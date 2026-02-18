Молодая мама списывала кровь на "обычное обострение" — диагноз оказался куда страшнее

Ей было всего 35 лет, когда обычные послеродовые изменения обернулись тревожным диагнозом. Молодая мама долго списывала симптомы на хроническое заболевание, с которым жила с детства. Лишь резкое ухудшение состояния заставило её обратиться к врачам. Об этом сообщает издание со ссылкой на историю, опубликованную MD Anderson Cancer Center.

Симптом, который нельзя игнорировать

Кортни Нэш узнала о колоректальном раке в сентябре 2012 года. Болезнь оказалась агрессивной формой аденокарциномы толстой кишки — опухоли, развивающейся из железистых клеток слизистой оболочки кишечника. По данным Американского онкологического общества, именно такие клетки вырабатывают слизь, защищающую внутреннюю поверхность толстой и прямой кишки.

Рак кишечника традиционно связывают с возрастом старше 50 лет, однако в последние годы врачи фиксируют рост заболеваемости среди молодых людей. В случае Кортни первым тревожным сигналом стало кровотечение при посещении туалета. До этого она много лет жила с язвенным колитом — хроническим воспалительным заболеванием кишечника — и привыкла к болям в животе и диарее.

После рождения второго ребёнка в мае 2011 года её состояние резко изменилось: она значительно похудела, начала терять волосы и всё чаще замечала кровь. Именно усиление симптомов стало поводом для обследования.

Диагноз и сложное лечение

Когда диагноз подтвердился, Кортни призналась, что испытала не только шок, но и облегчение — наконец стало понятно, что стоит за ухудшением самочувствия. Врачи предложили многоэтапное хирургическое лечение.

"Вторая стадия включает в себя опускание тонкого кишечника и создание J-образного мешочка на его конце, который будет служить новой толстой кишкой, — сказала Кортни. - Третий этап будет включать соединение J-подсумка с оставшейся прямой кишкой и закрытие стомы".

Первая операция состоялась в декабре 2012 года. Позднее патологоанатомическое исследование показало, что опухоль распространилась на лимфатические узлы.

"Патологоанатомический отчёт пришёл, — вспомнила Кортни. - Это показало, что опухоль пряталась во внутренней слизистой оболочкой моей толстой кишки и распространилась на лимфатические узлы".

Из-за поражения лимфоузлов ей диагностировали третью стадию заболевания и назначили шестимесячный курс химиотерапии перед заключительной операцией.

Жизнь после рака

Химиотерапия началась в январе 2013 года, а завершающая операция прошла в августе. С тех пор Кортни остаётся свободной от рака. Несмотря на удаление толстой кишки и необходимость соблюдать определённые ограничения в питании, она говорит, что качество её жизни улучшилось.

"Мне нужно быть осторожнее с питанием и я понял, что некоторые продукты нужно исключить для оптимального здоровья. Я борюсь с воспалением J-подсумка, но в целом побочные эффекты были минимальными. Мне повезло, что мои побочные эффекты никак не мешают моей повседневной жизни. На самом деле, качество моей жизни сегодня намного лучше, чем было, когда у меня была кишка на кишке. Лучшего результата и не желать лучше."

История Кортни подчёркивает важность внимательного отношения к изменениям в организме, особенно если симптомы усиливаются или меняются по характеру. Рост числа случаев колоректального рака среди молодых людей делает раннюю диагностику особенно актуальной.

Своевременное обследование при появлении кровотечения, резкой потери веса или устойчивых болей может сыграть решающую роль. Опыт молодой мамы показывает, что даже при серьёзном диагнозе комплексное лечение и поддержка специалистов позволяют вернуться к активной жизни.