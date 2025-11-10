Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Холодец с зеленью
Холодец с зеленью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 11:41

Всегда считал холодец суперполезным — пока врач не объяснила, в чём подвох

Холодец — одно из самых узнаваемых и любимых блюд русской кухни, которое традиционно готовят к праздникам. Его часто считают полезным для суставов благодаря содержанию коллагена. Однако, как отметила терапевт Екатерина Сафонова, этот продукт требует умеренного употребления и не является панацеей для здоровья опорно-двигательного аппарата.

"Действительно, в холодце присутствует значительное количество животного коллагена. Последний присутствует там, так как блюдо готовят, используя копыта, хвосты и даже зачастую шкурки животных", — рассказала врач.

Почему холодец считают источником коллагена

Коллаген — это белок, отвечающий за эластичность кожи, крепость суставов и здоровье костей. При варке мясных костей и хрящей в холодце выделяется природный желатин, который и придаёт блюду вязкость.

Однако, как уточняет специалист, усвоение коллагена из пищи не всегда приводит к прямому "укреплению суставов". В организме он расщепляется до аминокислот, из которых потом синтезируется собственный белок. То есть холодец может быть вспомогательным продуктом, но не заменой медикаментозным средствам при заболеваниях суставов.

Таблица: содержание питательных веществ в холодце

Показатель Среднее значение на 100 г Комментарий
Калорийность 180-250 ккал Зависит от типа мяса и добавления бульона
Белки 20-23 г Основной источник коллагена и аминокислот
Жиры 15-20 г Преимущественно животные жиры
Углеводы 0-1 г Почти отсутствуют
Соль до 2 г При избыточном употреблении может повышать давление

Калорийность и риски

Несмотря на питательную ценность, холодец остаётся высококалорийным блюдом, особенно если в нём много жира. Слишком частое употребление может способствовать набору веса, повышению холестерина и артериального давления.

"При приготовлении холодца активно используют такой консервант, как соль. Учитывая эти особенности, употребление холодца, если и может быть полезным, то здесь необходимо соблюдать меру", — подчеркнула Екатерина Сафонова.

Советы шаг за шагом: как сделать холодец полезнее

  1. Выбирайте нежирное мясо. Идеально подойдут говядина, индейка или куриные части с хрящами.

  2. Удаляйте излишки жира. После варки остудите бульон и снимите застывший жир с поверхности.

  3. Минимизируйте соль. Добавляйте её в конце готовки в минимальном количестве.

  4. Используйте натуральные специи. Чеснок, лавровый лист, душистый перец придадут вкус без химических добавок.

  5. Добавляйте овощи. Морковь, корень петрушки и сельдерей повысят витаминную ценность блюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Ежедневное употребление холодца Набор веса, отёки, повышение давления 1-2 порции в неделю
Добавление большого количества соли Задержка жидкости, нагрузка на сердце Использовать травы и специи
Приготовление из свиных ножек с жиром Избыток насыщенных жиров Использовать говядину или птицу
Хранение более 3 дней Размножение бактерий Замораживать в порциях

Таблица: плюсы и минусы холодца

Плюсы Минусы
Источник коллагена и белка Высокая калорийность
Поддерживает эластичность кожи и суставов Много соли и жира
Долго насыщает Может вызывать изжогу у людей с ЖКТ-заболеваниями
Содержит минералы (кальций, фосфор) Не подходит при гипертонии

Мифы и правда о холодце

Миф 1. Холодец восстанавливает суставы.
Правда. Коллаген из пищи не усваивается напрямую, он лишь поставляет "строительный материал" для собственных белков организма.

Миф 2. Чем больше холодца — тем лучше.
Правда. Избыток животного жира и соли может навредить сердечно-сосудистой системе.

Миф 3. Холодец можно считать диетическим продуктом.
Правда. Калорийность блюда высокая, поэтому оно не подходит для диетического питания.

FAQ

1. Как часто можно есть холодец?
Не чаще 1-2 раз в неделю при отсутствии заболеваний сердца, почек и ЖКТ.

2. Можно ли есть холодец при артрозе?
Да, но только как дополнение к основному лечению и при условии умеренного употребления.

3. Чем заменить холодец для суставов?
Рыбным желе, куриным бульоном на костях или желатиновыми десертами с добавлением витамина С.

3 интересных факта

В Европе аналог холодца известен как аспик - его подают с мясом, рыбой или овощами.

Коллаген впервые выделили в XIX веке из костей животных; его название происходит от греческого kolla - "клей".

В косметологии коллаген применяют в кремах и сыворотках, но эффективность внешнего применения всё ещё предмет споров.

