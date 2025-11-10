Выпила всего 1 стакан — и кишечник очистился сам: врачей такой эффект удивил

Колоноскопия — важная диагностическая процедура, позволяющая выявить заболевания кишечника на ранней стадии. Однако от качества подготовки напрямую зависит точность результатов. На вопрос читательницы Ольги Фёдоровны о правильной подготовке ответил врач-эндоскопист Сургутской окружной клинической больницы Тигран Варданян.

"Для достижения высокого качества подготовки к колоноскопии необходимо принять весь рекомендованный объём препарата. Действие средства основано на его составе: его компоненты практически не всасываются из желудочно-кишечного тракта, обеспечивая очищение за счёт осмотического эффекта и выведения жидкости вместе с кишечным содержимым", — пояснил специалист.

Нужно ли принимать мочегонные

Главная ошибка, по словам врача, — пытаться "помочь организму" мочегонными средствами.

"В связи с этим приём диуретиков (мочегонных средств) в период подготовки нецелесообразен", — отметил Тигран Варданян.

Препарат Фортранс очищает кишечник за счёт естественного выведения жидкости со стулом. Его компоненты не проникают в кровоток и не нагружают почки, поэтому дополнительных средств не требуется. Если соблюдать схему приёма и пить достаточно воды, никакого вреда организму не будет.

Как правильно подготовиться

Подготовка занимает три дня и включает диету и приём препарата.

Таблица 1. Этапы подготовки к колоноскопии

Период Что делать Комментарии врача За 3 дня до процедуры Исключить овощи, фрукты, каши, хлеб, орехи. Разрешены мясо, рыба, яйца. Нужна безшлаковая диета — растительная клетчатка мешает осмотическому очищению. За 1 день (18:00-20:00) Выпить 2 пакетика Фортранса (2 литра раствора). Растворить по 1 пакетику в литре воды, пить медленно. В день исследования (6:00-8:00) Принять оставшиеся 2 пакетика (2 литра). После приёма ничего не есть. Разрешены прозрачные жидкости.

Во время подготовки нельзя употреблять твёрдую пищу, но можно пить воду, чай или прозрачный бульон.

Что взять с собой на процедуру

Необходимые вещи Зачем нужны Две простыни (не одноразовые) Для укрывания и подстилки во время обследования Паспорт и полис Для регистрации в клинике Направление от лечащего врача Для подтверждения показаний Данные предыдущих исследований Для сравнения и оценки динамики

Советы для комфортного прохождения

Пейте раствор маленькими глотками, чтобы снизить риск тошноты. Добавьте немного лимонного сока для улучшения вкуса раствора. Оставайтесь дома - очищение кишечника начнётся через 1-2 часа. После процедуры начинайте питаться постепенно, начиная с лёгких блюд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо этого Уменьшение дозы Фортранса Плохое очищение кишечника, риск повторной процедуры Принять весь рекомендованный объём Приём мочегонных средств Нарушение водно-солевого баланса, нагрузка на почки Пить только воду и раствор Фортранса Еда накануне процедуры Снижение видимости при осмотре Строго соблюдать диету Быстрый приём раствора Тошнота, рвота Пить медленно, с интервалами

А что если есть хронические болезни

Если у пациента болезни сердца, почек, диабет, подготовка должна проводиться под контролем врача. Возможно уменьшение объёма жидкости или корректировка времени приёма.

Также важно обсудить с гастроэнтерологом любые лекарства, влияющие на свёртываемость крови или давление, — их приём иногда временно отменяют.

Таблица 2. Разрешённые и запрещённые продукты

Можно Нельзя Варёное мясо, рыба, яйца Сырые овощи, фрукты, зелень Бульон, чай, вода, кисель Крупы, хлеб, орехи, семечки Кефир, йогурт без добавок Газировка, сок с мякотью, кофе

Полезно знать

Раствор Фортранса можно хранить не более 24 часов при комнатной температуре.

В среднем процесс очищения длится до 4-5 часов.

После завершения курса кишечник полностью освобождается, что делает исследование максимально информативным.