Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка собирает чемодан
Девушка собирает чемодан
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 3:13

8 хитростей для путешественников: как доехать куда угодно и не сойти с ума

Путешественникам рекомендуют сворачивать одежду и хранить всё необходимое в ручной клади

Путешествовать — одно удовольствие: новые города, интересные маршруты, впечатления и вкусная еда. Но дорога к месту назначения нередко утомляет. Долгие часы в самолёте, поезде или автобусе могут свести на нет часть радости, особенно если что-то забыто или не продумано заранее. Чтобы избежать стресса, стоит подготовиться к поездке с умом.

Эти простые лайфхаки помогут сделать путешествие комфортнее, а дорогу — легче и приятнее.

1. Храните всё для отпуска в чемодане

Если вы путешествуете часто, заведите "дежурный чемодан" — место, где всегда лежат дорожные мелочи: адаптеры, мини-флаконы под косметику, аптечка, спальный набор, дождевик, зарядки.

Так вы избавитесь от суеты перед поездкой: не нужно будет искать переходники или крем в нужном объёме. После возвращения просто пополняйте запасы — и чемодан снова готов к новым приключениям.

2. Сворачивайте одежду, а не складывайте

Один из лучших способов сэкономить место и избежать складок — сворачивать вещи в рулоны, а не складывать их стопками. Такой способ упаковки не только компактнее, но и позволяет видеть всё содержимое чемодана.

Плотно свёрнутые футболки, брюки и платья занимают меньше места и не мнутся. Для нижнего белья и носков можно использовать отдельные мешочки или органайзеры — они упрощают поиск нужных вещей.

Если летите в отпуск надолго, возьмите лёгкие ткани, которые не требуют глажки: вискозу, лён, синтетику с эффектом стрейч.

3. Заранее бронируйте экскурсии и билеты

Популярные музеи, достопримечательности и гастротуры часто бронируются заранее. Чтобы не стоять в длинных очередях и не переплачивать, лучше спланировать досуг до поездки.

На большинстве сайтов можно купить билеты онлайн, выбрать дату и время. Это сэкономит часы ожидания и позволит избежать разочарований, если всё будет занято.

Совет: скачайте электронные билеты в телефон и сделайте скриншоты — интернет может пропасть в самый неподходящий момент.

4. Скачайте оффлайн-карты

Даже в эпоху постоянного Wi-Fi связь может подвести. В незнакомом городе легко потеряться, если карта не загружена заранее.

Перед поездкой скачайте оффлайн-карты Google Maps или Maps. me. Они работают без интернета, показывают ближайшие кафе, заправки, банкоматы и даже маршруты общественного транспорта.

Также удобно заранее отметить на карте свой отель и ключевые локации — это поможет быстро сориентироваться по приезде.

5. Позаботьтесь о сохранности документов

Паспорт, страховка, билеты, банковские карты — самое ценное, что берут с собой в поездку. Потеря любого из этих документов способна испортить всё путешествие.

Чтобы не переживать, сделайте электронные копии всех документов и сохраните их в облаке или на почте. Один экземпляр можно распечатать и хранить отдельно от оригинала — например, в чемодане или кармане куртки.

Деньги и паспорт лучше носить в поясной сумке или кармане, который плотно застёгивается. Для дополнительной безопасности используйте RFID-чехол — он защищает карты от бесконтактного считывания.

6. Оформите предзаказ в Duty Free

Если вы часто путешествуете, воспользуйтесь услугой предзаказа Duty Free. На сайте аэропорта можно выбрать парфюм, косметику, алкоголь или сувениры и забрать заказ перед посадкой.

Это особенно удобно в сезон отпусков, когда в магазинах у витрин толпы. К тому же нередко онлайн-заказ обходится дешевле, а ассортимент шире.

Совет: проверяйте нормы провоза алкоголя и жидкостей заранее, чтобы не пришлось выбрасывать покупки на досмотре.

7. Сделайте чемодан заметным

Потерять багаж — одно из худших испытаний в дороге. Чтобы ваш чемодан не затерялся среди сотен похожих, обмотайте его ярким скотчем или используйте ремень с отличительным рисунком.

Также можно повесить персональную бирку с именем и телефоном. При регистрации попросите наклеить дополнительный ярлык "Fragile" или "Priority" — даже если у вас нет хрупких вещей, это увеличивает шанс, что чемодан доставят аккуратнее и быстрее.

Если багаж часто путешествует с вами, стоит приобрести GPS-трекер - он покажет местоположение чемодана в реальном времени.

8. Всё важное — в ручной клади

Багаж может задержаться, а рейс — отмениться. Чтобы не остаться без необходимых вещей, в ручную кладь всегда кладите самое важное: документы, деньги, гаджеты, лекарства, смену одежды и зарядку для телефона.

Также стоит взять лёгкий плед или худи — в самолётах и автобусах часто прохладно.

Если путешествие длится больше суток, добавьте зубную щётку, крем и запасные носки — такие мелочи сильно повышают комфорт.

9. Не забудьте беруши и маску для сна

Долгие перелёты — испытание даже для самых опытных путешественников. Чтобы хорошо отдохнуть в дороге, берите с собой беруши, маску для сна и надувную подушку для шеи.

Беруши защитят от гула мотора и разговоров соседей, а маска поможет заснуть даже при включённом освещении.

Совет: выбирайте подушку с застёжкой — она не будет сползать и обеспечит правильное положение головы.

10. Заранее выберите еду в самолёте

Если авиакомпания предлагает выбор блюд, не откладывайте — закажите питание при покупке билета. Вегетарианские, халяльные и низкокалорийные меню обычно подают первыми.

К тому же это избавит от неприятных сюрпризов, если стандартное меню окажется не по вкусу. А чтобы чувствовать себя комфортнее, возьмите с собой орехи, батончик или сухофрукты — они помогут пережить длительный перелёт без ощущения голода.

Таблица: короткий чек-лист путешественника

Что сделать Зачем это нужно Когда
Собрать тревел-набор Быстрая подготовка к поездке За неделю до вылета
Свернуть одежду рулонами Экономия места и отсутствие складок При упаковке
Скачать оффлайн-карты Навигация без интернета Накануне
Сделать копии документов Безопасность Перед поездкой
Предзаказать Duty Free Экономия времени и денег За 1-2 дня
Пометить багаж Легко найти чемодан Перед регистрацией
Сложить важное в ручную кладь Готовность к задержке рейса В день вылета
Взять беруши и подушку Комфорт и отдых В дороге

Советы шаг за шагом

  1. За неделю до поездки начните собирать вещи — составьте список, чтобы ничего не забыть.
  2. Проверьте документы и страховку, установите нужные приложения и карты.
  3. Подготовьте аптечку: обезболивающее, пластыри, средства от аллергии и укачивания.
  4. Узнайте правила багажа авиакомпании — вес, габариты, что можно брать в салон.
  5. В день отъезда оставьте дома минимум дел: выспитесь, плотно позавтракайте и приезжайте в аэропорт заранее.

Хорошее путешествие начинается не с посадки в самолёт, а с комфортной подготовки.

Плюсы и минусы предварительной подготовки

Плюсы Минусы
Снижение стресса перед вылетом Требует времени и внимательности
Экономия денег Нужно продумывать заранее
Уверенность в любых ситуациях Невозможно предусмотреть всё
Больше удовольствия от дороги Меньше спонтанности

FAQ

Стоит ли брать чемодан или рюкзак?
Если поездка короткая и много перемещений, удобнее рюкзак. Для перелётов и отдыха на неделю — чемодан на колёсиках.

Как не переплатить за багаж?
Сравните тарифы авиакомпаний: иногда дешевле доплатить за ручную кладь, чем брать полный тариф с багажом.

Что делать, если чемодан потерялся?
Сразу обратитесь на стойку Lost & Found в аэропорту. Покажите багажный талон — по нему найдут ваш чемодан.

Как бороться с усталостью в дороге?
Пейте воду, двигайтесь, делайте растяжку. И не забывайте про маску и беруши — они творят чудеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператор Забота.Travel сообщил, что доля отдыхающих до 35 лет достигла 30% сегодня в 2:25
Молодёжь выбирает санатории: что скрывается за новым трендом на отдых

Санаторный отдых возвращается в моду: молодые россияне всё чаще выбирают оздоровление вместо пляжных курортов. Как подобрать путёвку и не переплатить?

Читать полностью » Туристка Мария: отдых в Сочи оказался дороже и сложнее, чем ожидалось сегодня в 1:28
Отпуск мечты в Сочи для туристки закончился неожиданным переездом и жарой без света

Семья, мечтавшая о беззаботном отпуске у моря, оказалась втянутой в череду бытовых неурядиц, неожиданных трат и испытаний, но всё же нашла повод для радости.

Читать полностью » РЖД: с 1 сентября 2025 года постельное бельё в плацкарте покупается отдельно сегодня в 0:45
Новые правила РЖД удивили пассажиров: от привычной услуги можно отказаться

Теперь пассажиры плацкартных вагонов РЖД сами решают, покупать ли постельное бельё. Разбираемся, как изменилась система и что это значит для путешественников.

Читать полностью » Российский тревел-блогер назвал Вьетнам, Индонезию и Индию странами для жизни на 80 тысяч рублей вчера в 23:26
Живут у океана, едят манго и не напрягаются: как россияне выживают на 80 тысяч

Российский тревел-блогер рассказал о трёх странах, где на зарплату 80 тысяч рублей можно жить у моря и ни в чём себе не отказывать — Вьетнаме, Индонезии и Индии.

Читать полностью » Российский тревел-блогер заявил, что русские и американцы больше похожи, чем кажется вчера в 22:26
Американцы — это русские на позитиве? Что удивило блогера в США

Российский тревел-блогер рассказал, что русские и американцы схожи больше, чем принято думать: оба народа живут по стереотипам, но стремятся к свободе и человеческому теплу.

Читать полностью » РСТ: интерес россиян к Японии растёт, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов вчера в 21:16
Сакура зовёт, рейсов нет — а россиян всё больше: как добираются в Японию

В 2025 году Японию посетят более 200 тысяч россиян. Эксперт РСТ Дмитрий Горин рассказал, почему страна остаётся популярной, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

Читать полностью » Управление по туризму Таиланда попросило туристов соблюдать траур после кончины королевы Сирикит вчера в 20:36
Таиланд в трауре: что нужно знать туристам, чтобы не оскорбить местных

После смерти королевы-матери Сирикит Таиланд объявил траур. Туристам советуют одеваться скромно и проявлять уважение к традициям страны.

Читать полностью » Shot: россиян с детьми начали разворачивать на границе с Грузией из-за устаревших фото в паспортах вчера в 19:18
Похож — не похож? Детей начали не пускать в Грузию по неожиданной причине

Грузия перестала впускать российских туристов с детьми, если фото в детском загранпаспорте устарело. Даже нотариальная справка не гарантирует прохождения границы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Психологи напомнили, что избыток предметов повышает тревожность и мешает отдыху
Спорт и фитнес
Инструктор морской пехоты США представил программу для увеличения количества подтягиваний
Авто и мото
Исследование НАФИ: 46% водителей в России экономят на обслуживании и ремонте авто
Культура и шоу-бизнес
Эван Рейчел Вуд снимется в сериале Райана Мерфи "Осколки" по роману Брета Истона Эллиса
Еда
Салата со страчателлой и помидорами готовится с добавлением зелени и орехов
Садоводство
Сухое бревно без гнили можно превратить в креативную подставку для растений
Красота и здоровье
Врач Анастасия Якимова: после отказа от курения вес может временно увеличиться из-за замедления метаболизма
Садоводство
Папоротники и хоста — лучшие растения для тенистых уголков сада – Игорь Сафронов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet