© unsplash.com by Lisa Anna is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 21:07

Интерьер аккуратный, но кажется устаревшим: виноваты два цвета, которые многие выбирают “по привычке”

Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce

Интерьер может выглядеть аккуратно и даже "по правилам", но всё равно оставлять ощущение устаревшего решения. Часто причина не в мебели и не в декоре, а в цветовых сочетаниях, которые когда-то были на пике, а теперь читаются слишком прямолинейно. Дизайнеры отмечают, что некоторые пары оттенков сегодня способны визуально "удешевить" комнату и сделать её плоской. Об этом сообщает The Spruce.

Чёрно-белая графика без тепла

Чёрно-белый давно считается классикой, но в жилых пространствах он легко становится слишком резким. В интерьерах с большим количеством контрастных пятен пропадает ощущение уюта, а обстановка начинает напоминать демонстрационный стенд или холодный минимализм без характера.

"Он может "быстро казаться суровым и визуально плоским", — говорит она, — "Все чёрно-белые интерьеры часто не хватает тепла и глубины, которые делают дом уютным."

Как более современная альтернатива дизайнеры предлагают смягчать контраст: добавлять тёплые нейтралы, древесные фактуры, текстиль с объёмной текстурой и более "припылённые" оттенки вместо чисто белого.

Серый с белым и его "стерильный" эффект

Серо-белая гамма остаётся популярной, но при буквальном использовании может выглядеть безлико. Холодные полутона серого и яркость белого усиливают ощущение пустоты, особенно если в комнате мало контрастов, натуральных материалов и тёплого света.

"…может казаться невдохновляющим при использовании без контраста или тепла", — говорит она.

Выход — уходить в более насыщенные нейтральные: тёплые бежевые, сложные кремовые, оттенки песка, грибные и тауповые, а также добавлять слои света и фактур, чтобы пространство не выглядело "плоским".

Коричневый и красный в равных долях

Эта пара считается рискованной из-за высокой визуальной "громкости". Когда оба цвета звучат одинаково активно, комната быстро перегружается и начинает давить, особенно при крупных пятнах на стенах или в мебели.

"Оба — яркие, доминирующие цвета", — говорит она. "При интенсивном использовании вместе они легко могут заполнить пространство."

Современный подход — выбрать один ведущий цвет. Красный лучше работает как акцент: в рисунке ткани, небольшой керамике, детали ковра. Коричневый, наоборот, комфортнее раскрывается рядом с мягкими оттенками и натуральными материалами.

Серый с жёлтым и "привязка ко времени"

Комбинация серого и жёлтого дизайнеры называют слишком узнаваемой для середины 2010-х. Из-за этой "датировки" интерьер может выглядеть не свежим, а как повторение старого тренда.

"Это очень похоже на 2014 год", — говорит она. "Никогда не делай ничего, что кажется слишком "определённым временем"."

Если хочется солнечного настроения, актуальнее смотрятся тёплые охры, мёд, сливочные тона и приглушённые желтовато-песочные оттенки в паре со сложными нейтралами.

Розовый с серым и розовый с чёрным

Розово-серое сочетание ассоциируется с эстетикой начала 2010-х и сегодня часто воспринимается как слишком буквальное и "детское". Близкий эффект даёт и розово-чёрная пара: она может выглядеть чрезмерно модной и напоминать подростковую стилистику, а не взрослый интерьер.

Дизайнеры советуют заменять жёсткие пары на более сложные решения: "погружение" в один цвет (когда стены, текстиль и детали держатся в одной гамме), а глубину создавать за счёт тёплых оттенков, дерева, металла, керамики и разной фактуры тканей. Такой приём помогает комнате выглядеть собранно и современно даже без ярких контрастов.

