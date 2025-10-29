Коллаген и гиалуроновая кислота: правда о добавках, которые могут повредить вашей коже

Популярные добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой часто рекламируются как средства для поддержания молодости кожи. Однако доктор Наталья Михайлова, дерматовенеролог, опровергла мнение о их эффективности в статье для "Газеты.Ru". По ее словам, доказательная база таких добавок крайне слабая, и их использование может иметь нежелательные последствия.

Вред коллагена и гиалуроновой кислоты

Наталья Михайлова объяснила, что прием добавок с коллагеном и гиалуроновой кислотой может вызвать неконтролируемое деление клеток, что повышает риск развития онкологических заболеваний. Она подчеркнула, что исследования показывают, что антиоксиданты, которые обычно входят в состав таких добавок и замедляют старение, не способны реально продлить молодость или защитить от серьезных заболеваний.

"Доказательная база у таких БАДов слабая. Они могут спровоцировать неконтролируемое деление клеток, что грозит онкологией", — заявила Наталья Михайлова.

Важность здорового образа жизни

Наталья Михайлова также отметила, что эффективное замедление старения не достигается только с помощью антиэйдж-комплексов. Для поддержания молодости и здоровья кожи важны регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, а также контроль уровня давления, холестерина и сахара. Отказ от курения и алкоголя также играет ключевую роль.

Таблица: Советы по замедлению старения

Способ Описание Рекомендации Контроль давления, холестерина и сахара Поддержание нормальных уровней этих показателей замедляет старение и предотвращает серьезные болезни. Регулярные медицинские осмотры, следить за уровнем крови. Регулярные занятия спортом Упражнения улучшают кровообращение и поддерживают здоровье кожи. 30 минут умеренной активности минимум 3-4 раза в неделю. Сбалансированное питание Правильное питание с достаточным количеством витаминов и минералов помогает поддерживать здоровье кожи. Овощи, фрукты, белки, омега-3 жирные кислоты. Отказ от курения и алкоголя Курение и алкоголь способствуют старению кожи и развитию различных заболеваний. Полный отказ или значительное ограничение употребления.

Вывод

Заблуждения о магической эффективности добавок с коллагеном и гиалуроновой кислотой могут привести к бесполезным тратам и даже вреду здоровью. Чтобы сохранить молодость кожи, важно придерживаться здорового образа жизни и использовать научно обоснованные методы профилактики старения.