Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:43

Простуда становится ловушкой: три ошибки, из-за которых ОРВИ превращается в бронхит

Отоларинголог Мурад Курбанов напомнил, что переносить ОРВИ на ногах опасно для здоровья

Осенью и зимой случаи ОРВИ растут особенно быстро — вирусы передаются в транспорте, офисах, школах и даже через бытовые предметы. Несмотря на доступность информации, многие по-прежнему совершают типичные ошибки при лечении простуды, из-за чего болезнь затягивается и приводит к осложнениям. Врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Мурад Курбанов объяснил, какие действия чаще всего мешают организму справиться с инфекцией.

"Чаще всего россияне начинают самостоятельно пить антибиотики. Так как ОРВИ имеет вирусную природу, то лечение болезни такими препаратами бесполезно", — пояснил врач-отоларинголог Мурад Курбанов.

Ошибка №1. Самовольный приём антибиотиков

Антибиотики не действуют на вирусы. Эти препараты созданы для борьбы с бактериальными инфекциями, а при ОРВИ только перегружают печень, почки и кишечную микрофлору. Самолечение антибиотиками может привести к резистентности — когда микробы перестают реагировать на лекарства, и в будущем даже простая инфекция лечится сложнее.

Некоторые считают, что антибиотики предотвращают осложнения, но на деле они часто дают обратный эффект: ослабленный организм становится более восприимчивым к другим болезням.

Ошибка №2. Злоупотребление сосудосуживающими каплями

"Россияне нередко злоупотребляют сосудосуживающими каплями, которые облегчают дыхание лишь на короткое время", — отметил врач Мурад Курбанов.

Капли с эффектом мгновенного облегчения не предназначены для длительного применения. Они сужают сосуды слизистой носа, но при частом использовании вызывают привыкание. Уже через неделю развивается медикаментозный ринит: слизистая отекает, дыхание становится ещё тяжелее, и человек попадает в замкнутый круг зависимости от капель.

Вместо этого врачи советуют использовать солевые растворы или спреи с морской водой — они очищают и увлажняют слизистую без побочных эффектов.

Ошибка №3. Переносить болезнь "на ногах"

Самая распространённая и опасная ошибка — попытка продолжать привычный ритм жизни во время болезни.

"Во время лечения ОРВИ не стоит переносить болезнь на ногах", — подчеркнул врач Мурад Курбанов.

Во время вирусной инфекции организм нуждается в отдыхе и жидкости. Если не дать себе восстановиться, повышается риск осложнений: бронхита, синусита или воспаления лёгких. К тому же физическая нагрузка и недосып усиливают интоксикацию, вызывая слабость и головные боли.

Сравнение: правильное и неправильное лечение ОРВИ

Действие Ошибка Правильный подход
Приём антибиотиков Самовольный, без назначения врача Только при бактериальных осложнениях
Капли в нос Частое использование сосудосуживающих Промывание солевым раствором
Поведение при болезни Работа и недосып Постельный режим, обильное питьё

Советы шаг за шагом при ОРВИ

  1. Оставайтесь дома. Даже лёгкая простуда требует покоя. Это защитит и вас, и окружающих.

  2. Пейте больше жидкости. Подойдут тёплая вода, чай с лимоном, морс, отвар шиповника.

  3. Увлажняйте воздух. При сухом воздухе слизистая быстрее воспаляется.

  4. Следите за температурой. Жаропонижающее нужно принимать только при 38,5 °C и выше.

  5. Питайтесь легко. Отдайте предпочтение овощным супам, кашам и фруктам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить антибиотики при первых симптомах.
    Последствие: резистентность и осложнения.
    Альтернатива: жаропонижающие, обильное питьё, витамины.

  • Ошибка: капать сосудосуживающие каждые несколько часов.
    Последствие: хронический насморк и зависимость.
    Альтернатива: солевой спрей и ингаляции.

  • Ошибка: идти на работу с температурой.
    Последствие: обострение болезни и заражение коллег.
    Альтернатива: 2-3 дня отдыха, пока симптомы не спадут.

А что если болезнь затянулась?

Если простуда длится больше недели, поднимается температура или появляется гнойное отделяемое из носа, стоит обратиться к врачу. Возможно, вирусная инфекция осложнилась бактериальной. В этом случае антибиотики назначают только после осмотра и анализов.

Мифы и правда о простуде

  • Миф: если не лечить, простуда пройдёт за неделю, если лечить — за семь дней.
    Правда: правильный уход и отдых реально сокращают болезнь.

  • Миф: антибиотики предотвращают осложнения.
    Правда: при вирусной инфекции они неэффективны и могут навредить.

  • Миф: насморк — безобидный симптом.
    Правда: затянувшийся ринит может перейти в гайморит или отит.

Исторический контекст

Первая массовая кампания против самолечения антибиотиками началась в Европе в 1990-х, когда врачи заметили рост устойчивых штаммов бактерий. В России проблема приобрела масштаб после пандемии, когда многие привыкли лечиться самостоятельно. Сегодня врачи вновь напоминают: антибиотики — не универсальное средство, а серьёзный препарат, требующий контроля специалиста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андре Вамбье: витамины B3, C, E и K поддерживают эластичность сосудов и текучесть крови вчера в 22:36
Кровь густеет, ноги тяжелеют: эти 4 витамина могут спасти сосуды от тромбов

Тромбоз — это коварная угроза для ваших сосудов. Узнайте, какие 4 витамина помогут предотвратить тромбы и как правильно питаться для здоровья ног.

Читать полностью » Врачи напомнили, что ананас богат витамином C и укрепляет иммунитет вчера в 21:27
Этот тропический плод не просто сладкий — он действует как природное обезболивающее

Узнайте, как ананас с бромелаином улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Откройте для себя секреты тропического фрукта, включая 5 удивительных фактов.

Читать полностью » Эксперты назвали грибы источником бета-глюканов и антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему вчера в 20:24
Не апельсины и не лимоны: главный союзник иммунитета растёт прямо в лесу

Как грибы и правильное питание поддерживают иммунитет? Откройте секреты, чтобы защитить свой организм от простуд и инфекций.

Читать полностью » Неврологи предупредили: головные боли по утрам и судороги могут быть признаками опухоли мозга вчера в 19:20
Болезнь, которая маскируется под усталость: как мозг подаёт сигналы о беде

Вовремя распознать симптомы опухоли головного мозга — вот ключ к успешному лечению. Узнайте, какие сигналы нельзя игнорировать и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Нейробиологи выяснили, что снижение частоты нейронных переходов влияет на восприятие времени вчера в 18:38
Почему годы пролетают всё быстрее: мозг взрослых работает, как замедленный фильм

Новое исследование нейробиологов объясняет, почему время кажется короче с возрастом. Узнайте, как мозг формирует восприятие времени и что с этим делать.

Читать полностью » Медики: регулярное употребление кофе повышает риск сосудистых нарушений вчера в 17:49
Кофе может разрушить сосуды — вот как правильно его пить, чтобы избежать проблем

Кофе бодрит, но не всегда идёт на пользу сосудам. Разбираемся, как действует кофеин, чем опасно его переизбыток и какие напитки выбрать вместо него.

Читать полностью » Дэн Бюттнер: утренние супы и бобовые помогают поддерживать энергию и продлевают жизнь вчера в 17:33
Долгожители не едят овсянку: их утренний секрет переворачивает все диетические правила

Узнайте, какой завтрак помогает долгожителям жить до 100 лет. Дэн Бюттнер рассказывает о растительном рационе, который сделает утро полезным и ярким.

Читать полностью » Фотоомоложение, мезотерапия и SMAS-лифтинг: эти методы подходят женщинам после 50 вчера в 16:43
Старение начинается не на лице, а в привычках — как незаметно остановить процесс

После 50 лет кожа требует особого внимания. Какие процедуры действительно помогают сохранить молодость и как ухаживать за собой без фанатизма — в этом материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Новый кроссовер Kia KX1 вышел на российский рынок с ценой от 1,56 млн рублей
Садоводство
Каллы можно зимовать в грунте, горшке или помещении — выбирайте способ по климату
Садоводство
Экономный полив растений снижает расход воды и сохраняет урожай в жару — агрономы
Питомцы
Ветеринарные клиники России применяют анализ крови и ДНК-тесты для определения возраста собак
Авто и мото
Автомеханики предупредили о потере гарантии при модернизации двигателя LADA Vesta
Наука
Павианы делят мясо по принципу родства и статуса, как древние охотники-собиратели — Джулия Фишер
Еда
Фаршированный судак в духовке сочетает воздушное рыбное суфле и изысканное послевкусие
Туризм
Эксперты объяснили, как вернуть билет на поезд РЖД в 2025 году - сроки, тарифы и нюансы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet