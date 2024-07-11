Российская туристка из Белгорода получила частичную компенсацию в размере 30 тыс. рублей за моральный ущерб, вызванный задержкой вылета из ОАЭ из-за апрельского потопа. Суд отказал в иске против турагента, но признал вину туроператора, который также оштрафован на 15 тыс. рублей.
Проблемы начались с задержкой трансфера в аэропорт из-за затопления дорог, что привело к необходимости дополнительного проживания в отеле в Шардже без полного питания и многочасового ожидания в холле отеля из-за отмены рейсов.
Туроператор не смог доказать, что невозможность выполнить обязательства по трансферу была объективной, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Stefano Vigorelli (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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