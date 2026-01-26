Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:18

Не просто металл с цифрами: автомобильные номера в России готовят к неожиданному апгрейду

Палитру цветов автомобильных номеров предложили расширить — автоэксперты

В России обсуждается возможность изменить привычный облик автомобильных номеров, добавив в действующую систему новые цвета. Инициатива затрагивает сразу несколько направлений, связанных с развитием технологий и безопасностью на дорогах. Предлагаемые изменения могут коснуться как экологичного транспорта, так и машин с высоким уровнем автоматизации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Новые цвета для новых технологий

Вопрос о расширении цветовой палитры государственных регистрационных знаков поднял глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Как отмечает SHOT, соответствующее письмо он направил председателю правительства России Михаилу Мишустину. В документе подчеркивается, что во многих странах мира уже давно используется цветовая дифференциация номеров в зависимости от типа транспортного средства.

Согласно предложению, зеленый цвет предлагается закрепить за электрическими автомобилями. Такой подход позволит быстрее выделять их в общем потоке и логично впишется в действующие меры поддержки, включая льготы для электромобилей, которые продолжают действовать на федеральном уровне. Бирюзовые номера, в свою очередь, планируется использовать для беспилотных машин, которые постепенно выходят из экспериментальной стадии.

Практическая польза цветной градации

По мнению авторов инициативы, новые цвета номеров могут упростить работу сотрудников ГИБДД. Визуальное распознавание типа автомобиля позволит быстрее ориентироваться в дорожной ситуации и учитывать особенности конкретного транспорта. Это особенно актуально в условиях, когда на дорогах одновременно находятся машины с разными источниками энергии и разным уровнем автоматизации управления.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности. По мере того как в стране развиваются проекты автономного транспорта и появляются прототипы беспилотников, важно заранее выстраивать понятные правила их идентификации. Цветные номера могут стать одним из простых и наглядных инструментов для этого.

Какая система действует сейчас

В настоящее время в России официально используются четыре цвета автомобильных номеров. Красные регистрационные знаки устанавливаются на автомобили дипломатических представительств и консульств. Синие номера предназначены для транспорта органов внутренних дел. Желтые используются такси, а черные закреплены за автомобилями Министерства обороны и его подразделений.

Расширение палитры может стать логичным продолжением этой системы и отразить изменения, которые уже происходят в автомобильной отрасли. Речь идет не о косметическом обновлении, а о попытке адаптировать правила к новым типам транспорта, которые в ближайшие годы будут встречаться на дорогах все чаще.

Пока официальных комментариев со стороны правительства и профильных ведомств не поступало. Однако сама инициатива показывает, что тема технологического развития транспорта и его регулирования постепенно выходит на новый уровень обсуждения.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

