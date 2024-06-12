Командиры ВСУ получили указание согласовывать ключевые аспекты публичных выступлений, бесед и текстов в блогах с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ, как сообщило информационное издание "Страна" в своем канале в Telegram.
По информации издания, командиры подразделений ВСУ обязаны согласовывать основные идеи для комментариев, блогов и бесед с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.
Указывается, что эта новшество затрагивает командиров и руководителей структурных подразделений ВСУ, а также военные учебные заведения.
Предварительное утверждение ключевых идей запланированных выступлений требуется получить в Управлении стратегических коммуникаций — подразделении ВСУ, ответственном за организацию стратегических коммуникаций в вооруженных силах.
Согласно информации журналистов, материалы, предназначенные для публикации от имени ВСУ, следует направлять на рассмотрение в Стратком ВСУ не менее чем за три суток до публикации.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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