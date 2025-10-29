Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картофельные чипсы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:56

Розовые и фиолетовые чипсы на полках магазинов? Всё о новом проекте ученых из Урала

Представьте себе чипсы не только золотистого цвета, но и розовые или фиолетовые. Это не фантазия, а реальность, над которой активно работают ученые Свердловской области. В этом году, на XIII международной агропромышленной выставке УрФО, стартовавшей 29 октября в "Екатеринбург-ЭКСПО", главная научная сотрудница Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Елена Шанина рассказала, что в ближайшем будущем на полках магазинов могут появиться чипсы нового поколения — натурального, цветного картофеля.

Что стоит за этим проектом?

Чтобы создать качественные чипсы, нужно использовать особые сорта картофеля с определенными химическими характеристиками. На данный момент, для массового производства чипсов используются такие сорта, как VR-808, Antonelle, Lady Clare и другие. Однако, как пояснила Шанина, ученые не останавливаются на стандартных решениях и разрабатывают новые сорта, которые отвечают современным требованиям рынка.

Чипсы с окрашенной мякотью — новый тренд

Основная цель проекта — не только предоставить рынку привычные светло-желтые и белые чипсы, но и ввести в производство цветные варианты. Уже на стадии испытаний находятся сорта с розовой и фиолетовой мякотью. Селекционеры из Урала активно работают над созданием картофеля с окрашенной мякотью, который будет востребован в диетическом питании.

Что дальше?

На данный момент новые сорта картофеля проходят испытания в различных регионах страны. Для того чтобы эти сорта прошли все необходимые биохимические тесты, потребуется несколько лет. В частности, важно подтвердить такие показатели, как высокое содержание сухого вещества и низкое содержание редуцирующих сахаров (например, глюкозы и фруктозы). Только после этого можно будет утверждать, что цветные чипсы от свердловских ученых появятся на рынке.

