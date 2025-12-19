Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 16:12

Перестала носить эти оттенки после 50 — и лицо стало выглядеть свежее без косметики

Цвет в одежде воздействует быстрее любых косметических приёмов и часто определяет первое впечатление о внешности. Он способен освежить лицо, смягчить черты и сделать образ дороже — или, наоборот, подчеркнуть усталость и возрастные изменения. После 50 лет это особенно заметно, когда меняется тон кожи, появляется седина и привычная палитра вдруг перестаёт работать. Об этом рассказывает дзен-канал "Элен в тренде".

Почему после 50 цвет требует пересмотра

С возрастом кожа становится тоньше, меняется её подтон, усиливается контраст с волосами и белками глаз. Оттенки, которые раньше выглядели эффектно, начинают подчёркивать морщины, пигментацию и неровности. При этом проблема чаще всего не в фасоне или ткани, а именно в цвете, расположенном близко к лицу — в блузках, жакетах, шарфах и платьях.

Белый: слишком резкий контраст

Чисто-белый цвет часто воспринимается как универсальный, но после 50 он работает против внешности. Он усиливает покраснения, подчёркивает пигментные пятна и рядом с сединой делает лицо визуально серым. Гораздо выигрышнее смотрятся мягкие оттенки белого — молочный, сливочный, цвет топлёного молока или белый с тёплым ванильным подтоном.

Ярко-коралловый: эффект усталости

Насыщенный коралловый кажется праздничным, но в зрелом возрасте он часто "высасывает" цвет лица, делает губы бледнее и подчёркивает мимику. Вместо него лучше выбирать пыльную розу, приглушённый терракот или коралловый с сероватым подтоном. Холодные красные оттенки, такие как киноварь или тёмная малина, выглядят благороднее и лучше поддерживают тон кожи.

Ярко-жёлтый: конфликт с тоном кожи

Активный жёлтый усиливает желтизну зубов, подчёркивает тени под глазами и плохо сочетается с сединой. Более удачной альтернативой станут горчичный, шафрановый или светлый янтарный оттенки. Если жёлтый используется, лучше располагать его подальше от лица.

Холодная лаванда и сирень

Холодные сиреневые оттенки могут придавать коже землистый, болезненный вид, подчёркивать сосуды и синеву под глазами. Более гармонично смотрятся тёплые вариации — пыльная фуксия, лиловый с бежевым подтоном или глубокие сливовые и ежевичные оттенки.

"Грязный" коричневый

Некачественные или неопределённые коричневые тона делают образ тяжёлым и визуально старят. Их лучше заменить на шоколад, мокко, капучино или карамель. Важна и фактура ткани: натуральные материалы выглядят значительно выигрышнее.

Чёрный у лица

Чёрный цвет подчёркивает линии лица, усиливает круги под глазами и делает морщины заметнее. После 50 его лучше заменить графитом, глубоким синим, тёмным шоколадом или бордо, оставив чёрный для аксессуаров и обуви.

Ярко-зелёный и салатовый

Слишком активные зелёные оттенки удешевляют образ и конфликтуют с возрастными изменениями кожи. Оливковый, шалфейный, моховый или глубокий изумруд выглядят спокойнее и интеллигентнее, особенно на женщинах со светлыми или русыми волосами.

В итоге цвет остаётся мощным инструментом, который либо поддерживает внешность, либо работает против неё. Пересмотр палитры после 50 позволяет выглядеть свежее, мягче и современнее без радикальных изменений гардероба.

