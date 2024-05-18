Белоруссия и Россия договорились о создании ассоциации колледжей для интеграции систем среднего профессионального образования, что будет способствовать развитию экономик обеих стран.

Соглашение было достигнуто на совместном заседании минобразования обеих стран в Минске.

Также стороны обсудили информационное взаимодействие и договорились передать Белоруссии государственную информационную систему "Моя школа" для использования в школах. Обсуждались также школьные обмены и разработка образовательных маршрутов для школьников.

Особое внимание уделено унификации образовательных программ и методического обеспечения для подготовки квалифицированных специалистов с едиными знаниями и компетенциями, сообщает РИА Новости.

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