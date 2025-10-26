Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
РЖД
РЖД
© commons.wikimedia.org by sergey1998 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:16

Поезд опоздал, а настроение улучшилось: как получить прибыль с компенсации

РЖД обязаны вернуть пассажирам до 100% цены билета за опоздание поезда

Долгожданное путешествие может обернуться испытанием, если поезд задерживается. Несколько часов на вокзале, изменённые планы, пропавшие пересадки и нервы — знакомая ситуация для многих пассажиров. Особенно тревожно тем, кто планировал "стыковку" с самолётом: малейшая задержка может стоить пропущенного рейса. Разберём, почему поезда опаздывают, какие права есть у пассажиров и как вернуть деньги за испорченное время.

Почему поезда задерживаются

Причин для сбоев в расписании немало. Иногда проблема — в самом составе, а иногда — далеко впереди по маршруту.

Вот самые частые сценарии:

  • Поломка подвижного состава. Если сломался ваш поезд или тот, что идёт впереди, движение приостанавливают до устранения неисправности. Время ожидания зависит от сложности ремонта и загруженности бригад.
  • Природные явления. Сильный ветер может повалить деревья, снег и лед — обесточить контактную сеть, а в южных регионах нередки подтопления или оползни.
  • Аварии и чрезвычайные ситуации. ДТП на переездах, несчастные случаи на путях, сбои инфраструктуры — всё это тоже приводит к опозданиям.
  • Проблемы с диспетчеризацией. Иногда поезда вынуждены стоять, чтобы пропустить другие составы, если нарушена синхронизация графика.

Иногда задержка затрагивает десятки рейсов сразу — особенно летом, на южных направлениях.

Компенсация за опоздание: что положено пассажиру

Основные правила прописаны в статье 110 Федерального закона № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта РФ".
Если поезд прибыл позже расписания, перевозчик обязан выплатить штраф — 3% от стоимости проезда за каждый час задержки, но не более полной цены билета.

Есть исключения

  1. Компенсация не выплачивается за пригородные поезда.
  2. Не начисляется, если задержка произошла из-за форс-мажора: стихийных бедствий, аварий, угрозы безопасности пассажиров.
  3. Опоздание менее часа не считается основанием для выплаты. То есть при опоздании на 2 часа 40 минут компенсацию начислят только за 2 часа.

Скоростные поезда

АО "ФПК" (оператор поездов "Сапсан", "Ласточка" и др.) имеет отдельную систему возмещения:

Время задержки Размер компенсации
30-60 минут 25% от стоимости билета
61-120 минут 50%
Более 120 минут 100% стоимости

При этом перевозчик должен признать свою вину. Если задержка связана с погодой или внешними обстоятельствами, компенсацию не выплатят.

Он же собирает заполненные формы и билеты для передачи в службу претензий. Ответ по заявлению приходит в течение четырёх рабочих дней.

Как получить компенсацию за опоздание поезда

Шаг 1. Соберите документы

Чтобы оформить претензию, понадобятся:

  • билет (в бумажном или электронном виде);
  • акт о задержке поезда с указанием точного времени (его выдают в кассе или у дежурного по вокзалу);
  • заявление на компенсацию;
  • копии чеков и квитанций, подтверждающих понесённые расходы (например, покупку нового билета или гостиницы);
  • паспорт.

Шаг 2. Подайте претензию

Заявление нужно направить в течение 45 дней после задержки - в кассу на станции или по почте на адрес перевозчика. Образец можно скачать на официальном сайте РЖД или Роспотребнадзора.

Шаг 3. Ждите ответ

Компания обязана рассмотреть обращение в течение 30 календарных дней. После одобрения компенсацию перечисляют на карту, с которой покупался билет.

Советы шаг за шагом

  1. Сохраняйте билет и чеки. Без них возврат невозможен.
  2. Попросите акт о задержке сразу. После прибытия сделать это сложнее.
  3. Фиксируйте время опоздания. Сфотографируйте табло с расписанием или получите отметку у дежурного.
  4. Подавайте заявление письменно. Устные жалобы не имеют юридической силы.
  5. Если опоздали на самолёт из-за поезда, сохраните авиабилет и бронь — эти документы могут помочь при обращении в суд.

Сколько можно вернуть

Вид поезда Условия Компенсация
Обычный дальний поезд Задержка ≥ 1 часа 3% за каждый час, максимум 100%
Пригородный поезд Любая задержка Не компенсируется
Скоростной поезд 30-60 мин — 25%; 61-120 мин — 50%; >120 мин — 100% По вине перевозчика
Поезд отменён или не отправился Любая причина по вине РЖД 100% стоимости билета и сборов

Кроме того, при задержке отправления пассажир вправе получить полную стоимость билета, включая сервисные сборы и плату за обслуживание, без удержания комиссии.

А что если виноваты не РЖД?

Бывают ситуации, когда железнодорожная компания не несёт ответственности — например, из-за:

  • ураганов, паводков, пожаров;
  • актов вандализма или вмешательства третьих лиц;
  • аварий, угрожающих жизни пассажиров.

В таких случаях компенсация не выплачивается, однако пассажир может обратиться в страховую компанию, если поездка была застрахована.

Плюсы и минусы системы компенсаций

Плюсы Минусы
Возможность вернуть часть денег без суда Нужны доказательства и документы
Законодательно закреплённая процедура Срок рассмотрения — до 30 дней
Компенсация до 100% стоимости билета Не действует для пригородных поездов

FAQ

Куда подавать заявление на компенсацию?
В кассу на вокзале, через официальный сайт РЖД или отправить заказным письмом на адрес перевозчика.

Можно ли получить компенсацию за опоздание меньше часа?
Нет. По закону выплаты начинаются с 61-й минуты задержки.

Как узнать, признан ли перевозчик виновным?
Информация указывается в акте о задержке. Если вина не установлена, компенсацию не выплатят.

Если поезд опоздал, а я купил новый билет?
Сохраните чек — эту сумму можно заявить как убыток, приложив к претензии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сопровождающий в путешествиях отличается от гида зоной ответственности сегодня в 8:19
Кто на самом деле отвечает за туристов в дороге - гид или сопровождающий

Сопровождающий и гид — не одно и то же. Почему турлидеров не хватает, какие у них обязанности и зачем России нужно узаконить эту профессию — разбираем с экспертами.

Читать полностью » Эксперт Сергиенко пояснила, почему вылет из России возможен только по российскому паспорту вчера в 23:23
Ты не шпион, но тебе не рады: как двойное гражданство путает даже роботов в ЕС

Как путешествовать, если у вас два паспорта? Эксперты объяснили, по какому документу вылетать, как избежать ошибок на границе и почему без российского паспорта вас не выпустят из страны.

Читать полностью » Российская блогер Марина Ершова описала атмосферу спокойствия и доброжелательности в Панаме вчера в 22:26
Там, где tranquilo — больше, чем слово: россиянка рассказала, как изменилась жизнь за границей

Путешественница из России рассказала, как к россиянам относятся в Панаме: от лёгкой настороженности до искренней доброжелательности. Почему местные живут по принципу «tranquilo»?

Читать полностью » Россияне снимают откровенный контент за границей и рискуют тюрьмой — юристы предупреждают вчера в 21:16
Едут за солнцем, а возвращаются с допросом: чем заканчиваются "взрослые" каникулы по-русски

Россияне едут в Таиланд, Турцию и Индонезию ради съёмок эротического контента. Как работает индустрия «порнотуров» и чем она может обернуться для её участников?

Читать полностью » Иностранка из Германии рассказала, почему бытовые привычки россиянок стали для неё открытием вчера в 20:26
Тапки, тушь и тазик с борщом: что доводит иностранок до ступора в российских домах

Немка рассказала, какие привычки российских женщин её поразили: босые ноги, домашняя зелень, роскошные застолья и идеальный макияж даже в супермаркете.

Читать полностью » Бали, Париж и Исландия вошли в топ мест для отдыха женщин без пары — блог вчера в 19:17
10 мест, где женщины отдыхают без мужчин и чувствуют себя лучше, чем с ними

Ирландский блогер с русскими корнями назвал 10 стран, где женщинам комфортно путешествовать без спутников. От Бали до Исландии — маршруты для отдыха с чувством свободы.

Читать полностью » Лучшее время для поездки в Куиньон — с декабря по апрель, когда стоит ясная погода вчера в 18:33
Вьетнам без Нячанга и Дананга: почему путешественники влюбляются в Куиньон

Куиньон — уникальный город Вьетнама с потрясающими пляжами и кухней. Узнайте, когда лучше приезжать и что обязательно увидеть.

Читать полностью » Пляж Альбатрос под Трабзоном стал символом Черноморского региона Турции вчера в 17:27
Настоящая Турция без туристов: куда поехать в 2026 году

Откройте для себя Черноморское побережье Турции в 2026 году: внезапный оазис тропической природы и аутентичной культуры. Погрузитесь в путешествие от Трабзона до Ризе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Евгений Муромов месяц тренировался только на гимнастических элементах и показал прогресс
Садоводство
Ошибки при пересадке: слишком большой горшок вызывает гниль и замедляет рост
Питомцы
Исследования показывают: человеческие шампуни вызывают сухость и зуд у собак из-за щёлочного состава
Наука
Учёные из Сингапура нашли ген, управляющий окраской крыльев бабочек — профессор Антония Монтейру
Садоводство
Ботаники напомнили: зимой подоконники становятся опасным местом для комнатных растений
Еда
Салат из крабовых палочек и грибов создает удивительно гармоничный и в то же время оригинальный вкус
Красота и здоровье
Регулярный массаж нормализует давление, повышает гибкость и снижает уровень кортизола — Университет Макмастера
Садоводство
Выращивание баклажанов требует сбалансированного ухода и правильных подкормок для стабильного урожая — агроном Андрей Михайлов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet