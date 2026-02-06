Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дизайн кухни
Дизайн кухни
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 11:52

Нейтральная кухня устарела? Добавила один цветной элемент — и пространство ожило

Нейтральная кухня по-прежнему выглядит уместно, но в 2026 году всё заметнее тяга к более "живым" палитрам — и это не означает, что нужно перекрашивать стены или фасады. Дизайнеры советуют добавлять цвет через предметы, которые легко заменить или переставить: так кухня меняется за минуты и без ремонта.

Мебель: самый быстрый способ "включить" цвет

Цветная мебель работает почти как акцентная стена, только без краски. Дизайнер Джен Бакстер (Baxter Hill Interiors) отмечает, что стулья, стол, шкафчик или барные табуреты способны моментально оживить схему, хотя важно сохранить баланс с учётом планировки.

Дарлин Молнар в качестве примера приводит яркие стулья в оттенке Pantone Bordeaux: на фоне чёрно-белой кухни они дают скульптурный, немного драматичный акцент. Практика простая: если кухня спокойная, "цветная" посадка у острова или столик для завтрака под окном быстро добавят характер.

Керамика и посуда: цвет в мелочах, который выглядит "дорого"

Если у вас открытые полки или стеклянные фасады, цвет проще всего привнести через посуду и керамику. Бакстер советует использовать красивые кастрюли, вазы и миски как часть палитры: они не занимают лишнего места, но задают настроение.

Дизайнер Дженнифер Дэвис (Davis Interiors) добавляет, что кухонный текстиль и повседневная керамика дают цвет естественно — как будто он всегда был в этой комнате. Это могут быть:

  1. коллекция сине-белого фарфора;
  2. яркая фруктовая чаша на острове;
  3. вазы или декоративные миски на столешнице.

Ковры: гибкий слой, который можно менять под сезон

Кухонная дорожка или небольшой ковёр — один из самых простых способов добавить цвет и одновременно смягчить "холод" пола. Дэвис предлагает оставлять смелые оттенки именно для таких мягких слоёв: шторы, обивка, винтажные дорожки позволяют экспериментировать без долгосрочных обязательств.

Дизайнер Корин Маджио тоже называет ковры одним из своих любимых приёмов: вместе с искусством они дают цвет быстро и без вмешательства в отделку. Плюс ковёр легко заменить — сегодня полосатая дорожка, через полгода более тёплый рисунок или фактурная нейтральная ткань.

Бытовая техника: цветная "практичная декорация"

Зачем ограничиваться белым и нержавейкой, если техника может стать акцентом? Ричардсон отмечает, что рынок кухонной техники всё активнее предлагает модели в трендовых оттенках.

Дженнифер Дэвис объясняет, что техника в кремовом, приглушённо-зелёном, глубоком синем или классическом чёрном добавляет контраст и ощущение тепла, при этом не перегружая пространство. Это особенно удобно для тех, кто хочет сохранить нейтральную кухню, но добавить один яркий штрих на столешнице.

Иллюстрации и постеры: быстрый цвет там, где "пусто"

Кухня часто выглядит недоделанной, если стены и фартук слишком "чистые". Кэти Кайзер (Katie Kiser & Co) советует начинать именно с искусства: небольшая работа в рамке способна сделать кухню заметно ярче даже без крупных перемен.

Дэвис поддерживает эту мысль: тщательно выбранные картины "согревают" интерьер и добавляют атмосферу через цвет. Важно, что масштаб не обязателен — иногда достаточно маленькой композиции на полке или одной работы над плитой.

Свежая зелень: самый естественный цвет без лишних решений

Зелень — это буквально "живой" акцент, который быстро освежает кухню. Дженнифер Дэвис говорит, что всегда добавляет растения и свежие травы — на подоконник или в композиции в комнате — чтобы дать естественный заземляющий цвет и баланс.

Кэти Кайзер напоминает и о силе свежих цветов: они моментально поднимают настроение и легко меняются по сезону. А если хочется более "кухонного" варианта, можно выставить в стеклянных банках яркие продукты — чили, фасоль, сушёные грибы — это и практично, и декоративно.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

