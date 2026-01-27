Увидел двигатель размером с чемодан — и он выдаёт 400 лошадиных сил

В истории автопрома редко появляются разработки, которые выглядят почти неправдоподобно даже спустя годы. Один из таких примеров — компактный двигатель Nissan, сочетающий экстремальную мощность и минимальный вес. В момент его появления индустрия оказалась не готова к подобному уровню инженерной дерзости.

Чем удивил двигатель, помещающийся в чемодан

В 2014 году Nissan представил трёхцилиндровый турбированный двигатель DIG-T R объёмом 1,5 литра, созданный специально для прототипа ZEOD RC, участвовавшего в "24 часах Ле-Мана" в экспериментальной категории Garage 56. Его габариты — около 50 см в высоту, 40 см в длину и 20 см в ширину — позволяли буквально сравнивать мотор с ручной кладью. При этом масса агрегата составляла всего 40 килограммов.

Несмотря на скромные размеры, двигатель развивал около 400 лошадиных сил и до 380 Н·м крутящего момента. Он работал на оборотах свыше 7 500 в минуту и передавал тягу на задние колёса через последовательную коробку передач. Внутри самого блока не было элементов электрификации — это был чистый двигатель внутреннего сгорания, созданный ради максимальной отдачи.

Технический манифест, а не серийный мотор

DIG-T R не являлся доработанной серийной моделью. Его проектировали с нуля под конкретную задачу — показать, каких пределов можно достичь при жёстких ограничениях по массе и объёму. Алюминиевый блок, турбокомпрессор высокого давления и оптимизация под длинные прямые трассы Ле-Мана позволили добиться соотношения около 10 л. с. на килограмм массы.

Особое внимание инженеры уделили охлаждению, смазке и тепловому режиму. Все системы были подогнаны буквально "по миллиметрам", что обеспечило высокую тепловую эффективность даже без полноценной гибридизации самого двигателя. Такой подход делал мотор скорее лабораторным образцом, чем заделом для массового производства.

ZEOD RC как передвижная лаборатория

Прототип ZEOD RC (Zero Emission On Demand Racing Car) задумывался не как претендент на победу, а как демонстратор идей. Его задачей было пройти полный круг трассы Ле-Ман в полностью электрическом режиме, а затем подключать двигатель внутреннего сгорания. DIG-T R включался эпизодически, работая в связке с гибридной силовой установкой.

Проект оказался сложным с точки зрения надёжности и не дошёл до финиша гонки, однако это не умаляет его значения. ZEOD RC наглядно показал, что автомобиль может разгоняться до скоростей порядка 300 км/ч, используя двигатель размером с дорожную сумку, и при этом демонстрировать новые подходы к эффективности.

У двигателя DIG-T R не появилось прямых наследников, и он так и остался экспериментом. Но именно такие проекты двигают индустрию вперёд, заставляя пересматривать представления о размерах, мощности и возможностях ДВС. Спустя годы этот мотор воспринимается не как курьёз, а как предвестник эпохи, где эффективность и инженерная смелость ценятся не меньше, чем количество цилиндров.