемы можно использовать сайт "Дома Москвы", где можно узнать, кто управляет домом, а также найти контактные данные управляющей компании. В других городах

Если вы не можете найти контакты управляющей компании в других городах, обратитесь в местное отделение жилинспекции, чтобы узнать, кто обслуживает ваш дом.

Как поступить, если не работает кнопка вызова диспетчера

Осмотр лифта

В большинстве лифтов есть информация о том, куда звонить в случае неисправности. Она обычно размещена на табличке в нижней части лифта. Если такой таблички нет, и вы не можете вызвать диспетчера, используйте мобильный телефон, чтобы позвонить родственникам или соседям, и попросить их сообщить о поломке. Привлечение внимания

Если мобильная связь не работает, можно попытаться привлечь внимание окружающих, стучать и звать на помощь. В многоквартирных домах всегда есть поток людей, и вас должны услышать.

Как быстро должны починить лифт

Сроки ремонта

Согласно правилам, обслуживающая организация должна починить лифт в течение 24 часов с момента подачи жалобы. Это не значит, что человек, застрявший в лифте, будет ждать 24 часа: ремонтная бригада, как правило, приезжает в течение 30-60 минут, чтобы освободить человека из лифта. 24 часа на полную починку

Срок в 24 часа установлен для того, чтобы избежать ситуаций, когда человека извлекли из лифта, но саму поломку оставили без внимания.

Что делать, если лифт не починили в срок

Жалоба в районную управу или жилинспекцию

Если ремонт лифта затягивается, вы можете подать жалобу в районную управу, городскую администрацию (если ваш город небольшой) или в жилинспекцию. Лучше всего подавать коллективную жалобу — чем больше людей из подъезда подпишется под ней, тем больше шансов на быстрый ответ. Описание ситуации в жалобе

В жалобе важно указать всю информацию о поломке, включая дату и время, когда лифт не работал, а также дату обращения в УК или ТСЖ. Это поможет жилинспекции провести более детальное расследование. Жалоба на отсутствие информации о диспетчере

Если в лифте нет данных о диспетчерской службе или номеров для экстренных случаев, на это также можно пожаловаться в жилинспекцию. Это приведет к проверке работы управляющей компании и соответствия документов.

Плюсы и минусы

Способ действия Плюсы Минусы Обращение в диспетчерскую УК/ТСЖ Быстрое решение проблемы с лифтом. Зависит от скорости реакции управляющей компании. Жалоба в жилинспекцию Возможность комплексной проверки работы УК. Процесс может занять несколько недель. Коллективная жалоба Больше шансов на решение проблемы. Не все жильцы могут захотеть подписывать жалобу. Использование сайта "Дома Москвы" Удобный и быстрый способ узнать информацию о УК. Подходит только для жителей Москвы.

FAQ

Как долго должны чинить лифт после поломки?

Лифт должен быть починен в течение 24 часов с момента подачи жалобы. В случае, если кто-то застрял, ремонтная бригада обычно приезжает в течение 30-60 минут.

Куда жаловаться, если лифт не чинят вовремя?

Если ремонт затягивается, можно жаловаться в районную управу, городскую администрацию или в жилинспекцию. Коллективные жалобы имеют больший шанс на быстрый ответ.

Что делать, если в лифте не работает кнопка вызова диспетчера?

В таком случае попробуйте использовать мобильный телефон, чтобы связаться с соседями или родственниками и попросить их сообщить о неисправности.

Мифы и правда

Миф: Лифт можно ремонтировать только в случае полной поломки.

Правда: Частичные неисправности, такие как неработающая кнопка вызова диспетчера, также требуют срочного внимания и могут быть поводом для жалобы.

Миф: Жилинспекция не проверяет работу управляющих компаний.

Правда: Жилинспекция имеет право проводить проверки работы управляющих компаний, если поступает жалоба на ненадлежащее обслуживание.