Монохромная гостиная в изумрудном тоне
Монохромная гостиная в изумрудном тоне
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 9:37

Дом выглядит как после работы студии дизайна: всё решает один цвет без сложных комбинаций

Иногда для того, чтобы полностью изменить восприятие комнаты, не нужны масштабный ремонт и сложные конструкции. Достаточно пересмотреть отношение к цвету, чтобы пространство стало глубже и выразительнее. Один продуманный приём способен объединить все элементы интерьера в цельную композицию. Об этом сообщает The Spruce.

Почему работает "заливка цветом"

Дизайнеры отмечают, что одним из самых эффектных способов преобразить помещение остаётся техника, известная как "заливка цветом". Её суть проста: стены, потолок, плинтусы, молдинги и иногда двери окрашиваются в один оттенок. Это избавляет от необходимости подбирать сложные сочетания и переживать, как будут смотреться разные элементы отделки рядом друг с другом.

В результате интерьер выглядит более цельным и продуманным. Когда все плоскости объединены одним цветом, пространство кажется глубже и спокойнее. Похожий эффект достигается и в других решениях, где важна работа с палитрой — например, когда комната выглядит "собранной" и живой благодаря удачному выбору оттенков.

"Использование ярких цветов позволяет людям вырваться из рутины, создать пространство, которое они по-настоящему любят, и модернизировать свой дом", — говорит Люк Хасс, сметчик компании Pearl Painters.

Атмосфера уюта и объёма

Один из главных эффектов заливки цветом — ощущение обволакивающего пространства. Когда потолок и стены выполнены в едином тоне, границы между вертикальными и горизонтальными поверхностями становятся менее заметными. Комната воспринимается как единый объём, а не как набор отдельных плоскостей.

"Цветное оформление обогащает пространство и стирает границы между вертикальными и горизонтальными плоскостями, создавая целостную и уютную эстетику", — говорит дизайнер Стефани Коул.

По словам специалистов, особенно выразительно работают насыщенные оттенки — глубокий синий, изумрудный, тёмные "драгоценные" цвета. При этом важно учитывать назначение комнаты: например, при оформлении зоны отдыха стоит помнить, что интерьер спальни теряет уют за один мазок кисти, если выбран неподходящий тон.

Решиться на перемены проще, чем кажется

Главное препятствие — привычка к белым потолкам и контрастной отделке. Идея окрасить все поверхности в один цвет многим сначала кажется слишком смелой.

"Многие привыкли к традиционным белым потолкам и отделке, и сама мысль о том, что все это может быть одного цвета, может шокировать", — говорит Хасс.

Однако дизайнеры напоминают: краска остаётся одним из самых гибких инструментов в интерьере. Если выбранный оттенок перестанет радовать, его можно перекрасить. Намного сложнее решиться на перемены психологически, чем технически воплотить их в жизнь.

Даже при использовании одного цвета возможны нюансы. Отделку можно сделать немного светлее стен, а потолок — в том же тоне или чуть темнее. Существенную роль играет освещение: естественный свет, тени и дополнительные источники света способны заметно менять восприятие оттенка.

В итоге "заливка цветом" помогает создать гармоничное и уютное пространство без дорогих декоративных решений. Один оттенок объединяет интерьер, добавляет глубины и подчёркивает характер дома, делая его более индивидуальным и выразительным.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

