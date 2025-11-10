Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:25

Сотни мешков карасей и ни грамма на продажу: Якутия живёт по законам мунхи

В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки

В Якутии наступила мунха — древняя пора коллективной подлёдной рыбалки, объединяющая жителей северных сёл. Первая половина ноября традиционно считается временем, когда лёд на озёрах уже достаточно крепок, а морозы до -30 °C позволяют проводить целые дни на свежем воздухе.

Мунха — не просто промысел, а важная часть культурного кода народа саха, сохранённая в неизменном виде на протяжении веков.

Рыбалка всем селом

Мунха — это и название промысла, и большого невода, которым издавна ловят карасей на замерзших озёрах. Такой улов возможен только при участии всего села: старики определяют место и руководят процессом, мужчины прорубают лёд и тянут тяжёлый невод, а женщины и дети стучат по поверхности, направляя рыбу в сети.

Когда невод вытягивают, на льду остаются тонны карасей, мгновенно замерзающих от холода. Рыбу делят на равные кучки, и каждому участнику достаётся своя доля — порой несколько мешков.

В селе Оросу Верхневилюйского района, например, в этом году каждый рыболов получил по два куля карасей, а в Хаяхсыте Чурапчинского района — более 600 мешков рыбы. Семье из трёх человек такого улова хватает до весны. Карасей жарят, варят уху, запекают или готовят в афганском казане — так они становятся мягкими, без костей.

Рыбалка как традиция и благотворительность

Главный принцип мунхи — улов не продают. Рыбу делят между участниками и односельчанами, которые не смогли выйти на лёд: пожилыми, инвалидами, одинокими родителями. В последние годы часть улова передают семьям участников СВО, продолжая традицию взаимопомощи.

В 2024 году администрация главы и правительства Якутии провела благотворительную мунху в селе Хатарык Намского района — вся рыба тогда была роздана родственникам бойцов спецоперации. Теперь в каждом селе отбирают самую лучшую рыбу именно для этих семей.

Живое наследие Севера

После завершения промысла невод тщательно очищают и убирают до следующего года. За сотни лет техника мунхи почти не изменилась — всё так же люди выходят на лёд целыми деревнями. В советские годы такие рыбалки кормили колхозы и помогали выжить во время войны. Сегодня мунха остаётся символом сплочённости и устойчивости северного народа.

В некоторых районах Якутии появляются и коммерческие версии древней традиции: 15 ноября в Намском районе пройдёт платная мунха, участие в которой стоит 4000 рублей. Организаторы обещают современный комфорт — тёплые палатки и горячую еду, но неизменное чувство единства и азарта сохраняется.

Недавно на рыбалку пригласили иностранных студентов Северо-Восточного федерального университета. "В моей стране тоже есть традиции, связанные с природой, но мунха уникальна своей простотой и силой", — поделился впечатлениями студент из Сирии Сакер Бадеа.

Якутская мунха — это не только добыча, но и праздник: с шутками, костровой кашей и смехом на морозном воздухе. Возможно, именно она станет новым направлением экотуризма и культурного наследия Севера.

