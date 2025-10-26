Простуда становится ловушкой: три ошибки, из-за которых ОРВИ превращается в бронхит

Осенью и зимой случаи ОРВИ растут особенно быстро — вирусы передаются в транспорте, офисах, школах и даже через бытовые предметы. Несмотря на доступность информации, многие по-прежнему совершают типичные ошибки при лечении простуды, из-за чего болезнь затягивается и приводит к осложнениям. Врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Мурад Курбанов объяснил, какие действия чаще всего мешают организму справиться с инфекцией.

"Чаще всего россияне начинают самостоятельно пить антибиотики. Так как ОРВИ имеет вирусную природу, то лечение болезни такими препаратами бесполезно", — пояснил врач-отоларинголог Мурад Курбанов.

Ошибка №1. Самовольный приём антибиотиков

Антибиотики не действуют на вирусы. Эти препараты созданы для борьбы с бактериальными инфекциями, а при ОРВИ только перегружают печень, почки и кишечную микрофлору. Самолечение антибиотиками может привести к резистентности — когда микробы перестают реагировать на лекарства, и в будущем даже простая инфекция лечится сложнее.

Некоторые считают, что антибиотики предотвращают осложнения, но на деле они часто дают обратный эффект: ослабленный организм становится более восприимчивым к другим болезням.

Ошибка №2. Злоупотребление сосудосуживающими каплями

"Россияне нередко злоупотребляют сосудосуживающими каплями, которые облегчают дыхание лишь на короткое время", — отметил врач Мурад Курбанов.

Капли с эффектом мгновенного облегчения не предназначены для длительного применения. Они сужают сосуды слизистой носа, но при частом использовании вызывают привыкание. Уже через неделю развивается медикаментозный ринит: слизистая отекает, дыхание становится ещё тяжелее, и человек попадает в замкнутый круг зависимости от капель.

Вместо этого врачи советуют использовать солевые растворы или спреи с морской водой — они очищают и увлажняют слизистую без побочных эффектов.

Ошибка №3. Переносить болезнь "на ногах"

Самая распространённая и опасная ошибка — попытка продолжать привычный ритм жизни во время болезни.

"Во время лечения ОРВИ не стоит переносить болезнь на ногах", — подчеркнул врач Мурад Курбанов.

Во время вирусной инфекции организм нуждается в отдыхе и жидкости. Если не дать себе восстановиться, повышается риск осложнений: бронхита, синусита или воспаления лёгких. К тому же физическая нагрузка и недосып усиливают интоксикацию, вызывая слабость и головные боли.

Сравнение: правильное и неправильное лечение ОРВИ