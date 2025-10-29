Коллаген и гиалуроновая кислота: правда о добавках, которые могут повредить вашей коже
Популярные добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой часто рекламируются как средства для поддержания молодости кожи. Однако доктор Наталья Михайлова, дерматовенеролог, опровергла мнение о их эффективности в статье для "Газеты.Ru". По ее словам, доказательная база таких добавок крайне слабая, и их использование может иметь нежелательные последствия.
Вред коллагена и гиалуроновой кислоты
Наталья Михайлова объяснила, что прием добавок с коллагеном и гиалуроновой кислотой может вызвать неконтролируемое деление клеток, что повышает риск развития онкологических заболеваний. Она подчеркнула, что исследования показывают, что антиоксиданты, которые обычно входят в состав таких добавок и замедляют старение, не способны реально продлить молодость или защитить от серьезных заболеваний.
"Доказательная база у таких БАДов слабая. Они могут спровоцировать неконтролируемое деление клеток, что грозит онкологией", — заявила Наталья Михайлова.
Важность здорового образа жизни
Наталья Михайлова также отметила, что эффективное замедление старения не достигается только с помощью антиэйдж-комплексов. Для поддержания молодости и здоровья кожи важны регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, а также контроль уровня давления, холестерина и сахара. Отказ от курения и алкоголя также играет ключевую роль.
Таблица: Советы по замедлению старения
|Способ
|Описание
|Рекомендации
|Контроль давления, холестерина и сахара
|Поддержание нормальных уровней этих показателей замедляет старение и предотвращает серьезные болезни.
|Регулярные медицинские осмотры, следить за уровнем крови.
|Регулярные занятия спортом
|Упражнения улучшают кровообращение и поддерживают здоровье кожи.
|30 минут умеренной активности минимум 3-4 раза в неделю.
|Сбалансированное питание
|Правильное питание с достаточным количеством витаминов и минералов помогает поддерживать здоровье кожи.
|Овощи, фрукты, белки, омега-3 жирные кислоты.
|Отказ от курения и алкоголя
|Курение и алкоголь способствуют старению кожи и развитию различных заболеваний.
|Полный отказ или значительное ограничение употребления.
Вывод
Заблуждения о магической эффективности добавок с коллагеном и гиалуроновой кислотой могут привести к бесполезным тратам и даже вреду здоровью. Чтобы сохранить молодость кожи, важно придерживаться здорового образа жизни и использовать научно обоснованные методы профилактики старения.
