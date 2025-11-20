Миллион для тех, кто решится: омичам дали шанс превратить город в место мечты

В Омске снова появляются проекты, которые предлагают менять город не сверху, а силами самих жителей. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром нефти". Стартовал прием заявок на грантовый конкурс "Родные города", и любой, кто готов улучшать городскую среду, может побороться за финансовую поддержку.

Пространства, которые делают сами жители

Конкурс ежегодно собирает десятки инициатив, способных преобразить городские районы. В этом году максимальная сумма гранта достигает одного миллиона рублей, и это дает шанс даже амбициозным проектам. Участники могут предложить идеи для создания зеленых зон, локальных арт-объектов, фестивалей или маршрутов, повышающих туристическую привлекательность.

Уже реализованные ранее проекты показывают, что именно такие небольшие, но точечные изменения чаще всего становятся отправной точкой для развития районов.

Подать заявку могут некоммерческие организации, активные горожане или учреждения, которые работают напрямую с жителями. Организаторы подчеркивают, что конкурс ориентирован на самые разные форматы — от благоустройства до образовательных инициатив.

"Наша задача в рамках этой программы — не просто финансировать проекты, а создавать сообщество активных и творческих людей", — заявил генеральный директор предприятия Олег Белявский.

Люди как источник городских перемен

Философия конкурса строится на идее участия. Эксперты отмечают, что когда житель сам становится автором изменений, пространство воспринимается иначе — оно становится личным, а значит, более ценным и долговечным. Омский регион уже имеет опыт более чем ста реализованных инициатив, которые меняли облик набережных, районных скверов, пришкольных территорий и зон отдыха.

Министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова подчеркнула значимость такой модели. Она отметила, что жители, создающие проекты на своей территории, вкладывают в них особую мотивацию, и это становится вложением в долгосрочное развитие региона. Такие подходы формируют привычку к участию и поддерживают интерес к совместным решениям городских задач.

Конкурс открыт до 26 ноября, а примеры успешных практик доступны в специализированном проекте ОНПЗ "Сделай Омск ярче". Он демонстрирует, что городская среда может развиваться органично, если у жителей появляется механизм для реализации собственных идей.