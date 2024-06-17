После "мирного саммита" в Швейцарии на скорую руку и неаккуратно было подготовлено совместное заявление, отметил дипломатический представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



Швейцария провела конференцию по Украине 15-16 июня вблизи Люцерна на курорте Бюргеншток. В мероприятии приняли участие 91 страна и 55 руководителей государств, а также восемь организаций, включая Евросоюз, Совет Европы и ООН.



Президент Соединенных Штатов Джо Байден, председатель Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не присутствовали на конференции.



Россия не получила приглашение от Швейцарии участвовать в саммите. В Кремле заявили, что искать способы преодоления украинского конфликта без участия России лишено логики и перспектив.



"Общее заявление после "мирного саммита" в Бюргенштоке было сформулировано суетливо и неопрятно, судя по некоторым неточностям в тексте. Например, в разделе о "странах, поддержавших Общее заявление", фигурировали "страны", включая Совет Европы и другие организации", — сообщил Ульянов в своем официальном канале в Telegram.



Финальное заявление на конференции в Швейцарии не претендовало на подпись 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.



Позже Ирак и Иордания отозвали свои подписи под заявлением. Ватикан, как наблюдатель, не подписал документ. Россия не была приглашена на саммит, а Китай отказался от участия.



В то же время в Кремле подчеркнули, что попытки находить выход из украинского конфликта без участия России являются не обоснованными и бесперспективными.



Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказал новые мирные предложения по урегулированию ситуации на Украине, предлагая признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как территорий России, установление нейтрального и демилитаризованного статуса Украины, ее денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Украинская сторона отклонила данный инициативу.



Путин также подчеркнул, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, и его легитимность не может быть восстановлена никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не исключает возможности диалога с Украиной, поскольку там существуют другие законные органы власти.

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