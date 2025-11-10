Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Врач
Врач
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 5:06

Выпила всего 1 стакан — и кишечник очистился сам: врачей такой эффект удивил

Врач Тигран Варданян: приём мочегонных перед колоноскопией не нужен и может навредить

Колоноскопия — важная диагностическая процедура, позволяющая выявить заболевания кишечника на ранней стадии. Однако от качества подготовки напрямую зависит точность результатов. На вопрос читательницы Ольги Фёдоровны о правильной подготовке ответил врач-эндоскопист Сургутской окружной клинической больницы Тигран Варданян.

"Для достижения высокого качества подготовки к колоноскопии необходимо принять весь рекомендованный объём препарата. Действие средства основано на его составе: его компоненты практически не всасываются из желудочно-кишечного тракта, обеспечивая очищение за счёт осмотического эффекта и выведения жидкости вместе с кишечным содержимым", — пояснил специалист.

Нужно ли принимать мочегонные

Главная ошибка, по словам врача, — пытаться "помочь организму" мочегонными средствами.

"В связи с этим приём диуретиков (мочегонных средств) в период подготовки нецелесообразен", — отметил Тигран Варданян.

Препарат Фортранс очищает кишечник за счёт естественного выведения жидкости со стулом. Его компоненты не проникают в кровоток и не нагружают почки, поэтому дополнительных средств не требуется. Если соблюдать схему приёма и пить достаточно воды, никакого вреда организму не будет.

Как правильно подготовиться

Подготовка занимает три дня и включает диету и приём препарата.

Таблица 1. Этапы подготовки к колоноскопии

Период Что делать Комментарии врача
За 3 дня до процедуры Исключить овощи, фрукты, каши, хлеб, орехи. Разрешены мясо, рыба, яйца. Нужна безшлаковая диета — растительная клетчатка мешает осмотическому очищению.
За 1 день (18:00-20:00) Выпить 2 пакетика Фортранса (2 литра раствора). Растворить по 1 пакетику в литре воды, пить медленно.
В день исследования (6:00-8:00) Принять оставшиеся 2 пакетика (2 литра). После приёма ничего не есть. Разрешены прозрачные жидкости.

Во время подготовки нельзя употреблять твёрдую пищу, но можно пить воду, чай или прозрачный бульон.

Что взять с собой на процедуру

Необходимые вещи Зачем нужны
Две простыни (не одноразовые) Для укрывания и подстилки во время обследования
Паспорт и полис Для регистрации в клинике
Направление от лечащего врача Для подтверждения показаний
Данные предыдущих исследований Для сравнения и оценки динамики

Советы для комфортного прохождения

  1. Пейте раствор маленькими глотками, чтобы снизить риск тошноты.

  2. Добавьте немного лимонного сока для улучшения вкуса раствора.

  3. Оставайтесь дома - очищение кишечника начнётся через 1-2 часа.

  4. После процедуры начинайте питаться постепенно, начиная с лёгких блюд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо этого
Уменьшение дозы Фортранса Плохое очищение кишечника, риск повторной процедуры Принять весь рекомендованный объём
Приём мочегонных средств Нарушение водно-солевого баланса, нагрузка на почки Пить только воду и раствор Фортранса
Еда накануне процедуры Снижение видимости при осмотре Строго соблюдать диету
Быстрый приём раствора Тошнота, рвота Пить медленно, с интервалами

А что если есть хронические болезни

Если у пациента болезни сердца, почек, диабет, подготовка должна проводиться под контролем врача. Возможно уменьшение объёма жидкости или корректировка времени приёма.

Также важно обсудить с гастроэнтерологом любые лекарства, влияющие на свёртываемость крови или давление, — их приём иногда временно отменяют.

Таблица 2. Разрешённые и запрещённые продукты

Можно Нельзя
Варёное мясо, рыба, яйца Сырые овощи, фрукты, зелень
Бульон, чай, вода, кисель Крупы, хлеб, орехи, семечки
Кефир, йогурт без добавок Газировка, сок с мякотью, кофе

Полезно знать

Раствор Фортранса можно хранить не более 24 часов при комнатной температуре.

В среднем процесс очищения длится до 4-5 часов.

После завершения курса кишечник полностью освобождается, что делает исследование максимально информативным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оксана Платонова: доза при флюорографии в 10 раз меньше, чем при перелёте на самолёте сегодня в 4:10
Как я понял, что облучение при рентгене — не страшнее перелёта

Флюорография и рентген безопаснее, чем перелёт на самолёте. Врач объяснила, как часто можно проходить обследование и почему его не стоит бояться.

Читать полностью » Врач Марият Мухина: пельмени можно есть не чаще двух раз в неделю и порцией до 150 граммов сегодня в 3:16
Пельмени — моя слабость, но вот как я научился есть их без вреда

Диетолог рассказала, почему пельмени нельзя есть слишком часто: при всей питательности они повышают холестерин и риск болезней сердца.

Читать полностью » Педиатр Дарья Копьева предупредила о рисках использования замороженного пюре для облегчения боли у детей сегодня в 2:12
Почему я больше не охлаждаю детское пюре — совет педиатра всё изменил

Педиатр рассказала, почему модный лайфхак с замороженным пюре опасен при прорезывании зубов у малышей и какие способы действительно безопасны.

Читать полностью » Екатерина Кашух: поздний завтрак допустим, если не вызывает переедания вечером сегодня в 1:18
Перестал завтракать в 7 утра — и почему мой организм сказал спасибо

Врач объяснила, почему поздний завтрак может быть нормой. Главное — следовать биоритмам и не допускать переедания вечером.

Читать полностью » Врач Владимир Мещеряков: вейпы разрушают лёгкие и сосуды сегодня в 0:14
Понял, что вейпы — не безвредны: что происходит с организмом на самом деле

Электронные сигареты кажутся безопасной альтернативой табаку, но эксперты предупреждают: вейпы разрушают лёгкие, сосуды и повышают риск рака.

Читать полностью » Пила чай габа ради сна — и не могла уснуть до утра: вот почему вчера в 23:55

Чай габа обещает расслабление и спокойный сон, но научные данные ставят под сомнение его реальные эффекты. Узнайте, стоит ли верить в чудеса габы.

Читать полностью » Сыворотки с витамином C помогают выровнять тон кожи и снизить проявления постакне вчера в 23:43
Антиоксидант, который делает кожу ярче: что нужно знать о витамине C

Витамин C осветляет, выравнивает и защищает — если подобрать формулу и режим. Разбираем, какой тип выбрать, как наносить и с чем сочетать, чтобы кожа сияла.

Читать полностью » Эксперты: день рождения под открытым небом повышает настроение и снижает стресс вчера в 23:40
Забудьте про кафе и застолья — вот как устроить день рождения под открытым небом, чтобы всем понравилось

Твой день рождения — повод выбраться на воздух: ужин под звёздами, вечер у костра или пикник с друзьями. 15 идей, которые сделают праздник по-настоящему твоим.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сосед удивился, чем я окурила подвал: теперь просит рецепт чистого хранилища без запаха
Спорт и фитнес
Добавила в утро махи гирей — и фигура начала меняться сама собой
Авто и мото
Хотел просто затормозить, но ручник почти разрушил машину: кошмар на дороге, о котором редко говорят
УрФО
В Челябинской области новые автомобили подешевели на 9,5% с начала 2025 года
Еда
Запекаю гуся с апельсинами — мясо тает во рту, а корочка золотистая без подгорания: теперь всегда делаю так
Питомцы
Хотели облегчить жизнь питомцу, а сделали хуже: правда о бритье пушистых пород
Культура и шоу-бизнес
Разрыв с Аврил Лавин шокировал фанатов: что скрывал её бывший все эти годы
Наука
Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet