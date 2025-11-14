Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:18

Думала, что это простуда, но оказалось, что у меня пневмония — как я не заметила первые симптомы

Минздрав РФ: в России растет заболеваемость пневмонией

В России наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По данным Минздрава РФ, на 100 тысяч человек сейчас приходится 629 случаев. Медики отмечают, что это заболевание может развиваться очень быстро и часто маскируется под обычную простуду, что заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью слишком поздно.

Пневмония: кто в группе риска?

Главный врач Домодедовской центральной больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов в эфире "Радио 1" отметил, что пневмония всё чаще встречается не только среди детей и пожилых людей, но и среди людей среднего возраста. Он подчеркнул, что в группе повышенного риска находятся дошкольники и пожилые пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, однако пневмония также фиксируется и среди 20-35 летних.

"Пневмония всё чаще встречается среди людей среднего возраста. Мы видим случаи и у молодых людей, которые раньше казались бы в группе низкого риска", — отметил Андрей Осипов, главный врач Домодедовской центральной больницы.

Таким образом, это заболевание касается гораздо более широкого круга людей, чем принято было считать.

Как отличить пневмонию от простуды?

Андрей Осипов пояснил, что важно уметь отличать пневмонию от обычного ОРВИ, чтобы вовремя начать лечение. Среди тревожных признаков пневмонии он выделил:

  1. Высокая температура - выше 38,5 градусов, которая держится более 3 дней.

  2. Общая слабость и потеря аппетита.

  3. Кашель, который не проходит долгое время.

  4. Одышка и боли в грудной клетке.

  5. В некоторых случаях — кровохарканье и симптомы интоксикации.

Атипичная пневмония: когда симптомы не очевидны

Особо важно отметить, что пневмония может протекать в скрытой форме. В некоторых случаях болезнь развивается без выраженной температуры или с её незначительным повышением. Такое течение часто связано с атипичными возбудителями, такими как микоплазма или хламидия. В таких случаях пациенты могут жаловаться лишь на длительный и мучительный кашель, а также общее недомогание.

"Атипичные формы пневмонии могут протекать без высокой температуры, что затрудняет диагностику. Это может привести к тому, что люди откладывают обращение к врачу", — отметил Андрей Осипов.

Почему важно не заниматься самолечением?

Андрей Осипов настоятельно призвал россиян не заниматься самолечением и при первых признаках пневмонии незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременная диагностика и лечение, по его словам, значительно снижают риск осложнений и помогают быстрее восстановиться после заболевания.

Признаки пневмонии: когда обращаться к врачу?

Симптомы Что это может означать Что нужно делать
Температура выше 38,5°С, продолжающаяся 3 дня и более Возможная пневмония, особенно если сопровождается кашлем Немедленно обратиться к врачу для диагностики
Одышка, боли в грудной клетке Потенциальные признаки поражения легких Не откладывать консультацию с врачом
Кашель, который не проходит долгое время Симптомы пневмонии, особенно при атипичных формах Пройти обследование у врача
Кровохарканье и признаки интоксикации Серьезные симптомы, требующие неотложного вмешательства Не откладывать визит в больницу, нужна диагностика

Пневмония у молодежи и пожилых: различия в течении заболевания

Группа населения Признаки пневмонии Риски
Дети и пожилые люди Быстрое развитие болезни, высокая температура, слабость Больший риск осложнений, таких как дыхательная недостаточность
Молодежь и люди среднего возраста Легкие или скрытые формы заболевания, часто без высокой температуры Риск позднего обращения за помощью, что может привести к осложнениям

Заключение

Пневмония — это заболевание, которое может развиваться стремительно и скрыто. Знание признаков болезни и своевременное обращение за медицинской помощью помогут избежать серьезных осложнений. Не откладывайте визит к врачу, если заметили тревожные симптомы, такие как длительный кашель, высокая температура и одышка.

