Портулак огородный
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 6:54

На грядках вырос “сорняк”, а это портулак — одни едят, другие годами не могут вывести

Иногда на грядках появляется растение, которое на первый взгляд кажется обычным сорняком, но на деле может оказаться полезной находкой. Портулак огородный как раз из таких "двойственных" культур: он быстро разрастается, легко приживается и способен удивить своей выносливостью. Одни дачники выращивают его специально, другие годами пытаются вывести. Об этом сообщает ogorod.

Что представляет собой огородный портулак

Портулак огородный — однолетний суккулент из семейства Портулаковые. У него плотные стелющиеся стебли длиной до 30-40 см, мясистые листья лопатковидной формы и небольшие желтые цветки. Цветение обычно длится с июня по август, а затем растение формирует семенные коробочки.

Лучше всего портулак чувствует себя на песчаных почвах без избытка влаги. Главный фактор, который влияет на его рост, — солнце: чем больше света, тем активнее кустики развиваются и наращивают сочную зелень.

Чем портулак может быть полезен

Портулак часто относят к продуктам с высокой пищевой ценностью. В его составе есть легкоусвояемый белок, органические кислоты, а также витамины А, С, В2 и РР. Отдельно отмечают и наличие веществ, которые способны оказывать тонизирующий эффект и поддерживать сосуды, поэтому растение нередко воспринимают как "заряжающую" зелень.

Портулак известен как древняя овощная культура родом из тропиков Восточного полушария. Его использовали, чтобы утолять жажду, стимулировать аппетит и улучшать самочувствие. Сегодня растение чаще встречается в кухнях регионов, где зелень активно добавляют в сезонные блюда — например, в Закавказье, Средней Азии и странах Средиземноморья.

В кулинарии ценятся сочные листья и верхушки побегов: они хрустят и дают приятный солоновато-кислый вкус. Портулак добавляют в салаты, супы, соусы, блюда из мяса и рыбы, а также заготавливают впрок — солят и маринуют.

В народной практике огородный портулак применяют как средство с противовоспалительным и мочегонным действием. Также ему приписывают способность помогать при проблемах со сном, поддерживать организм при цинге, а еще способствовать заживлению ран и снижению уровня сахара в крови.

При этом растение подходит не всем: людям с артериальной гипертензией не стоит употреблять его в больших количествах. Если есть хронические заболевания, лучше сначала обсудить рацион с врачом.

Как вырастить портулак на участке или дома

Огородный портулак считается одной из самых простых культур в выращивании. До состояния, когда зелень можно срезать, он доходит быстро — примерно за 25-35 дней. Его можно сеять не только на даче, но и дома: на подоконнике или балконе, если обеспечить достаточное тепло и свет.

Растение теплолюбивое, и даже небольшие заморозки способны повредить молодые всходы. Семена высевают либо на рассаду, либо сразу в открытый грунт после того, как минует риск возвратных холодов. Глубина заделки обычно небольшая — около 0,5-1 см, а при температуре примерно 20°C ростки появляются через 3-5 дней.

К почве портулак нетребователен, но лучше развивается на рыхлом и хорошо дренированном грунте. Удобрять посадки обычно не нужно: избыток подкормок может негативно сказаться на развитии молодых растений. Рассаду пересаживают в прогретую землю, оставляя между кустиками около 15-20 см.

Срезать верхушки побегов начинают примерно через три недели после появления всходов. В качестве мягкой подкормки иногда используют настой золы. За сезон портулак можно подсевать несколько раз, чтобы получать свежую зелень волнами.

Хотя растение считается засухоустойчивым, для сочности листьев его все же поливают регулярно — примерно раз в 4-5 дней. Среди популярных сортов чаще всего упоминают "Лакомку", "Восточную закуску", "Кузьминский Семко", "Парадокс" и "Светлячок".

Почему портулак считают агрессивным сорняком

Проблема портулака в том, что он умеет захватывать территорию. Ползучие стебли, высокая живучесть и способность быстро размножаться делают его серьезным конкурентом для культурных посадок. Он может активно забирать часть воды и питания у овощей, а также буквально "закрывать" почву своими побегами.

Ситуацию осложняет и то, что семена портулака сохраняют всхожесть очень долго — до 30-40 лет. Поэтому даже если удастся убрать взрослые растения, в земле может оставаться большой запас семян, которые будут прорастать снова и снова.

Еще один нюанс: обычная обрезка не всегда помогает, потому что она стимулирует дальнейший рост кустиков. А интенсивно выкапывать растение в разгар сезона бывает сложно, особенно если портулак уже разошелся по грядкам.

К тому же дачники средней полосы чаще воспринимают его как сорняк, потому что портулак не так привычен в рационе, как, например, укроп или салат. В итоге полезное растение превращается в раздражающий "агрессор", с которым приходится бороться всерьез.

Как избавиться от портулака на участке

Если портулак уже стал проблемой, обычно советуют действовать комплексно и не ограничиваться одним методом. Самый важный момент — не дать ему зацвести и осемениться, иначе борьба затянется на годы.

Среди эффективных способов чаще всего выделяют:

  1. Ручную прополку до начала цветения, предварительно увлажнив почву.
  2. Мульчирование грядок соломой, сеном или скошенной травой слоем до 10 см, либо использование черного агроволокна.
  3. Посев сидератов весной и осенью — особенно помогают белая горчица, рапс, фацелия, рожь и их смеси.
  4. "Провокационный" полив: весной за пару недель до высадки культур грядки проливают теплой водой, чтобы сорняки дружно взошли, а затем их удаляют.

Важно не оставлять выполотые стебли и корневища на участке: их нужно убирать, а не бросать рядом. Также не стоит отправлять такие растения в компост, иначе семена сохранятся и могут вернуться на грядки вместе с готовым удобрением.

Иногда на огородах применяют селективные гербициды, которые действуют именно на сорняки, однако к таким средствам стоит относиться осторожно и использовать их строго по инструкции. А если почва плотная, осенью полезной мерой может стать перекопка на штык лопаты: часть семян уйдет глубже и не сможет быстро прорасти, а другая окажется на поверхности.

