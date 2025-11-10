Всегда считал холодец суперполезным — пока врач не объяснила, в чём подвох
Холодец — одно из самых узнаваемых и любимых блюд русской кухни, которое традиционно готовят к праздникам. Его часто считают полезным для суставов благодаря содержанию коллагена. Однако, как отметила терапевт Екатерина Сафонова, этот продукт требует умеренного употребления и не является панацеей для здоровья опорно-двигательного аппарата.
"Действительно, в холодце присутствует значительное количество животного коллагена. Последний присутствует там, так как блюдо готовят, используя копыта, хвосты и даже зачастую шкурки животных", — рассказала врач.
Почему холодец считают источником коллагена
Коллаген — это белок, отвечающий за эластичность кожи, крепость суставов и здоровье костей. При варке мясных костей и хрящей в холодце выделяется природный желатин, который и придаёт блюду вязкость.
Однако, как уточняет специалист, усвоение коллагена из пищи не всегда приводит к прямому "укреплению суставов". В организме он расщепляется до аминокислот, из которых потом синтезируется собственный белок. То есть холодец может быть вспомогательным продуктом, но не заменой медикаментозным средствам при заболеваниях суставов.
Таблица: содержание питательных веществ в холодце
|Показатель
|Среднее значение на 100 г
|Комментарий
|Калорийность
|180-250 ккал
|Зависит от типа мяса и добавления бульона
|Белки
|20-23 г
|Основной источник коллагена и аминокислот
|Жиры
|15-20 г
|Преимущественно животные жиры
|Углеводы
|0-1 г
|Почти отсутствуют
|Соль
|до 2 г
|При избыточном употреблении может повышать давление
Калорийность и риски
Несмотря на питательную ценность, холодец остаётся высококалорийным блюдом, особенно если в нём много жира. Слишком частое употребление может способствовать набору веса, повышению холестерина и артериального давления.
"При приготовлении холодца активно используют такой консервант, как соль. Учитывая эти особенности, употребление холодца, если и может быть полезным, то здесь необходимо соблюдать меру", — подчеркнула Екатерина Сафонова.
Советы шаг за шагом: как сделать холодец полезнее
-
Выбирайте нежирное мясо. Идеально подойдут говядина, индейка или куриные части с хрящами.
-
Удаляйте излишки жира. После варки остудите бульон и снимите застывший жир с поверхности.
-
Минимизируйте соль. Добавляйте её в конце готовки в минимальном количестве.
-
Используйте натуральные специи. Чеснок, лавровый лист, душистый перец придадут вкус без химических добавок.
-
Добавляйте овощи. Морковь, корень петрушки и сельдерей повысят витаминную ценность блюда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Ежедневное употребление холодца
|Набор веса, отёки, повышение давления
|1-2 порции в неделю
|Добавление большого количества соли
|Задержка жидкости, нагрузка на сердце
|Использовать травы и специи
|Приготовление из свиных ножек с жиром
|Избыток насыщенных жиров
|Использовать говядину или птицу
|Хранение более 3 дней
|Размножение бактерий
|Замораживать в порциях
Таблица: плюсы и минусы холодца
|Плюсы
|Минусы
|Источник коллагена и белка
|Высокая калорийность
|Поддерживает эластичность кожи и суставов
|Много соли и жира
|Долго насыщает
|Может вызывать изжогу у людей с ЖКТ-заболеваниями
|Содержит минералы (кальций, фосфор)
|Не подходит при гипертонии
Мифы и правда о холодце
Миф 1. Холодец восстанавливает суставы.
Правда. Коллаген из пищи не усваивается напрямую, он лишь поставляет "строительный материал" для собственных белков организма.
Миф 2. Чем больше холодца — тем лучше.
Правда. Избыток животного жира и соли может навредить сердечно-сосудистой системе.
Миф 3. Холодец можно считать диетическим продуктом.
Правда. Калорийность блюда высокая, поэтому оно не подходит для диетического питания.
FAQ
1. Как часто можно есть холодец?
Не чаще 1-2 раз в неделю при отсутствии заболеваний сердца, почек и ЖКТ.
2. Можно ли есть холодец при артрозе?
Да, но только как дополнение к основному лечению и при условии умеренного употребления.
3. Чем заменить холодец для суставов?
Рыбным желе, куриным бульоном на костях или желатиновыми десертами с добавлением витамина С.
3 интересных факта
В Европе аналог холодца известен как аспик - его подают с мясом, рыбой или овощами.
Коллаген впервые выделили в XIX веке из костей животных; его название происходит от греческого kolla - "клей".
В косметологии коллаген применяют в кремах и сыворотках, но эффективность внешнего применения всё ещё предмет споров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru