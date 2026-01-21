Маска на мордочке — не всегда сиам: вот 5 пород кошек, которые вас удивят

Тёмная маска на мордочке, контрастные ушки и хвост, лапы будто в аккуратных носочках — кошки с таким окрасом мгновенно привлекают внимание. Многие уверены, что подобная расцветка бывает только у сиамов, но это не так. Колор-пойнт встречается у разных пород, однако лишь для некоторых он является единственным допустимым стандартом. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Что такое колор-пойнт и почему он так популярен

Колор-пойнт в переводе означает "цветная точка". Тело у таких кошек светлое, а более тёмные участки располагаются на мордочке, ушах, хвосте и лапах. Этот окрас связан с особенностями пигментации и температуры тела: холодные участки темнеют сильнее. Именно поэтому котята рождаются почти белыми, а характерный рисунок проявляется позже — по мере взросления и изменений, связанных с развитием окраса у кошек.

Со временем селекционеры вывели десятки пород с таким типом окраса, но только у пяти из них колор-пойнт признан единственным вариантом по стандарту.

Сиамская кошка

Сиамы — первые, с кем ассоциируется колор-пойнт. Эти кошки изящны, активны и обладают ярким характером. Они ценят личное пространство и не терпят навязчивости, поэтому с маленькими детьми могут чувствовать себя некомфортно. Зато со школьниками и взрослыми сиамские кошки легко находят общий язык, особенно если с ними играют и общаются, учитывая особенности поведения сиамских кошек.

Тайская кошка

Тайцы внешне напоминают сиамов, но отличаются более округлыми формами и мягкими линиями. Их считают более открытыми и дружелюбными. Эти кошки мускулистые, любопытные и совершенно бесстрашные. По поведению они нередко напоминают собак: следуют за хозяином, активно участвуют в жизни дома и требуют внимания, поэтому вопросам безопасности стоит уделять особое внимание.

Балинезийская кошка

Балинезы — полудлинношерстная версия сиамской породы. Их тело такое же стройное и вытянутое, а шерсть становится длиннее к хвосту, создавая эффект лёгкости. Эти кошки энергичны, ласковы и общительны. Они любят "разговаривать" с человеком, но их голос обычно мягче и приятнее, чем у сиамов.

Невская маскарадная

Эта порода была выведена в России и считается колор-пойнтовым вариантом сибирской кошки. Невские маскарадные отличаются густой длинной шерстью, крепким здоровьем и уравновешенным характером. Они дружелюбны, игривы и хорошо подходят для семей. Именно кот этой породы живёт у заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Гималайская кошка

Гималайская порода появилась в результате скрещивания персидских и сиамских кошек. От персов ей достались округлые формы, короткие лапки и роскошная шерсть, а от сиамов — выразительный колор-пойнт. Эти кошки выглядят особенно трогательно, при этом остаются активными, ласковыми и любящими внимание хозяина, что характерно для многих пород с выраженной ориентацией на человека.

Колор-пойнт — это не просто красивая расцветка, а целый мир пород с разными характерами и привычками. Выбирая такую кошку, важно учитывать не только внешний вид, но и особенности поведения, чтобы питомец гармонично вписался в семью.