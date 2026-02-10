Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кротон
© hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Елена Малинина Опубликована сегодня в 16:02

Поставил в комнате растение с пёстрыми листьями — интерьер сразу стал выглядеть дороже

Яркие листья сегодня становятся тем самым акцентом, который способен полностью изменить восприятие интерьера. Даже люди, равнодушные к комнатным растениям, всё чаще обращают внимание именно на пёстрые виды. Дизайнеры используют их как живой инструмент для работы с пространством и настроением. Об этом сообщает издание nkz. cz.

Цветные листья как элемент современного интерьера

Комнатные растения с цветными листьями уверенно закрепились в списке интерьерных трендов последних лет. На фоне белых стен, серого бетона и натурального дерева они выглядят особенно выразительно, создавая ощущение глубины и динамики. В отличие от цветов, которые радуют глаз лишь короткое время, декоративные листья сохраняют эффектный вид круглый год.

Минималистичные интерьеры стали для таких растений идеальной сценой. Нейтральная палитра помещений подчёркивает сложные узоры и насыщенные оттенки листвы, превращая растения в полноценные арт-объекты. Именно поэтому всё больше дизайнеров предпочитают один выразительный зелёный акцент вместо множества мелких деталей.

Растения, которые задают характер пространству

Среди самых популярных пёстрых видов — гипоэстес, известный россыпью розовых, красных или белых точек на тёмно-зелёных листьях. Компактный размер позволяет размещать его на подоконниках, полках и в композициях с другими растениями. Чем больше рассеянного света он получает, тем ярче становится рисунок листвы.

Фитония ценится за тонкую сеть контрастных жилок, напоминающих ручную графику. Она особенно хорошо чувствует себя во влажной среде, поэтому подходит для светлых ванных комнат или закрытых террариумов. Это растение часто выбирают те, кто хочет добавить интерьеру утончённости без лишней строгости.

Яркие акценты и неприхотливые решения

Кротон считается одним из самых эффектных комнатных растений с цветными листьями. Его плотная листва сочетает сразу несколько оттенков — от жёлтого до насыщенно-красного. Однако этот вид требует стабильных условий и большого количества света, поэтому чаще подходит тем, кто готов уделять растениям больше внимания.

Более универсальным вариантом остаётся аглаонема. Она хорошо переносит недостаток освещения и при этом сохраняет декоративную листву с серебристыми, розовыми или красными вкраплениями. Калатеи, в свою очередь, привлекают не только узорами, но и "движением" листьев, которые меняют положение в течение дня, создавая ощущение живого интерьера.

Как сохранить насыщенный цвет листьев

Большинство пёстрых растений предпочитают яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги, а глубокая тень — привести к потере цвета. Оптимальными считаются светлые комнаты и окна, выходящие на восток или север. Правильное размещение помогает сохранить декоративность и подчёркивает природную красоту листвы.

Комнатные растения с цветными листьями становятся не просто украшением, а частью образа жизни. Они добавляют интерьеру индивидуальность, работают с цветом и формой и при этом не требуют ожидания цветения. Именно поэтому пёстрые листья всё чаще называют новым языком современного домашнего пространства.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

