Яблоня, растущая свечой: как природа случайно подарила миру колонновидные деревья

Выращивание колонновидных яблонь стало настоящим открытием для садоводов, которым важно рационально использовать каждый метр земли. Эти миниатюрные, но урожайные деревья позволяют создавать компактные фруктовые сады даже на небольших участках. И что особенно удивительно — появление таких растений обязано не научным экспериментам, а случайному подарку природы.

Как появилась колонновидная яблоня

История колонновидных яблонь началась в Канаде в 1964 году. На одном из деревьев сорта "Мекинтош" садовод заметил необычную ветку: она росла строго вверх, была утолщённой, без боковых ответвлений и полностью покрывалась плодами. Осенью на ней висели яблоки, словно нанизанные на ствол. Эту ветку назвали "Вожак".

Позже селекционеры выявили, что такая форма — результат естественной мутации, а не лабораторных экспериментов. Особенность оказалась наследуемой: при скрещивании с другими сортами колонновидная форма сохранялась. Так появились первые "потомки" Вожака, обладающие компактной кроной, плотной древесиной и обильным плодоношением.

В 1972 году профессор В.В. Кичина использовал пыльцу Вожака для скрещивания с сортом "Коричное полосатое". Результатом его работы стали первые отечественные колонновидные яблони — Президент, Валюта, Останкино, Диалог, Червонец. Они отличались зимостойкостью, устойчивостью к парше и отличным вкусом плодов. С тех пор селекция активно продолжается, и сегодня выведены десятки сортов, способных плодоносить даже в суровых климатических условиях России.

Почему колонновидные яблони стали популярны

Колонновидные сорта быстро завоевали популярность не только у профессионалов, но и у дачников. Их главное преимущество — компактность. Если обычному яблоневому дереву требуется до 24 м², то колонновидной достаточно 1 м². Это значит, что на том же участке можно посадить не одно дерево, а целую мини-плантацию.

Кроме того, такие яблони начинают плодоносить уже на 2-3 год после посадки, а урожайность впечатляет: с одного дерева можно собрать до 10 кг яблок. В промышленных садах плотность посадки достигает 20 тысяч деревьев на гектар, и урожайность превышает 100 тонн с гектара.

Таблица сравнения: колонновидные против обычных яблонь

Показатель Колонновидные яблони Обычные яблони Начало плодоношения 2-3 год 5-6 год Урожай с 1 дерева 6-10 кг 20-40 кг Плотность посадки до 20 000 шт./га до 1 000 шт./га Необходимая площадь 1 м² 15-24 м² Продолжительность жизни до 15 лет до 30 лет

Как посадить колонновидную яблоню: пошагово

Выбор места. Деревья любят солнце и лёгкую, хорошо дренированную почву. Избегайте низин и мест с застоем воды. Подготовка ямы. Глубина — 50 см, ширина — около 40 см. На дно кладут дренаж и немного перегноя. Посадка. Весной или осенью саженец ставят в яму, корни аккуратно расправляют, засыпают землёй и поливают. Расстояние. Между деревьями — не менее 40 см, между рядами — около метра. Уход. После посадки землю мульчируют торфом или соломой, чтобы сохранить влагу.

Если саженец с закрытой корневой системой, посадку можно проводить всё лето. Главное — следить за регулярным поливом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Срезали верхушку дерева.

Последствие: Начнут активно расти боковые ветви, и форма колонны нарушится.

Альтернатива: Сохраняйте центральный побег, формируя крону без обрезки ствола.

Ошибка: Посадили слишком густо.

Последствие: Деревья будут затенять друг друга, урожай снизится.

Альтернатива: Соблюдайте дистанцию не менее 40 см между саженцами.

Ошибка: Не установлены опоры.

Последствие: Под тяжестью яблок дерево может наклониться.

Альтернатива: Сразу укрепляйте саженцы кольями или шпалерами.

А что если посадить колонновидные деревья разных сортов?

Это идеальное решение для маленького сада. Разные по срокам созревания сорта дают возможность собирать урожай постепенно — с июля до октября. При этом не возникает "яблочного обвала", как бывает у обычных деревьев. К тому же колонновидные яблони плодоносят ежегодно, без перерывов.

Уход и подкормки

Корни колонновидных яблонь расположены близко к поверхности, поэтому деревья нуждаются в регулярных, но умеренных поливах. Весной вносят комплексные удобрения (30-40 г на 1 м²), а осенью — фосфорно-калийные смеси. Важно каждый год обновлять мульчу — торф, компост или перегной.

Если верхушечная почка повреждена, оставляют один боковой побег, который заменит ствол. Все остальные удаляют, чтобы сохранить форму.

Совет

При желании можно сформировать узкопирамидальную крону, оставив несколько вертикальных побегов. Такое дерево даёт больший урожай, но занимает больше места — расстояние между растениями при этом увеличивают до 1,5-2 м.

Плюсы и минусы колонновидных яблонь

Плюсы Минусы Компактность, подходит для маленьких участков Срок жизни — до 15 лет Быстрое вступление в плодоношение Требуют частого полива Урожай без периодичности Чувствительны к засухе Возможность посадить много сортов на небольшой площади Нужны опоры и укрытие на зиму

FAQ

Как долго живут колонновидные яблони?

Средний срок жизни — около 12-15 лет. После этого урожай снижается, и дерево лучше заменить новым саженцем.

Можно ли вырастить колонновидную яблоню из обычной?

Нет. Это сортовой признак, а не результат обрезки. Колонновидность передаётся только генетически.

Когда сажать — весной или осенью?

С открытой корневой системой — весной или в октябре. В контейнерах — всё лето.

Мифы и правда

Миф: колонновидные яблони — это искусственно выведенные мутанты.

Правда: они появились благодаря естественной мутации сорта "Мекинтош".

Миф: такие деревья дают мало урожая.

Правда: при плотной посадке урожайность с гектара выше, чем у обычных яблонь.

Миф: уход за колоннами сложный.

Правда: наоборот, формировка минимальна — важно лишь не обрезать верхушку.

Интересные факты

Первое дерево-"колонну" назвали Вожак — от слова "лидер". Колонновидные яблони идеально подходят для выращивания в контейнерах и на балконах. В промышленных садах на 1 гектаре может расти до 20 тысяч таких деревьев.

Колонновидные яблони — идеальный вариант для тех, кто хочет создать декоративный и одновременно плодоносящий сад. Они экономят место, не требуют сложной обрезки и начинают радовать урожаем уже через пару лет после посадки.