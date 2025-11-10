Выпила всего 1 стакан — и кишечник очистился сам: врачей такой эффект удивил
Колоноскопия — важная диагностическая процедура, позволяющая выявить заболевания кишечника на ранней стадии. Однако от качества подготовки напрямую зависит точность результатов. На вопрос читательницы Ольги Фёдоровны о правильной подготовке ответил врач-эндоскопист Сургутской окружной клинической больницы Тигран Варданян.
"Для достижения высокого качества подготовки к колоноскопии необходимо принять весь рекомендованный объём препарата. Действие средства основано на его составе: его компоненты практически не всасываются из желудочно-кишечного тракта, обеспечивая очищение за счёт осмотического эффекта и выведения жидкости вместе с кишечным содержимым", — пояснил специалист.
Нужно ли принимать мочегонные
Главная ошибка, по словам врача, — пытаться "помочь организму" мочегонными средствами.
"В связи с этим приём диуретиков (мочегонных средств) в период подготовки нецелесообразен", — отметил Тигран Варданян.
Препарат Фортранс очищает кишечник за счёт естественного выведения жидкости со стулом. Его компоненты не проникают в кровоток и не нагружают почки, поэтому дополнительных средств не требуется. Если соблюдать схему приёма и пить достаточно воды, никакого вреда организму не будет.
Как правильно подготовиться
Подготовка занимает три дня и включает диету и приём препарата.
Таблица 1. Этапы подготовки к колоноскопии
|Период
|Что делать
|Комментарии врача
|За 3 дня до процедуры
|Исключить овощи, фрукты, каши, хлеб, орехи. Разрешены мясо, рыба, яйца.
|Нужна безшлаковая диета — растительная клетчатка мешает осмотическому очищению.
|За 1 день (18:00-20:00)
|Выпить 2 пакетика Фортранса (2 литра раствора).
|Растворить по 1 пакетику в литре воды, пить медленно.
|В день исследования (6:00-8:00)
|Принять оставшиеся 2 пакетика (2 литра).
|После приёма ничего не есть. Разрешены прозрачные жидкости.
Во время подготовки нельзя употреблять твёрдую пищу, но можно пить воду, чай или прозрачный бульон.
Что взять с собой на процедуру
|Необходимые вещи
|Зачем нужны
|Две простыни (не одноразовые)
|Для укрывания и подстилки во время обследования
|Паспорт и полис
|Для регистрации в клинике
|Направление от лечащего врача
|Для подтверждения показаний
|Данные предыдущих исследований
|Для сравнения и оценки динамики
Советы для комфортного прохождения
-
Пейте раствор маленькими глотками, чтобы снизить риск тошноты.
-
Добавьте немного лимонного сока для улучшения вкуса раствора.
-
Оставайтесь дома - очищение кишечника начнётся через 1-2 часа.
-
После процедуры начинайте питаться постепенно, начиная с лёгких блюд.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Что делать вместо этого
|Уменьшение дозы Фортранса
|Плохое очищение кишечника, риск повторной процедуры
|Принять весь рекомендованный объём
|Приём мочегонных средств
|Нарушение водно-солевого баланса, нагрузка на почки
|Пить только воду и раствор Фортранса
|Еда накануне процедуры
|Снижение видимости при осмотре
|Строго соблюдать диету
|Быстрый приём раствора
|Тошнота, рвота
|Пить медленно, с интервалами
А что если есть хронические болезни
Если у пациента болезни сердца, почек, диабет, подготовка должна проводиться под контролем врача. Возможно уменьшение объёма жидкости или корректировка времени приёма.
Также важно обсудить с гастроэнтерологом любые лекарства, влияющие на свёртываемость крови или давление, — их приём иногда временно отменяют.
Таблица 2. Разрешённые и запрещённые продукты
|Можно
|Нельзя
|Варёное мясо, рыба, яйца
|Сырые овощи, фрукты, зелень
|Бульон, чай, вода, кисель
|Крупы, хлеб, орехи, семечки
|Кефир, йогурт без добавок
|Газировка, сок с мякотью, кофе
Полезно знать
Раствор Фортранса можно хранить не более 24 часов при комнатной температуре.
В среднем процесс очищения длится до 4-5 часов.
После завершения курса кишечник полностью освобождается, что делает исследование максимально информативным.
